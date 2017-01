शिवाजीत मिश्रा सहित 6 हत्या के एक मामले में पाये गये दोषी

25 जनवरी को सजा के बिंदु पर होगी सुनवाई

First Published:23-01-2017 06:40:21 PM Last Updated:23-01-2017 06:44:52 PM

आरा। संवाददाता करनामेपुर ओपी स्थित सोनवर्षा निवासी शिवाजीत मिश्रा सहित 6 को हत्या के एक मामले में दोषी पाया गया है। यह फैसला सोमवार को तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश आर सी द्विवेदी ने सुनाया। एपीपी ददन प्रसाद श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया की इस मामले में 25 जनवरी को सजा के बिन्दु पर सुनवाई होगी। एपीपी के अनुसार यह घटना 15 फरवरी 2011 को घटी थी। घटना के दिन मृतक अनिल कुमार मिश्रा उर्फ मुन्ना मिश्रा के मामा राजेंद्र ओझा को अभियुक्त कृष्णकांत मिश्रा ने मोबाइल से फोन कर उसे बुलाया। राजेंद्र ओझा पीछे व उसके आगे अनिल कुमार मिश्रा उर्फ मुन्ना मिश्रा चल रहे थे। रास्ते में ही अभियुक्तों ने अनिल को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना का कारण था कि मृतक अपनी पत्नी को पंचायत चुनाव लड़ाना चाहता था। अभियोजन की ओर से इस मामले में आठ व बचाव पक्ष की ओर से 14 गवाह पेश किए गए हैं। इस मामले में कोर्ट ने शिवाजीत मिश्रा के साथ साथ ओमप्रकाश मिश्रा, उमाकांत मिश्रा, शंभु यादव, कुन्दन यादव व कृष्णकांत मिश्रा को दोषी पाया है। कोर्ट ने सजा के बिन्दु पर 25 जनवरी को सुनवाई करेगी। ------------ नेताजी की जयंती पर आयोजित किये गये कई कार्यक्रम फोटो-7- नेताजी के मूर्ति पर माल्यार्पण करते डीएम आरा। संवाददाता नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयंती पर कई कार्यक्त्रम आयोजित किए गए। मुख्य कार्यक्त्रम नेताजी सुभाषचंद्र बोस मोड़ पर स्थापित नेताजी की मूर्ति के समक्ष आयोजित किया गया। कार्यक्रम जिला प्रशासन व नवोदय संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। मुख्य कार्यक्रम के पूर्व विभिन्न स्कूल के छात्र, छात्राओं ने प्रभात फेरी निकाला। बच्चों ने नेताजी अमर रहे के नारे भी लगाए। समारोह का उदघाटन भोजपुर डीएम डॉ विरेन्द्र प्रसाद यादव ने नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उनके साथ साथ डीडीसी इनायत खान, सदर एसडीओ नवदीप शुक्ला, एएसपी मो साजिद, जिला परिषद अध्यक्ष आरती देवी, एसडीपीओ संजय कुमार, डीपीआरो शंभू नाथ झा व अन्य ने भी नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। डीएम ने कहा की नेताजी भारतीय शौर्य व स्वाभिमान के प्रतीक थे। उनके आदर्शों को अपनाकर ही हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। स्वागत भाषण नवोदय संघ के सचिव डी राजन ने दिया। उन्होने नेताजी को क्रांतिवीर बताया। अध्यक्षता डॉ सतीश कुमार सिन्हा ने की। उन्होंने कहा की अगर नेताजी का नेतृत्व इस देश को मिला होता तो भारत आज विश्व का समग्र व शक्तिशाली देश होता। धन्यवाद ज्ञापन डॉ कन्हैया बहादुर सिन्हा ने किया। माल्यार्पण के वक्त नारायण प्रसाद के नेतृत्व में स्काउट व गाइड के बच्चों ने सलामी दी। प्रधान रामचन्द्र, गांधी जी राय, चंद्रभानु गुप्ता, मनोज नाथ, डॉ अशोक कुमार सिन्हा, डॉ मृत्युंजय कुमार वर्मा व अन्य उपस्थित थे। प्रतिमा स्थल को आकर्षक व भव्य बनाने का संकल्प लिया गया। सीनियर सिटीजन वेलफ़ेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने स्थानीय आर एम एस के समीप स्थित शिव मंदिर परिसर में जयंती समारोह