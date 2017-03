गोवा विवाद पर वित्त मंत्री जेटली ने दी फेसबुक पर सफाई,पढ़ें क्या कहा

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम।

First Published:14-03-2017 04:05:34 PM

गोवा में पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को बीजेपी सरकार बनाने का न्यौता दिए जाने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फेसबुक पर पार्टी का पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पर गोवा में बहुमत चुराने का कांग्रेस का आरोप कुछ ज्यादा ही हो गया। जेटली के अनुसार पर्रिकर के नेतृत्व में 21 विधायकों के दावे को देखते हुए गोवा के राज्यपाल कांग्रेस के 17 विधायकों को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकते थे। गोवा विवाद पर जेटली ने फेसबुक पर लिखा, गोवा चुनावों में अनिर्णायक फैसला आया है। यहां त्रिशंकु विधानसभा है। जाहिर है ऐसी स्थिति में चुनाव बाद गठजोड़ होगा। बीजेपी ने गठबंधन किया और राज्यपाल के समक्ष 21 विधायकों का समर्थन दर्शाया। कांग्रेस ने अब तक राज्यपाल के समक्ष समर्थन होने का दावा पेश किया। उनके पास सिर्फ 17 विधायकों का समर्थन है। जेटली ने दावा किया कि पर्रिकर के पास 21 विधायकों का समर्थन है इसलिए सिर्फ 17 विधायकों वाली पार्टी कांग्रेस को राज्यपाल सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती थी। और ऐसे उदाहरण पहले भी भारतीय राजनीति में मौजूद है। उन्होंने इसके लिए झारखंड (2005), जम्मू-कश्मीर (2002) और दिल्ली विधानसभा चुनाव (2013) का उदाहरण दिया। बीजेपी को शक्ति परीक्षण में सफल होने का विश्वास बीजेपी ने पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर रोक नहीं लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आज स्वागत किया। साथ ही पार्टी ने गोवा विधानसभा में शक्ति परीक्षण में सफल होने का दावा किया। बीजेपी की गोवा इकाई के महासचिव सदानंद तानावाडे ने कहा, हमारे पास सरकार बनाने के लिए पूर्ण संख्याबल है। गठबंधन सहयोगियों में समर्थन से हमारे पास 21 विधायकों से भी ज्यादा संख्या है। गोवा विवाद पर SC ने कहा, धरने पर क्यों नहीं बैठी कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका पर गोवा में 16 मार्च को शक्ति परीक्षण कराने का आदेश दिया लेकिन सरकार बनाने का निमंत्रण न देने के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ अदालत पहुंची कांग्रेस को कड़ी फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि जब आपको पता लग गया था कि आपको सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाया गया है तो आपने शोर क्यों नहीं मचाया कि जादुई आंकड़ा कांग्रेस के पास है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जेएस खेहर ने कहा कि आपको राज्यपाल के आवास के बाहर धरना देकर बैठ जाना चाहिए था कि भाजपा को बुलाना गलत है असली जादुई आंकडा उनके पास है। आपने एक भी विधायक के समर्थन का पत्र पेश नहीं किया। लेकिन आपने कुछ नहीं किया और सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए। आपकी सारी बातें हवा में हैं। पर्रिकर आज शाम लेंगे CM पद की शपथ, 16 मार्च को होगा फ्लोर टेस्ट गोवा मे मनोहर पर्रिकर की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में 16 मार्च को फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया है। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा पर्रिकर सहित उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी।

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें

