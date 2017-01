Filmfare Award: 'नीरजा' की रही धूम, तो 'दंगल' के आमिर बने बेस्ट एक्टर

फिल्मफेयर अवॉर्ड 2017 का एलान शनिवार देर रात हो गया। इस बार फिल्मफेयर अवॉर्ड में सबसे ज्यादा धूम फिल्म 'नीरजा' की रही। नीरजा के खाते कई अवॉर्ड्स आए।

सोनम कपूर को नीरजा के लिए क्रिटिक्स चॉइस बेस्ट ऐक्टर (फीमेल) का अवॉर्ड मिला। मोनिशा आर. बलदावा को बेस्ट एडिटिंग का अवॉर्ड मिला। बेस्ट सिनेमेटॉग्राफी का अवॉर्ड ‘नीरजा’ के लिए मितेश मीरचंदानी को मिला। वहीं शबाना आजमी को फिल्म नीरजा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला। इसके अलावा बेस्ट सिनेमैटॉग्राफी का अवॉर्ड भी नीरजा के मितेश मीरचंदानी की झोली में ही आया। फिल्मफेयर बेस्ट प्रॉडक्शन डिजाइन का अवॉर्ड भी नीरजा के अपर्णा सूद और अन्ना इपे को मिला।

#JioFilmfareAwards @sonamakapoor bags the Critics' Award For Best Actor (Female) for her performance in #Neerja, that took 2016 by storm pic.twitter.com/BIf6GGZJSu