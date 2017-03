भारत किसी भी प्रकार के कैमिकल हमले से निपटने को तैयार: मनोहर पर्रिकर

रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर ने गुरुवार को कहा है कि अफगानिस्तान बॉर्डर से सटे इलाकों में जिन हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें कैमिकल हथियार भी हो सकते हैं। उन्होंने इस दौरान कहा है कि भारत किसी भी प्रकार के कैमिकल हमले से निपटने के लिए तैयार है।

At this moment,I have no confirmation on the matter but photos were quite disturbing, we should be prepared for any kind of warfare:Parrikar pic.twitter.com/B9ehAfYpK8