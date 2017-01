ऐसे कर सकते हैं रसोई का मेकओवर, पढ़ें ये आसान टिप्स

हिन्दुस्तान फीचर टीम

First Published:24-01-2017 06:45:08 PM Last Updated:24-01-2017 07:53:36 PM

दिन भर में सबसे ज्यादा समय आप रसोई में बिताती हैं। पर, कभी सोचा है, घर की इस खास जगह को भी उतना ही खास दिखने का हक है, जितना कि घर के दूसरे हिस्सों जैसे, बेडरूम और ड्राइंग रूम को। अगर आप ऐसा पहले से सोच रही थीं तो भी और अगर यह ख्याल अभी इसी पल आया है तो भी, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। किचन का रूप कैसे बदला जा सकता है? क्या करें कि कम से कम खर्च में काम हो जाए? आसानी से काम हो, समय भी कम लगे, ऐसे हर ख्याल और सवालों का क्या है हल, आइए जानें: किचन कैबिनेट : कम खर्च, ज्यादा असर किचन कैबिनेट की मदद से आप अपनी पूरी रसोई का लुक बदल सकती हैं। सबसे पहला तरीका तो इसको कलर करना ही है। इसके लिए स्प्रे पेंट का इस्तेमाल कीजिए। इसमें भी पूरी कैबिनेट पर स्प्रे न करके इसे बस वहीं-वहीं स्प्रे करें, जहां सच में कलर की जरूरत हो। अगर कैबिनेट पर लेमिनेशन है तो सिर्फ उसे बदलकर भी काम चल जाएगा। बस, ध्यान रखिए कि नया लेमिनेशन पहले वाले जैसा न हो, बल्कि बिल्कुल अलग हो। एकदम ही अलग शेड चुनेंगी तो अच्छा होगा। इस तरह ज्यादा खर्च भी नहीं आएगा और पूरे किचन का लुक बदल जाएगा, वो अलग। खुद में बसे कलाकार को बाहर लाइए आप पेंटिंग करती हैं और कसीदाकारी का भी शौक है तो अपने इन हुनर को किचन में झलकाइए। दीवार पर पेंटिंग कीजिए या फिर फ्रिज कवर पर कूची का कमाल दिखाइए। अपने हाथ से बनाए हुए परदे सिंक के पीछे वाली खिड़की पर लगाइए। इंटीरियर डिजाइनर अंशु पाठक कहती हैं, ‘ऐसा नहीं है कि आप हुनरमंद हैं तो बस बेडरूम और ड्राइंग रूम में ही अपना हुनर दिखाएंगी। किचन में भी आप अपना हुनर दिखाकर उसकी खूबसूरती निखार सकती हैं।’ खिड़की पर सजाइए ‘हर्ब गार्डन’ आपके किचन में अगर खिड़की है तो उस पर हर्ब गार्डन बनाया जा सकता है। यह हर्ब गार्डन आपके किचन का लुक बिना किसी निवेश के पूरी तरह से बदल देगा, साथ ही किचन की आबोहवा सुधर जाएगी वो अलग। अंशु कहती है कि किचन गार्डन बनाने के लिए आपको बस किचन के पुराने बर्तन, चाहे वो टूटे ही क्यों न हों, जैसे बिना हैंडल के कप, छेद वाली कड़ाही आदि में मिट्टी डालकर उन्हें खिड़की की ग्रिल पर रखना है। अब सब्जी और फलों के छिलके और बचा हुआ खाना आदि डस्टबिन में फेंकने की जगह इन गमलों में डालें। जब खाद अच्छी तरह से तैयार हो जाए तो इसमें अपनी पसंद की सब्जियां और हर्ब्स आदि लगा दें। धीरे-धीरे इन पौधों की वजह से आपकी रसोई का पूरा लुक बदल जाएगा। सिंक बदलकर भी हो सकता है कमाल सिंक बदलकर भी किचन को नया लुक दिया जा सकता है। बाजार में कई डिजाइन के सिंक उपलब्ध हैं। आप उनमें से सुविधानुसार चुन सकती हैं। अंडरमाउंट सिंक, डबल सिंक, सिंगल सिंक और ड्रॉप इन सिंक जैसे कई विकल्पों में से अपनी जरूरत के मुताबिक सिंक चुनिए और देखिए किचन का लुक इस एकमात्र बदलाव से कितना ज्यादा बदल जाता है। हैंडल बदल कर भी बदलेगा लुक किचन में बहुत सारे बदलाव कर पाने के लिए समय और बजट दोनों ही इजाजत नहीं दे रहे तो छोटे बजट में ही किचन का मेकओवर कीजिए। किचन के रैक्स और कैबिनेट्स के हैंडल बदलवा लीजिए। याद रखिए, दरवाजों के नॉब्स और हैंडल्स को एक से रंग में ही रखिए। यह किचन को नया लुक तो देंगे ही, आपको छोटे से बदलाव में काफी नयापन महसूस होगा। रंगों से सजा हो किचन किचन में कई तरह के रंगों को शामिल करने की कोशिश कीजिए। ताजा फूल, मोमबत्ती, रंग-बिरंगे बर्तन और स्विच कवर के जरिये रंगों को आसानी से रसोई तक लाया जा सकता है। रंगों के मामले में कई नए प्रयोग भी किए जा सकते हैं। मसलन किचन अप्लाइंसेज में रंगों को तलाशा जा सकता है। कॉफी मशीन, सैंडविच मेकर और ब्लेंडर कई आकर्षक डिजाइन व रंगों में मिलते हैं। इसके अलावा सुंदर-सी बास्केट में ताजे फल रखिए। अगर आप इससे बोर हो चुकी हैं तो फल रखने का नया तरीका अपनाएं। एक क्रिस्टल वास में पानी भरकर उसमें नीबू या संतरा रखें। पेंटिंग और पॉट भी हो सजावट का हिस्सा किचन में आर्ट फ्रेम लगाना भी एक अच्छा विकल्प है। पेंटिग्स के विषय किचन से संबंधित हों तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप चाहें तो किसी अच्छे फोटो को फ्रेम करवाकर भी लगा सकती हैं या फिर वॉलपेपर इस्तेमाल कर सकती हैं। आजकल छोटे वॉलपेपर का ट्रेंड है जो खाली दीवारों को आकर्षक लुक देते हैं। बस, इन्हें रोचक अंदाज में लगाएं। इसके अलावा इंडोर प्लांट का इस्तेमाल भी आप रसोई की सजावट में कर सकती हैं। हमेशा यहां रखने के लिए रसोई की थीम से मिलते-जुलते पौधों का चुनाव करें। पौधों को रखने की सबसे अच्छी जगह सिंक के पीछे वाली खिड़की है। किचन अप्लाइंसेज की ऐसे करें देखभाल माइक्रोवेव माइक्रोवेव को दीवार से करीब छह इंच दूर जरूर रखें। इस्तेमाल के बाद ठंडा होने के लिए माइक्रोवेव को कुछ जगह की जरूरत होती है।

