कहते है कि प्रतिभा परिस्थितियों और उम्र की मोहताज नहीं होती। इस बात को साबित कर दिखाया है हरियाणा के रेवाड़ी में रहने वाले 13 साल के अवनीत कुमार ने, जिसने अपनी लगन और मेहनत से सौर ऊर्जा से चलने वाली बाइक बनायी है।

इस खबर के मीडिया में आने के बाद से वह सुर्खियों में आ गया है। उसने शुक्रवार को कहा कि वह चाहता है कि एक सोलर कार बनाए, जिसकी कीमत टाटा की 'लखटकिया कार' नैनो से भी कम हो।

My dream is to make a solar powered car that would cost lesser than Tata's Nano car: Avneet Kumar,13 yr old boy who made solar powered bike. pic.twitter.com/eqyBhvzMW6