यूट्यूब पर एेसे बनाएं चैनल, वीडियो से कमाएं पैसे 

भारत में हजारों लोग ब्लॉग और यूट्यूब के जरिए न सिर्फ अपना हुनर दिखा रहे हैं बल्कि शोहरत पाने के साथ अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। यूट्यूब की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शाहरुख खान और रणवीर कपूर जैसे स्टार अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए मशहूर यूट्यूब चैनलों के कार्यक्रम में जा रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पर शोहरत और दौलत पाने के लिए पैसे लगाने की जरूरत भी नहीं है। यूट्यूब ने इन साधारण लोगों को सेलिब्रिटी बनाया

नोएड़ा में रहने वाली निशा मधुलिका ने साल 2009 में अलग-अलग रेसिपी बनाने की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करनी शुरू की थी। कुछ ही समय में वे मशहूर हो गईं। उनके यूट्यूब चैनल को अभी तक 44 करोड़ से अधिक लोग देख चुके हैं। निशा अपनी वीडियो के जरिए शोहरत तो बटौर ही रही हैं बल्कि हर महीने लाखों रुपये कमा रही हैं। वहीं जोनिता गांधी की आवाज यूट्यूब के जरिए संगीतकार एआर रहमान के कानों में पड़ी। उस वक्त रहमान फिल्म हाइवे के लिए नई आवाज खोज रहे थे। उन्होंने जोनिता को रिकॉर्डिंग के लिए चेन्नई बुला लिया। बाद में जोनिता ने कई मशहूर गाने गाए। इसी तरह देहरादून के एक मध्यम परिवार में जन्मी श्रद्धा ने कई टीवी रियलिटी शो में हिस्सा लिया था लेकिन वे कभी पहले या तो कभी दूसरे राउंड में बाहर हो जाती थीं। उन्होंने हार नहीं मानी और अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। अब श्रद्धा के हाथ में यूनिवर्सल म्यूजिक का कॉन्ट्रैक्ट हैं और करोड़ों लोग उनके वीडियो देख चुके हैं।

ऐसे बनाएं यूट्यूब चैनल

यूट्यूब चैनल बनाने के लिए सिर्फ एक जीमेल अकाउंट की जरूरत होगी। इसके बाद youtube.com/create_channel पर जाकर अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। यह प्रक्रिया फेसबुक प्रोफाइल बनाने जितनी आसान है। चैनल बनते ही आप चैनल के डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। यहां फेसबुक के कवर फोटो की तरह यूट्यूब बैनर लगाने का विकल्प है। इसके बाद अपने चैनल के बैनर को सजाएं। इसके लिए अपने चैनल पर जाएं। यहां सबसे ऊपर दाहिने ओर एडिट का आइकन मिलेगा। इस पर क्लिक कर फेसबुक के कवर फोटो जैसा बैनर फोटो शामिल करें। इसी एडिट के विकल्प पर ‘एडिट लिंक’ का विकल्प भी मौजूद है। यहां फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस प्रोफाइल के अलावा अपने ब्लॉग को चैनल से जोड़ सकते हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिंक को यहां दिए गए तीन विकल्प में पेस्ट कर सेव कर दें। इसके बाद चैनल पर फेसबुक, ट्विटर या ब्लॉग के आइकन दिखेंगे। इन पर क्लिक करते ही व्यक्ति आपके अकाउंट पर पहुंच जाएगा। अब चैनल वेरिफाई करवाएं

यूट्यूब अकाउंट बनाने के बाद यूजर को अच्छे वीडियो अपलोड करने होंगे ताकि लोगों को पसंद आ सकें। मिसाल के तौर पर आप शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं, खाना बनाना सिखा सकते हैं, किसी विषय की जानकारी दे सकते हैं। बच्चों को इतिहास, भूगोल या गणित पढ़ाने वाला वीडियो अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखें वीडियो किसी और चैनल से चुराई हुई न हो, नहीं तो यूट्यूब आपका चैनल बंद कर सकता है। वीडियो अपलोड करने के बाद इन वीडियो पर विज्ञापन हासिल करने होते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने यूट्यूब वीडियो पर विज्ञापन पा सकते है लेकिन उसे फोन नंबर देकर अपना चैनल वेरिफाई कराना होगा। चैनल वेरिफाई करने के लिए ८ङ्म४३४ुी.ूङ्मे/ऋीं३४१ी२ पर जाकर अपना फोन नंबर वेरिफाई करा लें। ऐसे पाएं वीडियो पर विज्ञापन