का आयोजन किया। नेताजी के तैल चित्र पर माल्यार्पण किया गया। उनके व्यक्तित्व, कृतित्व व बहुआयामी आदर्श पर प्रकाश डाला गया। अध्यक्षता डॉ विष्णु कुमार सिंह, संचालन केंद्रीय अध्यक्ष रामदेव सिंह व धन्यवाद ज्ञापन जिला महासचिव राघव प्रसाद सिंह ने किया। कमल कुमारी सिंह, योगेंद्र नारायण सिंह, महावीर सिंह, रामबचन चौधरी व अन्य उपस्थित थे। ---------- जगजीवन कॉलेज में राष्ट्रगान प्रतियोगिता का आयोजन आरा फोटो:5-जगजीवन कॉलेज में राष्ट्रभाषा पर आयोजित सेमिनार का उद्घाटन करते अतिथि आरा। संवाददाता स्थानीय जगजीवन कॉलेज में पूर्ववर्ती छात्र संघ ने कॉलेज व स्कूल के छात्रों के बीच राष्ट्रगान प्रतियोगिता का आयोजन किया। अध्यक्षता प्राचार्या डॉ आभा सिंह ने की। नेताजी सुभाषचंद्र बोस की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्त्रम में 19 संस्थानों के छात्र- छात्रा शामिल हुए। मुख्य अतिथि प्रो बलराम सिंह ने उपाध्यक्ष इंदुभूषण तिवारी के साथ पुरष्कार वितरण किया। उन्होने कहा की ऐसे आयोजनों से छात्रों के बीच प्रतियोगिता की भावना बढ़ती है। राष्ट्र प्रेम व सामाजिक सौहार्द कायम रहता है। अध्यक्षीय भाषण के दौरान प्राचार्या ने कहा की इस आयोजन का मकसद 52 सेकेंड में राष्ट्रगान को पूरा करने, सुरताल व लय के साथ इसे राष्ट्रीय मानक के अनुसार प्रस्तुत करने के प्रयास के तहत आयोजित किया गया। ताकि सभी संस्थान इसी आधार पर 26 जनवरी व 15 अगस्त को राष्ट्रगान प्रस्तुत करें। सचिव डॉ दिनेश प्रसाद सिन्हा ने मंच संचालन के साथ साथ कार्यक्त्रम के उद्देश्य के संबंध में बताया। रेड क्त्रॉस सोसाइटी के स्थानीय इकाई के सचिव भास्कर मिश्रा ने भी इस कार्यक्त्रम के आयोजन में अहम भूमिका निभाई। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों में धनुपरा स्थित डीएवी, मिल रोड स्थित बी एस डीएवी व सिद्धार्थ इन्टरनेशनल स्कूल रहा। इन्हें मेडल, ट्रॉफी व प्रमाण पत्र दिया गया। शैलेश राय, चितरंजन प्रसाद सिंह, मुक्ति साइमन, मनोज कुमार श्रीवास्तव, जयवीर कुमार व अन्य उपस्थित थे। वीसी को दी बधायी आरा। संवाददाता वीर कंु वर सिंह विश्वविद्यालय के नए कुलपति सैयद मुमताजुद्दीन को बधाई देने वालों में एनएसयूआई के विश्वविद्यालय प्रतिनिधि नवीन शंकर पाठक व पूर्व सीनेटर अजय कुमार तिवारी मुनमुन शामिल हैं। इधर एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष अभिषेक द्विवेदी ने नए कुलपति से अपनी संगठन की ओर से दिसंबर माह से विभिन्न मांगों को लेकर जारी अपने संघर्ष के प्रति उदार रहते हुए मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की है। इन मांगों में प्रीपीएचडी की परीक्षा परिणाम को रद्द करना, परीक्षा नियंत्रक व जैन कॉलेज के प्राचार्य को बर्खास्त करना सहित अन्य मांगें शामिल है। --------- महाविद्यालयों में वाई-फाई को लेकर हुई बैठक आरा। संवाददाता वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत महाविद्यालयों में वाई-फाई लगाने को लेकर एक बैठक हुई। बैठक में सभी अंगीभूत कॉलेज के प्राचार्य व वाई-फ़ाई को लेकर बनाए गए नोडल ऑफिसर उपस्थित थे। बैठक के दौरान वाई-फ़ाई को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा महाविद्यालयों से मांगी गई जानकारी के संबंध में कुछ ही प्राचार्य उपस्थित थे। जबकि कई ऐसे महाविद्यालय थे जहां से मांगी गयी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गयी। जिन महाविद्यालयों के प्राचार्य व नोडल ऑफिसर मांगी गयी जानकारी के साथ उपस्थित नहीं थे उन्हें हर हाल में इस जानकारी को 30 जनवरी को विश्वविद्यालय प्रशासन को उपलब्ध कराने को कहा गया। 