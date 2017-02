छात्र राजनीति का गिरता स्तर

First Published:24-02-2017 12:01:38 AM

दिल्ली के रामजस कॉलेज में अंग्रेजी विभाग द्वारा आयोजित ‘द कल्चर ऑफ प्रोटेस्ट’ सेमिनार में जेएनयू के विवादित वामपंथी छात्र नेता उमर खालिद को वक्ता के तौर पर बुलाए जाने को लेकर पिछले दो दिनों से घोर अराजक स्थिति बनी हुई है। लोकतंत्र में हर किसी को अपना मत रखने तथा उसे सांविधानिक तरीके से जाहिर करने का अधिकार है। यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि किसी शैक्षिक संस्थान में पढ़ रहे सैकड़ों-हजारों छात्रों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषयों पर अलग-अलग सोच हो। इसमें परस्पर विरोध की गुंजाइश रहती है, लेकिन इसके लिए अभद्र तरीका अपनाना कतई उचित नहीं है। खासकर अपने शिक्षकों, प्रोफेसरों पर हाथ उठाना तो अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा है। विवेकानंद को अपना आदर्श मानने वाले ये छात्र भूल जाते हैं कि उनके विचारों में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य चरित्र निर्माण रहा है। इन तथाकथित छात्रों के दुव्र्यवहार से आज उनकी आत्मा जरूर दुखी हुई होगी। आज जब हिन्दुस्तान की बहुसंख्यक आबादी युवा है और जल्द ही हम विश्व के सबसे युवा राष्ट्र बनने वाले हैं, तब छात्र राजनीति का गिरता यह स्तर शुभ संकेत नही है।

अनीश कुमार भानु, दिल्ली जिम्मेदारी किसकी

भारतीय स्टेट बैंक के एक एटीएम से निकले दो हजार रुपये के नकली नोटों को लेकर खबर पढ़ी। दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। बैंक अपना पल्ला यह कहकर झाड़ चुका है कि तीसरी पार्टी एटीएम में रुपये डालती है, इसलिए बैंक का इससे कोई लेना-देना नहीं। रिजर्व बैंक भी कार्रवाई करने की बस बातें कह रहा है, जबकि जांच एजेंसियां ऐसे मामलों में जांच शुरू भी करती हैं, तो वे किसी निचले कर्मचारी को पकड़कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री लेती हैं। नतीजतन, ऐसे मामलों में लिप्त बड़े अधिकारी नए सिरे से कोई दूसरा घपला करने की साजिश रचने लगते हैं। नवबंर 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, तब भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी। तब जनता को लाइनों में लगने के बाद भी पैसा नहीं मिल पाता था, मगर बैंक और दूसरी एजेंसियों के माध्यम से कालाबाजारियों तक नए नोट पहुंच रहे थे। इसे देश का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। आखिर कब सरकारी तंत्र जवाबदेह दिखेगा?

हरनेक स्कूलों का प्रबंधन

उचित नियंत्रण और प्रबंधन के अभाव में सरकार स्कूलों में जो भी नए प्रयोग कर रही है, वे विफल साबित हो रहे हैं। आज हालत यह है कि बच्चों को किताबें ठीक समय पर सही प्रिंट में और अच्छी गुणवत्ता के कागज पर उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। ड्रेस भी उचित बजट के अभाव में अच्छी गुणवत्ता और सही नाप की नहीं मिल पाती हैं। यही हाल मध्याह्न भोजन और दवाई के मामले में भी देखा जा रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस संबंध में उचित नियंत्रण और प्रबंधन की व्यवस्था करे।

संतोष नारी अधिकार के वादे

इस समय देश के बड़े हिस्से में चुनावी माहौल है। हर नेता के भाषणों में नारी-शक्ति के लिए बड़े-बड़े वादे सुने जा सकते हैं। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं व सरकार के पास नारी-शक्ति को मजबूत करने के लिए कानून बनाने का मौका आता है, तो पुरुष सत्ता अपना वास्तविक रूप दिखा देती है। ऐसा क्यों है कि 20 साल पहले पेश हुआ महिला आरक्षण बिल आज तक पास नहीं हो पाया? ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की थी नगालैंड के मुख्यमंत्री टी आर जेलियांग ने, जिन्हें बहुमत होने के बाद भी जन-विरोध के कारण अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अगर हम सब सच में महिलाओं के अधिकार के लिए चिंतित हैं, तो हमें टी आर जेलियांग के विचारों के साथ कदमताल मिलाना चाहिए, तभी हमारे देश-समाज में वास्तविक बदलाव आ सकेगा।

ऋषभ देव, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार



