चेहरा चमकता रहेगा अगर ध्यान रखेंगी इन बातों का

हिन्दु्स्तान फीचर टीम

First Published:20-02-2017 02:01:27 PM Last Updated:20-02-2017 02:03:21 PM

हमें खूबसूरत और चमकदार त्वचा कैसे मिलेगी? कैसे हमारा चेहरा बेदाग बन सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं, जो हम सभी त्वचा रोग विशेषज्ञों से पूछते हैं। बार-बार पूछते हैं और उनसे एक आसान जवाब की उम्मीद करते हैं। बेदाग, सुंदर और चमकदार त्वचा का सपना हम सब देखते हैं। कोई भी अपनी त्वचा पर मुहांसे, काले धब्बे, सूजी आंखें या आंखों के चारों ओर काले घेरे देखना पसंद नहीं करता। त्वचा कई तरह की होती है और त्वचा से संबंधित परेशानियां भी जाहिर तौर पर अलग-अलग होती हैं। रूखी त्वचा में कई बार खुजली की परेशानी हो जाती है और इसलिए इसे चमकदार रखने के लिए उसमें नमी बरकरार रखना बेहद जरूरी होता है। तैलीय त्वचा में मुहांसों की समस्या होती है और ये चिपचिपी होती है। कुछ लोगों की त्वचा सामान्य होती है तो कुछ कॉम्बिनेशन स्किन होती है। इस तरह की त्वचा वाले लोगों को रूखी और तैलीय दोनों प्रकार की त्वचाओं से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारी त्वचा हमें परेशान इसलिए करती है क्योंकि हम उसकी देखभाल से जुड़ी आम गलतियां करते हैं। त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. अनुपमा बिसारिया कहती हैं कि अगर आप स्वस्थ त्वचा की इच्छा रखती हैं तो नीचे दी गई सबसे बड़ी गलतियां करने से खुद को रोकें: ठंड में सनस्क्रीन लोशन न लगाना हममें से ज्यादातर इसी भ्रम में हैं कि सनस्क्रीन लोशन केवल गर्मियों के लिए होते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें सर्दियों में भी आपकी त्वचा को उतना ही नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये यूवी किरणें त्वचा को समय से पहले उम्रदराज दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चाहे गर्मी हो या सर्दी, त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए आपको हर दिन त्वचा की प्रकृति के अनुसार सही एसपीएफ वाला सनस्क्रीन लगाना चाहिए। दो नए प्रोडक्ट्स का साथ इस्तेमाल अक्सर बात जब त्वचा की होती है तो हम सभी को लगता है कि बस कोई जादू की छड़ी घूमे और हमारी त्वचा सुंदर हो जाए। जब ऐसा नहीं होता तो हमारा धैर्य जवाब दे जाता है और बस मुंह से यही निकलता है, ‘मैंने तो बहुत-सी चीजें इस्तेमाल कीं, पर कोई फायदा नहीं हुआ।’ क्या आपको मालूम है कि जो भी प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल करना शुरू किया है उसे असर दिखाने में कम-से-कम आठ सप्ताह लग जाता है? तो थोड़ा धैर्य बनाए रखें। इसी के साथ हम एक और गलती करते हैं और वो है एक साथ दो नए प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना। कभी भी दो नए प्रोडक्ट एक साथ इस्तेमाल करना शुरू न करें। आप हर दो माह पर एक नया प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर सकती हैं। स्क्रब का नियमित इस्तेमाल नहीं करना लोगों में ये आम धारणा होती है कि स्क्रब का ज्यादा इस्तेमाल करने से त्वचा खराब हो जाती है। कई महिलाएं मानती हैं कि संवेदनशील त्वचा पर स्क्रब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पर, सच्चाई यह है कि स्क्रब का इस्तेमाल करने से मृत त्वचा निकलती है, झुर्रियां कम होती हैं और त्वचा पर चमक आती है। हां, यह सही है कि ज्यादा जोर से या ज्यादा देर तक स्क्रब का इस्तेमाल करने से त्वचा लाल हो सकती है या छिल भी सकती है। अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है तो अपने लिए हमेशा ऐसा स्क्रब चुनें, जिसमें ज्यादा खुरदरापन न हो। आप घर में रखे हुए ओट्स से भी एक अच्छा स्क्रब बना सकती हैं। ऐसे मिलेगी चमकदार त्वचा पौष्टिक और रेशेदार आहार लें: किसी भी चीज को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा आहार पर होती है। अगर आपका पाचनतंत्र ठीक नहीं है तो उसका सबसे पहला असर त्वचा पर पड़ता है। स्वस्थ त्वचा के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार जरूर लें। साफ त्वचा के लिए आपको सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स की जरूरत होती है। चमकदार त्वचा के लिए प्राकृतिक प्रोटीनयुक्त भोजन