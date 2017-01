विधायकी तो दूर, पार्षदी के लिए तरसी कांग्रेस

बरेली। हिन्दुस्तान टीम

First Published:16-01-2017 10:40:17 PM Last Updated:16-01-2017 10:40:17 PM

वर्षों तक देश की सबसे पसंदीदा पार्टी रही कांग्रेस लखीमपुर खीरी सहित रुहेलखंड में एक अदद सीट के लिए तरस रही है। सांसदी-विधायकी तो दूर, फिलहाल उसके पास इस क्षेत्र में एक पार्षद तक नहीं है। पार्टी ने तमाम प्रयोग किए, नुस्खे आजमाए पर इससे सीटों की गिनती में बढ़ोतरी नहीं हो सकी। कांग्रेस की हालत पर बरेली से प्रदीप तिवाड़ी, शाहजहांपुर से विवेक सेंगर, पीलीभीत से पंकज मिश्रा, बदायूं से जगमोहन शर्मा और लखीमपुर खीरी से मयंक वाजपेयी की रिपोर्ट: बरेली : अंतिम बार 91 में जीते थे दो विधायक

1985 के चुनाव में कांग्रेस ने बरेली की सात विधानसभा सीटों पर परचम लहराया था। इस चुनाव में सन्हा से रामेश्वरनाथ चौबे, फरीदपुर से नत्थूलाल विकल, कैंट से रफीक अहमद रफ्फन, नवाबगंज से छोटेलाल गंगवार, भोजीपुरा से नरेन्द्र पाल सिंह, कांवर से जयदीप सिंह, बहेड़ी से अंबा प्रसाद वर्मा कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 1991 में कांग्रेस मात्र दो सीटें ही जीत पाई। कैंट से इस्लाम साबिर और सन्हा से रामेश्वरनाथ चौबे कांग्रेस के टिकट पर जीते। इसके बाद कांग्रेसी दावेदारों ने दम तो खूब लगाया मगर जीत का स्वाद नहीं चख पाए।

2000 में बहेड़ी के हाजी जमील अहमद नगर पालिका के चेयरमैन रहे। पुराने कांग्रेसियों में शामिल जमील अहमद लगातार दो बार नगर पालिका के चेयरमैन चुने गए। 2012 में कुर्सी जाने के बाद वह उसे फिर हासिल नहीं कर पाए। 2006 में सुप्रिया ऐरन भारी मतों से जीतकर बरेली की मेयर बनीं मगर 2012 में कैंट सीट पर उन्हें हार मिली। 2009 में प्रवीन सिंह ऐरन बरेली से सांसद चुने गए। 2014 के चुनाव में वे भी हार गए। पीलीभीत : 1985 के बाद हाथ नहीं आई विधायकी

कांग्रेस 1985 के बाद से अब तक जिले में विधायकी की एक सीट नहीं हथिया पाई है। 1985 में जिले की चारों विधानसभा सीटों पर पार्टी ने फतह हासिल की थी। उसके बाद से अब तक कोई विधायक नहीं बना। जो नेता थे भी, वे दूसरी पार्टियों में चले गए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी खुद पिछले विधानसभा चुनाव में बीसलपुर में कांग्रेस का प्रचार करने आए थे लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस जीत दर्ज नहीं सकी थी।

- पीलीभीत सदर विधानसभा से आखिरी बार कांग्रेस प्रत्याशी सैय्यद अली अशर्फी ने साल 1985 में जीत दर्ज की थी।

- बरखेड़ा विधानसभा से बाबू राम ने साल 1985 में जीत दर्ज की थी। उसके बाद से कभी नहीं जीती।

- पूरनपुर विधानसभा से साल 1980 और 1985 में लगातार दो बार विनोद कुमार ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद से कोई कांग्रेस प्रत्याशी नहीं जीता।

- बीसलपुर में कभी कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी। वहां से 1974 में बाबू तेजबहादुर गंगवार ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 1980 और 1985 में भी तेज बहादुर गंगवार ने जीत हासिल की। शाहजहांपुर : 2002 के बाद से अब तक नहीं कोई विधायक

शाहजहांपुर जिले में भी पार्टी का हाल बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। जिले में अंतिम बार पार्टी को 2002 में विधायकी हाथ आई थी, जब तिलहर में वीरेंद्र प्रतार्प ंसह कांग्रेस से जीते थे। उसके बाद से अब तक कांग्रेस से कोई विधायक नहीं बना है। जलालाबाद विधानसभा सीट की बात करें तो 1985 में उदयवीर सिह कांग्रेस से अंतिम बार जीते थे। ददरौल में 1996 में रामौतार मिश्रा ने अंतिम बार कांग्रेस के टिकट पर फतह हासिल की थी। शाहजहांपुर सीट पर 1985 में नवाब सादिक अली कांग्रेस से अंतिम बार जीते थे। वहीं पुवायां में कांग्रेस के टिकट से लड़े चेतराम 1996 में अंतिम बार जीतने वाले विधायक थे। कटरा विधानसभा सीट की बात करें तो यह परिसीमन के बाद 2012 में ही गठित हुआ और उस साल समाजवादी पार्टी ने उस सीट पर फतह हासिल की थी। बदायूं : 1991 में जिले में आखिर बार जीती थी कांग्रेस

एक समय था जब जिले में कांग्रेस का ही बोलबाला था लेकिन पिछले 25 सालों में कांग्रेस की सियासी जमीन इस कदर कमजोर हुई कि एक भी विधायक नहीं जीत सका। 1989 में बिसौली में योगेन्द्र कुमार कांग्रेस के आखिरी विधायक जीते थे। 1989 में ही दातागंज सीट से संतोष कुमारी पाठक कांग्रेस की आखिरी विधायक बनी थीं। बदायूं सदर से प्रमिला भदवार 1985 से आखिरी विधायक जीती थीं। बिल्सी में 1991 में भोलाशंकर मौर्य कांग्रेस के आखिरी विधायक थे। सहसवान से मीर मिजहर अली 1980 में कांग्रेस से जीते थे। लखीमपुर-खीरी : 1996 में आखिरी बार खीरी में जीती थी कांग्रेस

पहली विधानसभा में सौ फीसदी सीटें जीतने वाली कांग्रेस का जलवा 1996 से खीरी में नहीं दिख रहा है। खीरी में 1996 में धौरहरा सीट से सरस्वती प्रतार्प ंसह कांग्रेस के आखिरी विधायक थे। उसके बाद कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव सूखा ही साबित हो रहा है। इस समय जिले में कांग्रेस का कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। 1980 में कांग्रेस ने खीरी जिले की सभी सीटें जीती थीं। 1985 में कांग्रेस को लोकदल और निर्दलों से चुनौती मिलने लगी। 1989 में कांग्रेस को भाजपा ने भी टक्कर दी और मोहम्मदी सीट पर पहली बार छोटेलाल और हैदराबाद में रामकुमार वर्मा भाजपा के विधायक बने। उस दौर में कांग्रेस सात सीटों में चार सीटों पर जीती थी। 1991 के चुनाव में कांग्रेस मोहम्मदी व श्रीनगर तक सिमट गई और 1996 में अकेली धौरहरा सीट पर जीत पाई। उस दौर के बाद कांग्रेस का कोई विधायक नहीं बन सका है।

