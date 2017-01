बिग बॉस 10 से बाहर हो चुकी नितिभा कौल ने मनवीर गुर्जर और अपने रिलेशन की खबरों को लेकर चुप्पी तोड़ दी है। शो से बाहर आने के बाद नितिभा ने कहा, 'शुरुआत में दोनों के बीच काफी दिक्कतें चल रही थीं, लेकिन बाद में हमारे बीच सब ठीक होता गया। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे घर से बाहर होने से पहले हमारी बीच जो भी गलतफहमी थी वो सब ठीक हो गई।'

नितिभा से जब पूछा गया कि उन्हें क्या लगता है ये शो कौन जीतेगा तो उन्होंने मनवीर का नाम लिया। लेकिन उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर मनवीर शो के विनर नहीं बने तो फिर मैं चाहूंगी कि बानी ये शो जीते।

नितिभा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी शेयर की है। जहां उन्होंने मनवीर के फैन्स से कहा कि वो चाहती हैं कि मनवीर शो जीते। नितिभा ने ये भी कहा कि मनवीर जीतने के लिए पूरे काबिल हैं।

बता दें कि शो से बाहर होने से पहले नितिभा और मनवीर के बीच नजदीकियां बढ़ ही रही थीं। बिग बॉस के ट्विटर हैंडल पर भी दोनों के बीच की नजदीकियों को लेकर ट्वीट किए थे।

Looks like #NitibhaKaul & #ManveerGurjar are both confused about their friendship with each other! #BB10