30 जनवरी को राज्य सरकार के एक प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में कुलसचिव मनोज कुमार, डीएसडब्लू प्रो सत्यनारायण सिंह, विश्वविद्यालय के नोडल ऑफिसर डॉ जमील अख्तर व अन्य उपस्थित थे। ---------- सभी कॉलेजों को शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करने का दिया गया निर्देश आरा। संवाददाता वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी महाविद्यालय प्रशासन व पीजी विभागों से शीघ्र शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करने को कहा है। जिसमें परीक्षा सहित सभी इंटरनल परीक्षा व अन्य गतिविधियों की विस्तार से जानकारी देनी है। इन शैक्षणिक कैलेंडरों को छात्र- छात्राओं के नामांकन के समय ही उन्हें उपलब्ध कराना है। ---------- दलित समाज की बैठक में हुई चर्चा आरा। संवाददाता दलित समाज की एक बैठक नवादा थाना के समीप स्थित एक होटल में आयोजित किया गया। अध्यक्षता जदयू व राष्ट्रवादी किसान संगठन के पूर्व प्रदेश महासचिव लालबाबू पासवान ने किया। उन्होंने कहा कि संघ के वैद्य साहब द्वारा आरक्षण के संबंध में दिये गए व्यान की समीक्षा होनी चाहिए। बिहार विधान सभा के चुनाव के समय संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा आरक्षण के संबंध में दिये गए व्यान को लेकर राजनेताओं ने दलित समाज को गुमराह कर उनका वोट लिया था। वे अपने परिवारवाद को बढ़ावा दिया लेकिन दलितों को कुछ नहीं मिला। रामविलास पासवान, मीरा कुमार व मायावती ने दलितों के हक व अधिकार के लिए कुछ नहीं किया। ऐसे लोगों की बजाय दलितों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। 1 फरवरी को शाहाबाद प्रक्षेत्र के दलित युवा नेता, किसान, मजदूर, छात्र व नौजवानों का आरा में बैठक होगा। इस मौके पर जालीम पासवान, शेषनाग पासवान, लोहा पासवान, रविनाथ राम, मदन रजक व अन्य उपस्थित थे। --------- राम लखन सिंह यादव का पुण्यतिथि समारोह आयोजित आरा। संवाददाता अनाईठ स्थित बाल विकास भवन में शेरे बिहार के नाम से प्रख्यात राम लखन सिंह यादव का पुण्यतिथि समारोह अखिल भारतीय यादव महासभा द्वारा आयोजित किया गया। अध्यक्षता महासभा के जिलाध्यक्ष राम सकल सिंह भोजपुरिया ने की। समारोह का उद्घाटन महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ कुमार इंद्रदेव ने दिवंगत राम लखन बाबू के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर किया। राम लखन सिंह यादव आधुनिक भारत के विचारक, समाजसेवी व नेताओं में एक थे। वे अनेक संस्थाओं के जनक थे। उन्होंने अल्पसंख्यक व गरीबों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अनेक स्कूल व कॉलेज की स्थापना कराई। प्रदेश उपाध्यक्ष रघुबर चंद्रवंशी ने राम लखन बाबू के आधुनिक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में निभाई गयी भूमिका की चर्चा की। समाजवादी चिंतक शमीम अहमद, प्रदेश महासचिव अकील अहमद व अन्य ने भी राम लखन बाबू के विचार, सिद्धान्त व उनके योगदान की चर्चा की। अध्यक्षीय भाषण के दौरान भोजपुरिया ने कहा की राम लखन बाबू का पूरा जीवन संघर्षमय रहा। उन्होने हमेशा अन्याय, असमानता, अशिक्षा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया। समारोह का संचालन महासभा के प्रधान महासचिव सत्यनारायण यादव व धन्यवाद ज्ञापन जिला सचिव सुनील यादव ने किया। समारोह को सुदर्शन यादव, शखानंद राय, मदन यादव, गोरख यादव, सुरेन्द्र प्रसाद यादव व अन्य ने संबोधित किया।

