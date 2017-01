भूमि अधिग्रहण के खिलाफ घंटों रोड जाम

First Published:18-01-2017 09:24:42 AM Last Updated:18-01-2017 09:33:30 PM

ननौर से संदेश के बीच रोड निर्माण कार्य भी बंद करा दियासकड्डी-नासरीगंज एसएच 81 के निर्माण के लिए अधिग्रहणफोटो आरा 25 : भूमि अधिग्रहण के खिलाफ संदेश चौक पर रोड जाम करते किसान।संदेश। संवाद सूत्रभोजपुर जिले के सकड्डी-नासरीगंज एसएच 81 के निर्माण के लिए की जा रही भूमि अधिग्रहण के खिलाफ संदेश चौक पर बुधवार को क्षेत्रीय किसानों और भूस्वामियों ने रोड जाम कर घंटों विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही ननौर से संदेश के बीच रोड निर्माण कार्य भी बंद करा दिया। जाम में स्कूली वाहन भी फंसे थे, जिससे बच्चों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। किसानों व भूस्वामियों का आरोप है कि रोड निर्माण के लिए की जा रही भूमि अधिग्रहण से क्षेत्र में सिंचाई के साधन समाप्त हो जायेंगे। संदेश से ननौर तक एक तरफ ही सिंचाई होती है, जो रोड का चौड़ीकरण करने से बंद हो जायेगी। इस संदर्भ में तमाम अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी कोई हल नहीं निकलने पर किसानों ने उच्च न्यायालय में अपील के बाद पारित आदेश का विभाग द्वारा अवमानना कर जबरन अधिग्रहण किया जा रहा है। इससे आक्रोशित भूस्वामियों ने रोड जाम कर प्रदर्शन किया। जब तक समस्या का हल नहीं निकलता है, तब तक रोड निर्माण कार्य बंद रखेंगे। जाम स्थल पर ही किसानों द्वारा एक सभा की गई, जिसकी अध्यक्षता किसान नेता महेश सिंह ने की और संचालन किसान-मजदूर सड़क संघर्ष समिति के अध्यक्ष भोला शरण सिंह ने किया। बंद के समर्थन में आये सभी किसान-मजदूर एवं व्यापारी वर्ग के लोगों ने सरकार की गलत नीति व नियति के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। किसान नेता शंभूशरण सिंह ने कहा कि हमें वैसा विकास नहीं चाहिए, जिससे हम भूखा मरने की कगार पर खड़ा हो जाएं। किसान-मजदूर सड़क संघर्ष समिति के अध्यक्ष व किसान नेता भोला शरण सिंह ने कहा कि सरकार विकास के नाम पर असत्य तथ्य के अधार पर जबरन अधिग्रहण करना चाहती है। तमाम पदाधिकारियों ने बिना धरातल पर आये अधिसूचना जारी की, जिससे अधिसूचना में वर्णित सभी तथ्य असत्य हैं। संदेश से ननौर के बीच एक तरफ सिंचाई कोईलवर राजवाहा से होती है। जिस तरफ सिंचाई होनी है, उसी तरफ सड़क निर्माण करना न्यायोचित नहीं है। सभी किसान भूखमरी की कगार पर आ जायेंगे । इन सभी बिंदुओं पर बिना सोचे सरकार जबरन अधिग्रहण करना चाहती है। आन्दोलनकारी किसानों द्वारा सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक संदेश चौक पर आवागमन बाधित किया गया। इसके बावजूद कोई वरीय पदाधिकारी वार्ता के लिए नहीं आये। इससे गुस्साये आंदोलित किसानों ने सड़क निर्माण कार्य अनिश्चितकालीन बंद करने का निर्णय लिया। सभी किसानों ने जाम स्थल से प्रखंड मुख्यालय जाकर एक लिखित आवेदन बीडीओ विनय मोहन झा को देते हुए कहा कि जब तक गलत तारीके से किया जा रहा अधिग्रहण वापस व असत्य अधिसूचना रद्द नहीं होती है व उच्च न्यायालय का