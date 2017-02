ATM से निकला चूरन नोट, SBI बोला- शिकायतकर्ता ने कभी नहीं किया संपर्क

संगम विहार इलाके में एसबीआई के एटीएम से चूरन लेबल (नकली नोट) का नोट निकलने के मामले में बैंक आंतरिक तौर पर हर पहलू की जांच कर रहा है। इस संबंध में एटीएम में पैसे भरने वाली एजेंसी से भी पूछताछ की जा रही है। वहीं एसबीआई ने कहा है कि शिकायतकर्ता ने कभी बैंक से संपर्क नहीं किया है। बैंक को इस मामले में किसी शरारती तत्वों की संलिप्तता का संदेह है।

Complainant never approached SBI, the Bank suspects involvement of miscreants: SBI on fake 2,000 notes dispensed from ATM in Sangam Vihar pic.twitter.com/X32UUHsXLm