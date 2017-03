आर्थ्राइटिस, कमरदर्द, गिरते बाल इन समस्याओं को दूर करेंगे ये योगासन

योगाचार्य कौशल कुमार

First Published:02-03-2017 02:15:23 PM Last Updated:02-03-2017 02:15:23 PM

जोड़ों की परेशानी होगी दूर जोड़ों में, विशेषकर साइनोवियल जोड़ में सूजन, जलन या दर्द होने को आर्थराइटिस कहते हैं। यह ऐसा रोग है, जो धीरे-धीरे जोड़ों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर देता है। इस रोग में जोड़ों में दर्द, लाली, गर्माहट एवं सूजन की समस्या होती है, जिससे उन जोड़ों को हिलाना-डुलाना भी मुश्किल हो जाता है। आर्थ्राइटिस कई प्रकार का होता है, जिनमें एक्यूट आर्थ्राइटिस, ऑस्टियो आर्थ्राइटिस, रुमेटायड आर्थ्राइटिस तथा गाउट प्रमुख है। महिलाओं में अस्थियों का आर्थ्राइटिस तथा रूमेटाइड आर्थ्राइटिस होने की आशंका अधिक होती हैं। इसका प्रमुख कारण असंतुलित आहार, व्यायाम की कमी, मानसिक तनाव तथा हारमोन का असंतुलन है। आर्थ्राइटिस से मुक्ति पाने में पवनमुक्तासन, शशांकासन, वज्रासन आदि योगासन उपयोगी साबित होते हैं। इसके अतिरिक्त अपनी शक्ति के अनुसार सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास समस्या से मुक्त होने के लिए पर्याप्त है। पवनमुक्तासन की अभ्यास विधि पीठ के बल जमीन पर सीधा लेट जाएं। इसके पश्चात एक लंबी तथा गहरी सांस लें। अब बाएं पैर को घुटने से मोड़कर इसे दोनों हाथों से पकड़ें तथा हाथों से घुटने को अंदर की ओर खींचकर छाती की ओर लाने का प्रयास करें। इसके तुरंत बाद सिर को इतना ऊपर उठाएं कि नाक घुटने को स्पर्श करे। इस स्थिति में सांसों को सामान्य रखते हुए आरामदायक समय तक रुकें। इसके बाद, वापस पूर्व स्थिति में आएं। अब यही क्रिया दाएं पैर से भी करें। इसके बाद दोनों पैरों से एक साथ करें। यह पवनमुक्तासन का एक चक्र है। शुरुआत एक चक्र से करें। धीरे-धीरे चक्रों की संख्या बढ़ाकर 10 से 15 तक कर दें। जिन्हें तीव्र गठिया है, वे पवनमुक्तासन करते समय घुटनों को हाथों से ऊपर न पकड़ें। ऐसे लोग घुटनों को नीचे हाथ से पकड़ें। प्राणायाम- आर्थ्राइटिस के रोगी उदर श्वसन, भस्त्रिका तथा नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें। ये पाचन शक्ति बढ़ाकर नाड़ियों में प्राणशक्ति को बढ़ाते हैं तथा उनके अवरोधों को दूर करते हैं। आहार- हल्के अनाज जैसे- बाजरा, जौ, गेहूं, चपाती, दलिया, हरी सब्जियां, गिरीदारफल, थोड़े सूखे मेवे आदि लें। दूध, दूध से बने पदार्थ, डिब्बा बंद भोजन, मांस, मछली, प्याज, मूली, अदरक, खट्टा फल, बैगन, गोभी तथा टमाटर आदि न लें। गिरते बाल नहीं करेंगे परेशान महिलाओं में बाल झड़ने की समस्या कुछ ज्यादा पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण असंतुलित आहार, सिर में रक्त संचार की कमी, साबुन-शैंपू तथा सौंदर्य प्रसाधनों का अधिक प्रयोग, बालों का संक्रमण तथा अधिक मानसिक तनाव आदि हैं। कुछ यौगिक क्रियाओं के नियमित अभ्यास से इस समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकता है। बालों