जैसे- मछली, मेवे, ब्राउन राइस, ब्रोकली, टमाटर और चुकंदर आदि खाएं। इसी तरह विटामिन-सी त्वचा की रौनक को बढ़ा देता है। विटामिन-सी के सेवन से रंग साफ होता है और त्वचा पर बढ़ती उम्र के निशान नहीं आते। विटामिन-सी कॉलेजन की निर्माण प्रक्रिया को ठीक रखता है, जिसके कारण त्वचा पर दाग-धब्बे तथा पिग्मेंटेशन की समस्या नहीं होती। यही नहीं, त्वचा की यूवी किरणों से बचने की क्षमता भी बढ़ जाती है। खूब पिएं पानी: ये तो हम सभी जानते हैं कि पानी और जूस पीने से स्वास्थ्य को लाभ पहुंचता है, पर डॉक्टर बिसारिया के अनुसार हमें अपने शरीर की जरूरत के हिसाब से ही पानी पीना चाहिए। पर्याप्त मात्र में पानी पीने से आपकी त्वचा को सबसे अधिक लाभ पहुंचता है, क्योंकि इससे त्वचा की सारी गंदगी साफ हो जाती है। पानी हमारे शरीर से टॉक्सिन और अन्य अशुद्धियों को बाहर कर देता है और शरीर में नमी की मात्रा को बरकरार रखता है। पानी रूखापन और झुर्रियां कम करने में भी मददगार है। साथ ही इससे शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता भी मजबूत होती है। तेज धूप से बचें: वैसे तो कहा जाता है कि धूप से हमें विटामिन- डी मिलता है, पर वो सिर्फ सुबह सात बजे से नौ बजे तक की धूप से ही मिलता है। उसके बाद तो सूरज की यूवी किरणें आपकी त्वचा को सिर्फ नुकसान ही पहुंचाती हैं। ये किरणें न केवल त्वचा का टेक्सचर खराब करती हैं बल्कि इनसे स्किन कैंसर होने का भी खतरा रहता है। धूप के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए एक अच्छा सनस्क्रीन लोशन लगाना बहुत जरूरी है। सनस्क्रीन केवल बाहर जाते समय ही नहीं,बल्कि घर या ऑफिस के अंदर बैठे रहने पर भी लगाएं, क्योंकि आपके लैपटॉप, एलईडी लाइट्स आदि से भी हानिकारक यूवी किरणें निकलती हैं। त्वचा की नमी बनाए रखें: एक अच्छी त्वचा के लिए उसका अंदर और बाहर दोनों से नम होना बेहद जरूरी है। दिन में दो बार से ज्यादा फेसवॉश का इस्तेमाल न करें। अगर इससे ज्यादा बार चेहरा धोना है तो इसके लिए बेहद माइल्ड फेसवॉश या सिर्फ पानी का इस्तेमाल करें। याद रखें कि चेहरे को बहुत ज्यादा धोने से भी रूखेपन की समस्या हो सकती है। आपकी त्वचा द्वारा बनाया गया प्राकृतिक तेल उसे सुंदर और चमकदार बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इसी के साथ मुंह को ठंडे पानी से जरूर धोएं। गर्म पानी रोमछिद्रों को खोल देता है और उनमें गंदगी और बैक्टीरिया आसानी से जमा हो जाते हैं। ठंडे पानी से छिद्र बंद हो जाते हैं और बाहर की गंदगी को त्वचा के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। मुहांसों की देखभाल करें: साफ और चमकदार त्वचा के लिए मुहांसों और दानों का खास ध्यान रखें। हम आदतन अपने मुंह पर होने वाली छोटी-बड़ी फुंसियों और मुहांसों को फोड़ देते हैं, जिससे बाद में त्वचा लाल हो जाती है और उस पर निशान पड़ जाते हैं। यही नहीं, ऐसा करने से इंफेक्शन भी फैल जाता है और मुहांसे और ज्यादा निकलने लगते हैं। त्वचा पर काले-काले धब्बे भी हो जाते हैं, जिन्हें ठीक होने में और ज्यादा वक्त लगता है। तनाव से दूर रहें: एक अच्छी और चमकदार त्वचा के लिए शरीर को पर्याप्त आराम देना भी जरूरी है। एक स्वस्थ जीवन के साथ बेदाग त्वचा के लिए अच्छी नींद लें। तनाव से त्वचा ज्यादा तेल बनाने लगती है, जिससे व्हाइटहेड्स की समस्या बढ़ जाती है। चुस्त दिमाग और स्वस्थ त्वचा के लिए 7-8 घंटे की नींद लें। इसी के साथ व्यायाम, खेलकूद, योग, डांस जैसी शारीरिक गतिविधियां भी खून में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाती हैं। इससे त्वचा सेहतमंद बनती है। अगर आप नियम से हर दिन कोई-न-कोई व्यायाम आदि करती हैं तो इसका असर जल्द ही आपको त्वचा पर नजर आने लगेगा। आपकी त्वचा पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। चेहरा धोए बिना सोना खूबसूरत और चमकदार त्वचा चाहिए तो रात में सोने से पहले बिना चेहरा धोए कभी न सोएं। अपना आलस छोड़कर अगर आप दो मिनट चेहरे को साफ करने में लगाएंगी तो आपकी त्वचा हमेशा तरोताजा रहेगी। चेहरे पर चिपकी गंदगी और मेकअप के साथ अगर आप सोती हैं तो रोमछिद्र बंद हो जाएंगे और मुहांसे आपको परेशान कर सकते हैं।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web