यूट्यूब किसी भी वेरिफाइड चैनल को विज्ञापन मुहैया कराता है। चाहे फिर आपके वीडियो पर बेहद कम व्यूज ही क्यों न हों। वीडियो पर विज्ञापन हासिल करने के लिए चैनल को मॉनिटाइज करना होगा। इसके लिए youtube.com/account_monetization पर जाएं। इसके बाद ‘गेट स्टारटेड’ के विकल्प पर क्लिक करें। ऐसा करने के बाद आपके सामने यूट्यूब की ओर से वीडियो मॉनेटाइज करने की शर्तों वाला एक फॉर्म दिखेगा। इसके नीचे दिए सहमित के विकल्प पर क्लिक कर दें। ऐसा करने के बाद आपके वीडियो पर विज्ञापन दिखने लगेंगे। कितनी कमाई होगी

विज्ञापन से होने वाली कमाई कई चीजों पर निर्भर करती हैं। इनमें से एक यह है कि आपके वीडियो कितने लोग देखते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि विज्ञापनदाता ने कितनी रकम विज्ञापन के लिए तय की है यह भी आपकी कमाई तय करता है। इसके अलावा कितने लोग विज्ञापन पर क्लिक करते हैं। यह भी बेहद महत्वपूर्ण है। याद रखें कि खुद अपने विज्ञापन पर क्लिक न करें और न दूसरे लोगों से ऐसा करने के लिए कहें। ऐसा करने पर गूगल आपका अकाउंट बंद कर सकता है। अनुमान के मुताबिक शुरुआत में प्रति हजार व्यूज पर 2 से 7 डॉलर कमा सकते हैं। ध्यान रहे ये सिर्फ अनुमान है क्योंकि यूट्यूब से होने वाली कमाई कई चीजों पर निर्भर करती है। यूट्यूब को एडसेंस अकाउंट से जोड़ना होगा

यूट्यूब से होने वाली कमाई प्राप्त करने के लिए यूजर को अपने यूट्यूब चैनल को गूगल एडसेंस अकाउंट से जोड़ना होगा। दरअसल बिना एडसेंस के आपके चैनल से कमाई तो होती रहेगी लेकिन उस रकम को निकालने के लिए इसे एडसेंस अकाउंट से जोड़ना जरूरी है। गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना जीमेल या फेसबुक अकाउंट बनाने जैसा ही है। गूगल एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए आपके पास ब्लॉग या वेबसाइट होनी जरूरी है। एडसेंस के लिए google.com/adsense/start/ पर जाकर रजिस्टर करें। यह प्रक्रिया जीमेल अकाउंट बनाने जैसी ही आसान है। अपना नाम, एड्रेस जीमेल आईडी और फोन नंबर यहां सबमिट करें। इसके अलावा उस वेबसाइट या ब्लॉग का यूआरएल एड्रेस भी यहां देना होगा जिसके लिए आप गूगल से विज्ञापन चाहते हैं। रजिस्टर करने के कुछ घंटे बाद गूगल मेल भेजकर आपको सूचित करेगा कि उन्होंने आपका अनुरोध स्वीकार किया है या नहीं। आमतौर पर ब्लॉग में 25 अच्छी पोस्ट होने पर गूगल एडसेंस अकाउंट का अनुरोध स्वीकार कर लेता है। हिंदी भाषा के ब्लॉग के लिए भी एडसेंस अकाउंट बनाया जा सकता है। यूट्यूब से एडसेंस अकाउंट जोड़ने के लिए मॉनिटाइजेशन के विकल्प पर जाना होगा। ऐसे मिलेंगे पैसे

यूट्यूब पर जब विज्ञापन से आपकी कमाई 100 डॉलर हो जाती है तो गूगल मालिक के पते पर उसके नाम से चेक या फिर उसके बैंक अकाउंट में पैसे भेजता है। इससे पहले वह गूगल एडसेंस अकाउंट के जरिए आपका पता वेरिफाई कराता है। 10 डॉलर कमाई होने के बाद आपके पते पर गूगल की तरफ से एक पिन नंबर भेजा जाएगा। इस पिन को एडसेंस अकाउंट में सबमिट करना होता है ताकि गूगल को यह भरोसा हो जाए कि आपका एड्रेस सही है। अगर आप अपनी वेबसाइट बंद करते हैं और आपकी इनकम 10 डॉलर तो यह रकम आपको भेज दी जाएगी। 10 डॉलर से कम होने पर यह राशि आपको नहीं मिलेगी।