को झड़ने से रोकने के लिए सर्वांगासन, पादहस्तासन, शीर्षासन, हलासन, पर्वतासन, भुजंगासन, धनुरासन तथा त्रिकोणासन का नियमित अभ्यास करें। पादहस्तासन की अभ्यास विधि सीधे खड़े हो जाएं। एक गहरी और लंबी सांस लें और छोड़ें। दोनों हाथों को खींचकर सिर को ऊपर की ओर ले जाएं। इसके बाद हाथों के साथ धड़ को आगे की ओर इस प्रकार झुकाएं कि दोनों हथेलियां पैरों के बगल में जमीन पर आ जाएं तथा माथा घुटने को स्पर्श करे। इस स्थिति में आरामदायक समय तक रुककर वापस पूर्व स्थिति में आएं। इस आसन की तीन आवृत्तियों का अभ्यास करें। पादहस्तासन के अभ्यास के बाद भुजंगासन, धनुरासन या हस्त उत्तानासन का अभ्यास करना चाहिए। स्लिप डिस्क तथा स्पॉन्डिलाइटिस के रोगी आगे झुकने वाले आसनों का अभ्यास न करें। प्राणायाम- बालों को गिरने से रोकने के लिए फायदेमंद प्राणायाम है नाड़ीशोधन, उज्जाई या सरल नाड़ीशोधन प्राणायाम, जिसका अभ्यास कोई भी कर सकता हैं। आहार- सादा, सुपाच्य, संतुलित तथा पौष्टिक आहार लें। ककड़ी, गाजर, पत्तागोभी, प्याज, मेथी तथा चुकंदर की सब्जी का सेवन करें। साथ ही नियमित दूध, दही, घी, मीठे फल तथा प्रोटीन युक्त आहार भी लें। अर्ध शलभासन की अभ्यास विधि पेट के बल जमीन पर लेट जाएं। सिर को सीधा जमीन पर रखें। दोनों हाथों की हथेलियां जांघों के नीचे जमीन पर रखें। एक गहरी सांस लें और छोड़ें। अब एक पैर को सीधा जमीन से ऊपर उठाएं। पांच सेकेंड तक इस स्थिति में रुकें। इसके बाद वापस पूर्व स्थिति में आएं। यही क्रिया दूसरे पैर से भी करें। प्रारंभ में इसकी पांच-पांच आवृत्तियों का अभ्यास करें। इसके बाद धीरे-धीरे आवृत्तियों की संख्या बढ़ाकर 15 से 20 तक कर सकते हैं। प्राणायाम : तीव्र कमर दर्द की स्थिति में कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। बहुत तीव्र कमर दर्द की स्थिति में मकरासन में बैठकर प्राणायाम करें। जब रोगी उठने-बैठने की स्थिति में हो जाए तो उसे वज्रासन या कुर्सी पर बैठकर नाड़ीशोधन या उज्जायी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। जब तक रोग ठीक न हो जाए, तब तक रोगी को पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन में न तो बैठना चाहिए, न ही इस प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। आहार- हल्का तथा अर्ध तरल भोजन लें। सब्जियों का रस, सूप, खिचड़ी, दलिया आदि सर्वोत्तम आहार माने जाते हैं। जैसे-जैसे रोग ठीक होता जाए, चावल, दाल, सब्जी को आहार में शामिल किया जा सकता है। मांस, पनीर, दूध, घी, प्रोटीन युक्त आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। सिरदर्द हो जाएगा खत्म सिरदर्द का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रकार माइग्रेन है। माइग्रेन के तहत समय-समय पर उठने वाले अत्यंत तीव्र सिर दर्द की विशेषता यह है कि दर्द आधे सिर में ही होता है तथा इसके साथ उल्टियां तथा आंखों में धुंधलापन पाया जाता है। यह रोग स्त्रियों में अधिक पाया जाता है। इस रोग का प्रमुख कारण हार्मोनल परिवर्तन, भावुकता, मानसिक तनाव, हीनभावना से पीड़ित होना, अपच तथा वंशानुगत होता है। सूर्य