पारित आदेश लागू नहीं होगा, तब तक सड़क निर्माण कार्य बंद रखा जायेगा। प्रदर्शन में मुख्य रूप से महेश सिंह , भोला शरण सिंह , राजकुमार सिंह , अहमद रजा , शंभू शरण सिंह , संजय गुप्ता , एजाज अंसारी, नागेन्द्र गुप्ता , मनोज सिंह , कामेश्वर सिंह , संतोष राय, बिटेश्वर राय , सुरेन्द्र सिंह , अखिलेश सिंह , अरुण सिंह , चन्देश्वर सिंह , शिवविनय सिंह , डोमा साह , विजय सिंह , रंगीला सिंह , उमानाथ सिंह सहित सैकड़ों किसान एवं मजदूर उपस्थित थे।स्पेशल पीपी बनाये गयेआरा। संवाददाताविगत तीन वर्षों में अभियोजन का काम बेहतर ढंग से करने को ले स्थानीय सिविल कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार सिंह दारा को इसका इनाम मिला है। दारा को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित वादों के संचालन के लिए राज्य सरकार ने उन्हें अगले तीन वर्षों के लिए फिर से विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है। सत्येंद्र कुमार सिंह दारा ने विगत तीन वर्षों में अपने कार्यकाल के दौरान कई मामलों के अभियुक्तों को सजा दिलाने में सरकार की ओर से अपना बेहतर पक्ष रखा। दारा को फिर से विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किये जाने पर अधिवक्ता राज कुमार पांडेय, अमरेंद्र कुमार सिंह, विद्यानिवास सिंह, अनिल कुमार पांडेय सहित अन्य कई अधिवक्ताओं ने उन्हें बधाई दी है।------मानव शृंखला को ले जनजगारण मार्च समेत कई कार्यक्रम आरा। संवाददाताआगामी 21 जनवरी को शराबबंदी के पक्ष में आयोजित होने वाली मानव शृंखला को ले बुधवार को कई कार्यक्रम आयोतिज किये गये। जदयू ने गांगी बस स्टैंड से जनजगारण मार्च निकाला जिसे जदयू के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मार्च सब्जी गोला, शीश महल चौक, गोपाली चौक, शिवगंज, बड़ी मठिया होते हुए स्थानीय रेलवे स्टेशन परिसर पहुंचा। मार्च का नेतृत्व बिहार व्यावसायिक संघ मोर्चा के जिलाध्यक्ष व जदयू के वरीय नेता चंद्रभानू गुप्ता ने किया। संतोष कुमार मेहता, कामेश्वर प्रसाद कुशवाहा, राजीवरंजन श्रीवास्तव, रविरंदन पंडित, हरेंद्र कुमार व अन्य उपस्थित थे। इस मानव शृंखला को लेकर राजद की नगर इकाई की ओर से धरहरा स्थित कैम्प कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गयी , जिसकी अध्यक्षता ओम प्रकाश मुन्ना ने की। आरा विधायक डॉ. अनवर आलम ने कहा कि आरा विधानसभा की मानव शृंखला धनपुरा से प्रारंभ होगी। नगर इकाई के प्रधान सचिव विजय बिहारी सिंह ने कहा कि 20 जनवरी को इस आयोजन की सफलता को ले नुक्कड़ सभा आयोजित की जायेगी। रत्नेश कुमार, सियाराम राय, वीरबहादुर, लक्ष्मण चौरसिया, सुलेमान अंसारी, राजू यादव व अन्य उपस्थित थे। आरा प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी गुरुवार को इस कार्यक्रम की सफलता को ले जनजागरूकता रैली को रवाना करेंगे। पिरौटा पंचायत की मुखिया मानती देवी की अध्यक्षता में पंचायत लोक शिक्षा द्वारा भी जुलूस निकाला गया। इसमें पिरौटा स्थित सर्वोदय हाई स्कूल व राजकीय अभ्यासार्थ बुनियादी विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षका, वरीय प्रेरक पवन कुमार, अनीता देवी, छात्र-छात्रा एवं अन्य शामिल हुए।