हर दो दिन में माइक्रोवेव में एक बरतन में पानी रखकर पांच मिनट के लिए चलाएं। भाप को कपड़े से पोंछें। माइक्रोवेव अंदर से साफ होगा। माइक्रोवेव में एल्युमीनियम फॉयल, पॉलिथीन आदि का इस्तेमाल न करें। वॉटर प्यूरीफायर हर तीन महीने में पानी की क्वॉलिटी जरूर चेक कराएं। पानी की खराब क्वालिटी के कारण फिल्टर जल्दी खराब हो जाते हैं।

ज्यादातर प्यूरिफायर बहते हुए पर चलते हैं। ऐसे में गर्मी के मौसम में टंकियों में भरा गरम पानी इसे नुकसान पहुंचा सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए या तो सीधे पानी की सप्लाई से प्यूरिफायर को जोड़ें या सुबह के वक्त जब मौसम ठंडा होता है, उस समय प्यूरिफायर में पानी भर लें और प्यूरिफायर को स्विच ऑफ कर दें। मिक्सर ग्राइंडर मिक्सर को ऑन करते ही सबसे तेज स्पीड में न चलाएं, ऐसा करने से मिक्सर के मोटर पर काफी प्रेशर पड़ जाता है।

जार को कभी भी पूरा नहीं भरें। इससे भी मोटर खराब होता है।

मिक्सर के ब्लेड को तेज रखने के लिए महीने में एक बार जार में थोड़ा-सा नमक डालकर मिक्सर चलाएं। इससे वह अच्छी तरह से साफ भी हो जाएगा और मिक्सर के ब्लेड भी तेज रहेंगे। फ्रिज फ्रिज हमेशा समतल जगह पर रखें। इससे फ्रिज हिलता नहीं और कंप्रेसर अच्छी तरह काम करता है।

फ्रिज की दीवार से दूरी भी कम से कम 6 इंच तो होनी ही चाहिए। इससे कंप्रेसर की गर्म हवा दीवार से टकरा कर वापस कंप्रेसर पर नहीं लगती।

फ्रिज को चूल्हे से करीब 5 फिट और माइक्रोवेव से 3-4 फिट दूरी पर रखें। फ्रिज को बाहर से गर्मी मिलने पर वह खराब हो सकता है।

छुट्टियों में बाहर जाते वक्त कुछ लोग फ्रिज को बंद कर देते हैं। यह सही नहीं है। फ्रिज का कंप्रेसर तभी चलता है, जब ठंडक कम हो जाती है। आपकी गैरमौजूदगी में कोई फ्रिज खोलेगा नहीं, सो कंप्रेसर पर दबाव नहीं पड़ेगा और बिजली की खपत नहीं होगी।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web