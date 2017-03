10 साल की बच्ची ने 700 अरब डॉलर की कंपनी के मालिक को दी बिजनेस टिप्स

सात सौ अरब डॉलर की कंपनी टेस्ला मोटर्स के संस्थापक एलन मस्क को एक 10 साल की बच्ची ने अपने स्कूल प्रोजेक्ट के सिलसिले में कारोबारी सलाह दी है। अमेरिका के मिशिगन में रहने वाली 10 साल की ब्रिया ने इनोवेटिव और इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के सीईओ मस्क को खत लिखकर सुझाव दिया है। मस्क ने भी बच्ची के पत्र का न सिर्फ जवाब दिया है, जो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है। ब्रिया ने अपने पत्र में मस्क के टेस्ला कार के आइडिया को भी सराहा।

Thank you for the lovely letter. That sounds like a great idea. We'll do it! https://t.co/ss2WmkOGyk