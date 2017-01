'दंगल' की जूनियर गीता पढ़ाई में भी है धाकड़, A ग्रेड से पास किया बोर्ड

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:15-01-2017 10:30:59 AM Last Updated:15-01-2017 10:30:59 AM

'दंगल' में ऑन स्क्रीन छोटी गीता (जायरा वसीम) ने एक्टिंग और कुश्ती में तो गजब का कमाल दिखाया ही है, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि गीता का रोल निभाने वाली जायरा पढ़ाई में भी किसी से कम नहीं। जायरा का अभी 10वीं बोर्ड का रिजल्ट सामने आया है और बोर्ड में जायरा को 92 प्रतिशत नंबर मिले हैं। जायरा ने जम्मू कश्मीर बोर्ड से परीक्षा दी थी। रिजल्ट निकलने के बाद जायरा ने शनिवार को मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की। श्रीनगर के पुराने शहर की रहने वाली जायरा वसीम ने घाटी के सबसे मुश्किल दौर में अपना लोहा मनवाया है। जायरा सेंट पॉल्स इंटरनेशनल अकेडमी की स्टूडेंट है। जायरा परिक्षा के पहले फिल्म की शूटिंग में काफी व्यस्त थी। पढ़ाई के लिए ज्यादा समय नहीं मिलने के बावजूद जायरा ने 92 प्रतिशत अंक के साथ परिक्षा पास की है। जायरा ने बताया, 'इस फिल्म के लिए मुझे स्कूल से लंबे समय के लिए छुट्टियां लेनी पड़ी थी। लेकिन, मेरे स्कूल ने मेरा पूरा साथ दिया। मुझे छुट्टियों के लिए किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई।'

