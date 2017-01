पूर्व गृह मंत्री शिंदे समेत कई कांग्रेसी नेता नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन में गिरफ्तार

अहमदाबाद, एजेंसी

First Published:18-01-2017 03:30:30 PM Last Updated:18-01-2017 03:30:30 PM

पूर्व गृह मंत्री तथा वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे को आज यहां नोटबंदी के मुद्दे पर रिजर्व बैंक कार्यालय में तालाबंदी के पार्टी के कार्यक्रम के दौरान अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री भरत सिंह सोलंकी, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला को भी इस दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। Mumbai: Congress leaders RS Surjewala, Ashok Chavan Sanjay Nirupam & others detained by Police while protesting over #DeMonetisation pic.twitter.com/vr1r38VKH0 — ANI (@ANI_news) January 18, 2017

वहीं मुंबई में कांग्रेस नेता संजय निरुपम, आरएस सुरजेवाला और अशोक चव्हाण को आरबीआई के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी गिरफ्तारी से पहले शिंदे ने कहा कि नोटबंदी के चलते गरीबों और मजदूरों को बहुत परेशानी हो रही है। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शनों से प्रधानमंत्री पर अपने प्रतिबंधों को हटाने का दबाव बनेगा। कड़ी सुरक्षा के बीच कांग्रेस की कुछ महिला सदस्यों को भी पुलिस ने उस समय पकड़ लिया जब वे रिजर्व बैंक के स्थानीय मुख्य कार्यालय के मुख्य द्वार को बंद करने का प्रयास कर रही थीं। कार्यक्रम के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात कर दिया गया था। नोटबंदी की घोषणा के कुछ समय बाद से ही इसका विरोध कर रही कांग्रेस पिछले कुछ समय से गुजरात भर में बैंकों की तालाबंदी का कार्यक्रम आयोजित कर रही थी।



लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें Web Title: congress leaders shinde and sanjay nirupam among others detained by police protesting over demonetis

From around the Web