नमस्कार, पवनमुक्तासन, शशांकासन, प्रणामासन, जानुशिरासन, आकर्ण धनुरासन तथा भुजंगासन आदि का अभ्यास सिरदर्द में काफी फायदेमंद होता है। जानुशिरासन की अभ्यास विधि दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर जमीन पर बैठ जाएं। एक गहरी सांस लें। अब बाएं पैर को घुटने से मोड़कर इसके तलवे को दाईं जांघ के निकट रखें। इसके बाद दोनों हाथों को दाएं पैर की अंगुलियों के पास ले जाकर आगे की ओर इस प्रकार झुकाएं कि माथा घुटने को स्पर्श करे। किंतु जबरदस्ती न करें। इस स्थिति में आरामदायक अवधि तक रुककर वापस पूर्व स्थिति में आएं। यही क्रिया बाएं पैर से भी करें। प्रारंभ में इसकी दो-दो आवृत्तियों का अभ्यास करें। धीरे-धीरे आवृत्तियों की संख्या बढ़ाकर 5 तक करें। स्लिप डिस्क तथा स्पॉन्डिलाइटिस से ग्रस्त रोगी इसका अभ्यास न करें। ऐसे रोगी पीछे झुकने वाले आसनों का अभ्यास करें। प्राणायाम : माइग्रेन के पूर्ण समाधान हेतु नाड़ीशोधन प्राणायाम, उज्जायी, भस्त्रिका तथा भ्रमरी प्राणायाम बहुत लाभदायक हैं। इस समस्या का मूल कारण तनाव है। ध्यान के अभ्यास से तनाव को जड़ से दूर भगाया जा सकता है। आहार-शाकाहारी तथा संतुलित आहार लें। अधिक मात्रा में भोजन न करें। आसानी से पचने वाला खाना खाएं। कमर दर्द का अंत पीरियड़्स, गर्भावस्था, बच्चे के जन्म के बाद या फिर मेनोपॉज के दौरान महिलाएं कमर दर्द की परेशानी से ग्रस्त रहती हैं। इसके अतिरिक्त रसोई आदि के कार्यों को अधिक देर तक खड़े होकर करना, कामकाजी महिलाओं का अधिक देर तक ऑफिस में कुर्सी पर बैठना या कंप्यूटर पर अधिक देर तक काम करना आदि कारण भी इस समस्या को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आसन- जब कमर दर्द बहुत अधिक हो, तो रोगी को आसनों का अभ्यास न कर केवल मकरासन में लेट जाना चाहिए। जैसे-जैसे दर्द कम होता जाए, अर्ध शलभासन, सर्पासन, सरल धनुरासन, वज्रासन, भुजंगासन, उष्ट्रासन, मेरुवक्रासन आदि को अपने अभ्यास में जोड़ लेना चाहिए। अर्ध शलभासन की अभ्यास विधि पेट के बल जमीन पर लेट जाएं। सिर को सीधा जमीन पर रखें। दोनों हाथों की हथेलियां जांघों के नीचे जमीन पर रखें। गहरी सांस ले कर छोड़ें। अब एक पैर को सीधा जमीन से ऊपर उठाएं। पांच सेकेंड तक इस स्थिति में रुकें। इसके बाद वापस पूर्व स्थिति में आएं। यही क्रिया दूसरे पैर से भी करें। प्राणायाम- बहुत तीव्र कमर दर्द की स्थिति में मकरासन में यौगिक श्वसन का अभ्यास करना चाहिए। जब रोगी उठने-बैठने की स्थिति में हो जाये तो उसे वज्रासन या कुर्सी पर बैठकर नाड़ीशोधन या उज्जायी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। जब तक रोग ठीक न हो जाए, तब तक रोगी को पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन में न तो बैठना चाहिए, न ही इस प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। आहार- हल्का तथा अर्ध तरल भोजन लें। सब्जियों का रस, सूप, खिचड़ी, दलिया आदि सर्वोत्तम आहार माने जाते हैं। जैसे-जैसे रोग ठीक होता जाए, चावल, दाल, सब्जी को आहार में शामिल किया जा सकता है। प्रोटीन युक्त आहार का सेवन नहीं करना चाहिए।

