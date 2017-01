डरें नहीं, बीमार सोच का मुकाबला करना सीखें

कुछ समय पहले दो सहेलियां सबवे की सीढ़ियां चढ़ते हुए दूसरी ओर जा रही थीं। सर्दियों की शाम थी। अचानक एक व्यक्ति तेजी से उनके सामने आया और अपनी पैंट उतार दी। इससे पहले कि कुछ समझ आता, वो दोनों तुरंत मुड़कर दूसरी ओर भाग गयीं। कुछ देर बाद जब सांसें सामान्य हुईं तो जेहन में आया कि आखिर वो कर क्या रहा था ... उस दिन के बाद, कई बार कई स्तर पर लगा कि दुनिया की आधी आबादी शायद ही समझ पाएगी कि जब दूसरी आधी आबादी के साथ ऐसा होता है, तो उन्हें कैसा लगता है? उनके जीवन में कितने स्तर पर क्या-क्या बदलता है। लड़कियां होती हैं सार्वजनिक जीवन से दूर सड़क पर चलते हुए लड़कियों का पीछा करना, फब्तियां कसना, जबर्दस्ती बात करने की कोशिश करना, अश्लील हरकतें करना, छूने की कोशिश करना ये बातें सामान्य नहीं हैं। जिन लड़कियों के साथ पहली बार ऐसा होता है कुछ समय के लिए वे भी सामान्य नहीं रह पातीं। कुछ ट्यूशन जाने वाली लड़कियां हर रोज वाला अपना रास्ता बदल देती हैं, कुछ डरते-डरते सड़कों पर चलती हैं, कुछ दो तीन दिन घर से नहीं निकलतीं, कुछ घर में नहीं बतातीं, कुछ को घर के लोगों के साथ ही बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, कुछ को ढंग के कपड़े पहनने की सलाह मिलती है, तो कुछ के मन में लड़कों के लिए ही एक कड़वाहट पैदा हो जाती है आदि कितने ही बातें हैं, जो लड़कियों के जीवन को सामान्य नहीं रहने देतीं। ये समझ तो बाद में आती है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। और ये भी कि इसका सामना देर-सवेर करना ही होगा। छेड़छाड़ और परंपरागत पुरुष मानसिकता का सामना कैसे करें, इस विषय पर दो साल पहले अनुराग कश्यप की शॉर्ट फिल्म ‘दैट डे आफ्टर एवरी डे’ आयी थी। फिल्म में एक जगह फिटनेस ट्रेनर, छेड़छाड़ से आजिज आ चुकी तीन लड़कियों को कहती हैं, ‘जब तुम्हें लगे कि तुम तैयार हो, तो तुम तैयार हो गयी। जब तुम डरना छोड़ दोगी तो समझ लेना कि तैयार हो। ताकत शरीर में नहीं मन में है।’ कहने का आशय कतई यह नहीं है कि आप मार-पीट करें। बस इतना ही कि खुद को इस बात के लिए भी तैयार करें कि सड़कों पर छेड़छाड़ जैसी घटनाएं कहीं भी और कभी भी हो सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो आप इसका सामना कैसे करेंगी? कैसे करें सामना मार्था लेंजिलन लेखिका हैं और स्ट्रीट हरासमेंट विषय की एक्सपर्ट भी। ‘बैक ऑफ! हाउ टु कंफ्रंट एंड स्टॉप सेक्सुअल हरासमेंट एंड हरासर्स’ नाम से उनकी एक किताब भी है। वे कहती हैं, ‘तुरंत तीखी प्रतिक्रिया देना, छेड़छाड़ करने वाले के उत्साह को रोकता है। एक समय बाद ऐसा माहौल बनाता है, जो छेड़छाड़ करने वालों को बढ़ावा नहीं देता।’ इसके साथ ही वह कहती हैं कि सेल्फ डिफेंस स्किल्स हमेशा काम आती हैं। यह स्किल आत्मविश्वास तो बढ़ाती ही है, कई बार आप खुद को बचाने में कामयाब भी रहते हैं। मार्शल आर्ट एक्सपर्ट अरविंद कहते हैं, खुद को सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है। आमतौर पर मनचले अपने शरीर के ऊपरी हिस्से की मजबूती से डराने की कोशिश करते हैं। यह देखने की कोशिश करते हैं कि वे कितना आगे बढ़ सकते हैं। तुरंत मारपीट करने का फायदा नहीं होगा। व्यक्ति का ध्यान भटकते ही उस पर हमला करें और वहां से भाग जाएं। इन्हें आजमाएं कोई उपाय कितना कारगर होगा यह सौ प्रतिशत दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। पर कुछ कदम उठा ही सकती हैं...

बिना डरे, स्पष्ट शब्दों में तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दें। जैसे, ‘मेरे पैर से अपना हाथ हटाएं’, ‘मुझे ‘बेबी’ न कहें’, ‘पीछे हो जाएं, आप बहुत नजदीक खड़े हैं’, ‘बिना इजाजत लिए पिक्चर ले रहे हैं, ये गलत है।’ मामला गंभीर है तो पुलिस के पास जाने में हिचकिचाए नहीं।

अंधेरे रास्तों से गुजरते समय चौकस रहें। आसपास पर नजर रखें। कई बार हम मोबाइल में इतने मशगूल हो जाते हैं कि सब ओर से ध्यान हट जाता है।

ढीले ढाले होकर न चलें।

मार्शल आर्ट एक्सपर्ट अरविंद कहते हैं, ‘जब -अचानक जब कोई व्यक्ति हमला करता है तो दिमाग सुन्न हो जाता है। इसी का फायदा वे लोग उठाते हैं। अगर आप वैसी प्रतिक्रिया नहीं देते जैसा तंग करने वाला व्यक्ति सोच रहा होता है तो उसकी योजना को धक्का पहुंचता है। पकड़े जाने या चोट लगने का डर उनके मन में भी होता है। किसी खतरे को देखते हुए मजबूती से पैरों को जमीन पर रखें। घुटनों को हल्का सा मोड़ते हुए शरीर को हल्का सा आगे झुकाते जोर से चिल्लाएं ‘पीछे हटो’, ‘भागो’, ‘दूर हटो’ आदि। आपकी यह अचानक दी गयी प्रतिक्रिया उनका ध्यान भटकाएगी और आपको संभलने का मौका मिल जाएगा।

अपने भीतर की आवाज को भी सुनें। अगर कोई एकदम से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो संभल जाएं। उनकी हर बात पर विश्वास न करें।

उनसे बहस करने की कोशिश न करें। वे मजा लेने की कोशिश करेंगे। गलत हरकत करने वाले को रोककर तुरंत वहां से चले जाएं।

पेपर स्प्रे या सीटी आदि साथ रखें।

खुद को सुरक्षित रखने के लिए आसपास पड़ी किसी चीज से हमला करने में संकोच न करें।

आप कहां हैं, इसकी सूचना घर पर अवश्य देकर रखें। कुछ दोस्तों के नंबर को स्पीड डायल में रखें।

