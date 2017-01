तीन दिन के भीतर सड़कों से कूड़ा साफ होगा

तीन दिन के भीतर सड़कों से कूड़ा साफ होगा

नई दिल्ली | प्रमुख संवाददाता

First Published:11-01-2017 11:36:25 PM

पूर्वी निगम के सफाईकर्मियों की हड़ताल सातवें दिन भी जारी रही। इस बीच पूर्वी निगम की मेयर सत्या शर्मा ने बुधवार को कहा कि तीन दिन में कूड़ा साफ करा दिया जाएगा और स्थिति जल्द सुधरेगी। उधर, सफाई यूनियन के एक धड़े ने विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल के दफ्तर पर मलबा फैलाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान आरआर डिपो झिलमिल से लेकर अन्य चौराहों पर चक्काजाम रहा और यातायात व्यवस्था चरमरा गई। सुबह दस बजे सफाईकर्मी आरआर डिपो झिलमिल पर स्थित ढलावघर के सामने एकत्रित हुए। हड़ताल में शामिल सफाई कर्मी महिला, वीरवती, सरला तथा सरोज ने कहा कि अब तक उनके खातों में वेतन नहीं आया है और निगम अधिकारी कहते हैं कि पैसा डाल दिया गया। उनके मुताबिक एक सफाईकर्मी झूठ बोल सकता है, क्या यहां एकत्रित सभी सफाईकर्मी झूठ बोल रहे हैं। सफाई कर्मियों को संबोधित करते हुए संघ के अध्यक्ष संजय गहलोत ने कहा कि सफाई कर्मियों का यह आंदोलन जारी रहेगा। गुरुवार को पूर्वी दिल्ली मेयर, स्थायी समिति के चेयरमैन का घेराव करेंगे। हर दिन निकलता है हजारों मीट्रिक टन कूड़ा 14000 मीट्रिक टन कूड़ा एकत्र हो चुका है हड़ताल से 2500 मीट्रिक टन कूड़ा एक दिन में निकलता है 4000 मीट्रिक टन कूड़ा हटा है पिछले कुछ दिनों में 25000 पूर्वी दिल्ली के कर्मी में से 18000 सफाई कर्मियों को मिला वेतन 331 करोड़ रुपये के पैकेज की मांग पूर्वी दिल्ली निगम सरकार से कर रहा मेरी गली में पांच दिन से कूड़ा नहीं उठा हैं। बुधवार को दो बाइकसवार कूड़े की वजह से गिर पड़े हेल्पलाइन पर फोन भी किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। -पंकज सहगल, पांडव नगर तीन दिन पहले कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी आई थी। सुबह बच्चों को स्कूल बस के लिए छोड़ने जाना पड़ता है। पास में ही कूड़ाघर है। -साधना ढींगरा, आईपी एक्टेंशन नगर निगम 10 दिन तक सफाई अभियान चलाएं नई दिल्ली | दिल्ली को स्वच्छ रखने में विफल रहने पर हाईकोर्ट ने बुधवार को नगर निगम सहित अन्य निकायों को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने निकायों से सवाल किया कि क्या वे तभी काम करेंगे जब उनके पीछे वे कोड़ा लेकर चलेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने 10 दिन तक सफाई अभियान चलाने का आदेश दिया। जस्टिस बीडी अहमद और आशुतोष कुमार की पीठ ने राजधानी में गंदगी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि हमने दिसंबर माह में सभी इलाकों में सफाई अभियान शुरू करने का आदेश दिया था। पीठ ने कहा कि आप ( सभी निकाय) दावा कर रहे हैं कि सफाई हो गई, यदि ऐसा है तो नतीजे सामने क्यों नहीं आ रहे, आप काम क्यों नहीं करना चाहते, आप पर हमारे (कोर्ट) आदेश का असर क्यों नहीं होता है। हाईकोर्ट ने नगर निगम के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि तत्काल दोबारा से सफाई अभियान शुरू करने और सड़कों से कूड़ा-कचरा हटाने का आदेश दिया। दस दिन तक चलने वाले इस अभियान में डीडीए और जलबोर्ड को भी शामिल होने आदेश दिया है। पीठ ने कहा है कि जहां सड़के टूटी-फूटी हैं, उसकी मरम्मत की जाए। इस दौरान ध्यान रखा जाए कि वायु प्रदूषण न हो। अलग-अलग कचरों के लिए अलग कूड़ेदान लगाएं : हाईकोर्ट ने तीनों नगर निगम से कहा है कि वे हर क्षेत्र में जैविक और ठोस कचरों के लिए अलग-अगल कूड़ेदान लगाए। हालांकि नगर निगम ने दावा किया कि अलग-अलग कचरों के लिए अलग कूड़ेदान लगाए गए हैं। सख्ती से हो पालन : हाईकोर्ट ने सभी संबंधित विभागों के प्रमुखों से कहा कि हम नहीं चाहते कि बेवजह किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो। ऐसे में इस बार आदेश का सख्ती से पालन किया जाए और सफाई अभियान का परिणाम भी दिखना चाहिए।

