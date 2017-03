बेंगलुरु टेस्ट के लिए ब्रेट ली ने किया शेन वॉर्न को रिप्लेस...

ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न ने हाल ही में पुणे में खेले गए मैच में कॉमेंट्री की थी। लेकिन अब सीरीज के दूसरे टेस्ट में वॉर्न कॉमेंट्री नहीं करेंगे बल्कि उनकी जगह पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली करेंगे। खबरों के मुताबिक वॉर्न का कॉन्ट्रैक्ट सीरीज के पहले मैच तक ही था और अब वो वापस लॉस एंजिलिस चले जाएंगे।

वॉर्न ने ट्विटर के जरिए खुद इस बात की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने पहले टेस्ट में कॉमेंट्री के लिए बीसीसीआई और स्टार स्पोर्ट्स को शुक्रिया कहा है।

Thankyou so much for having me @BCCI & @StarSportsIndia

Always love coming to India & being involved. Off to LAhttps://t.co/kMVAeTe8l4 pic.twitter.com/HaFpxNUNrv