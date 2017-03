घर के सामान की ये जानकारी आपको बना देगी गृहिणी नंबर-1

हिन्दुस्तान फीचर टीम

First Published:14-03-2017 04:50:21 PM Last Updated:14-03-2017 04:50:21 PM

आप खाना बनाते वक्त तो इस बात का ध्यान रखती हैं कि पोषक तत्व नष्ट न हों। पर, क्या खाने-पीने और घर में हर दिन इस्तेमाल होने वाले सामान खरीदते वक्त भी आप इतनी ही सतर्क रहती हैं? खाना हमारे जीवन की आधारभूत आवश्यकता है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि लोग इनके चुनाव के समय अनदेखी बरतकर सेहत से जुड़ी परेशानियों का खतरा पैदा कर लेते हैं। आप थोड़ी-सी समझदारी दिखाकर बेहतर और स्वस्थ विकल्पों का चयन कर सकती हैं। आज बाजार अगर ऐसी चीजों से भरे पड़े हैं, जिनमें घातक और कृत्रिम रसायनों का उपयोग किया जाता है तो उन उत्पादों की भी कमी नहीं हैं, जिनमें प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करके हर्बल या कम हानिकारक उत्पाद तैयार किये जाते हैं। कैसा हो आपका अनाज अनाज को दो श्रेणियों में बांटा जाता है, साबुत और रिफाइंड। साबुत अनाज ऊर्जा और फाइबर से भरपूर होते हैं, इसलिए हमारी प्राथमिकता अनाज को साबुत रूप में खाने या ऐसे उत्पाद लेने की होनी चाहिए जो साबुत अनाज से बने हों, मैदे से नहीं। सफेद ब्रेड की बजाय साबुत अनाज से बनी ब्रेड खाएं, क्योंकि इसमें ढेर सारे विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर होते हैं। सफेद चावल की बजाय ब्राउन राइस खाएं। साबुत अनाज जैसे चना, मूंग आदि को अंकुरित करके खाएं। दूध में हो वसा कम कम वसा या वसा रहित दूध और दुग्ध उत्पादों का सेवन करें। ये उत्पाद कैल्शियम और विटामिन डी प्रदान करते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिये आवश्यक है। दूध प्रोटीन, पोटैशियम, विटामिन ए और मैग्नीशियम का स्रोत होता है। डेयरी उत्पादों को धूप में न रखें, इससे उनके विटामिन ए, डी और बी 2 नष्ट हो जाते हैं। जितने ताजे, उतने अच्छे मौसमी फल और सब्जियां खाएं, क्योंकि इनमें पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं, जबकि कोल्ड स्टोरेज में रखी सब्जियों और फलों के 10 से 70 प्रतिशत पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। खाद्य पदाथोंर् को देर तक न पकाएं, इससे उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और उनका रंग और टेक्सचर भी बदल जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों को काटने से पहले धो लें, क्योंकि इनमें मौजूद विटामिन और मिनरल पानी में घुलनशील होते हैं। सलाद को खाने के तुरंत पहले ही काटें। सलाद को ज्यादा देर तक काटकर रखने से विटामिन बी और सी नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों को ढककर पकाएं, इससे पोषक तत्व सुरक्षित रहेंगे। ताजे और मौसमी फल स्वादिष्ट होते हैं और फाइबर, विटामिन और एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। फलों का जूस पीने की बजाय उन्हें साबुत खाएं। तेल कम ही अच्छा रिफाइंड तेल की जगह सरसों या जैतून के तेल में भोजन बनाएं, इनमें पोषक तत्व संतुलित मात्रा में होते हैं। डीप फ्राय करने के बाद बचे हुए तेल को दोबारा उपयोग में न लाएं, क्योंकि उच्च ताप पर तेल को गर्म करने से वह टॉक्सिन का रूप ले लेता है जिसे एक्रेलेमाइट कहते हैं। अच्छी वसा आपके मस्तिष्क, हृदय और कोशिकाओं की सेहत के साथ ही आपके बाल, त्वचा और नाखूनों के लिये भी आवश्यक है। इससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है, मूड ठीक रहता है और डिमेंशिया का खतरा भी कम होता है। खाने में वसा की मात्रा कम करने से हर दिन ली जाने वाली कैलोरी कम हो जाती है, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आप अच्छी मात्रा में मोनोसैचुरैटेड फैट और फैटी एसिड लें, जिसमें ओमेगा-3 और ओमेगा-6 शामिल हों। जैतून का तेल, सूखे मेवे, मछलियां, विभिन्न प्रकार के बीज और फलियां अच्छी वसा के स्रोत हैं। देख कर चुनें डिब्बाबंद खाना फ्रोजन और डिब्बाबंद में से अगर चुनाव करना हो तो फ्रोजन खाने का चुनाव करें। डिब्बाबंद खाना खरीदने से पहले लेबल्स और सामग्री जांच लें। ऐसे खाद्य पदाथोंर् का चयन करें जिसमें प्रिजर्वेटिव्स और रंगों का उपयोग कम से कम हो। ऐसे भोजन का चयन करें, जिसमें सोडियम की मात्रा कम से कम हो। ट्रांस फैट वाले उत्पाद ना खरीदें, क्योंकि ये प्राकृतिक नहीं होते और दिल के लिए भी अच्छे नहीं होते। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में स्वाद और रंग बरकरार रखने के लिए कई बार विषैले रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। इससे एलर्जी और कैंसर का खतरा होता है। इनमें सोडियम की मात्रा भी अधिक होती है, जिससे रक्तचाप बढ़ सकता है। हृदय रोग, स्ट्रोक और गुर्दे की बीमारियों की आशंका भी बढ़ जाती है। इनका भी रखें खास खयाल 1.खाना बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील या एल्युमीनियम के बरतनों का ही प्रयोग करें। 2.पास्ता, चावल, आटा और सूखी सब्जियों जैसे मटर आदि को गहरे रंग के डिब्बे में रखें क्योंकि सूर्य की किरणें इनके विटामिन बी2 को नष्ट कर देती हैं। 3.फ्रिज में खाद्य पदार्थों को 4 डिग्री सेंटिग्रेट पर, फ्रोजन फूड को -18 डिग्री पर और डिब्बा बंद खाने को सूखे और ठंडे स्थान पर रखें। 4.मायोनीज और कैचअप की बजाय घर में बनीं लहसुन और टमाटर की चटनी खाएं। 5.फ्राइड की जगह ग्रिल्ड चिकन खाएं। 6.एरिएटेड ड्रिंक की बजाय सादा पानी या नीबू पानी पिएं। 7. मिठाई की जगह मीठी दही या फल खाएं। 8. ग्रीन टी पिएं, इसमें कैटेचिन की मात्रा अधिक होती है। खूबसूरती बढ़े, बीमारी नहीं साबुन, शैंपू, हेयर कंडीशनर और फेशियल क्लींजर में सोडियम लॉरियाल सल्फेट नाम का एक रसायन पाया जाता है। इसका उपयोग झाग बनाने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। बच्चों के शैंपू में भी यह घातक रसायन पाया जाता है। कई क्रीम, शैंपू आदि में एल्युमीनियम भी होता है। इससे अल्जाइमर्स का खतरा बढ़ जाता है। बाजार में कई ऐसे शैंपू और कंडीशनर उपलब्ध हैं जो प्राकृतिक तत्वों से बने होते हैं। शैंपू खरीदने से पहले सामग्री ध्यान से पढ़ें। ऐसे साबुन-शैंपू का उपयोग ना करें, जिसमें झाग बहुत बनते हों।

हैंड सेनिटाइजर बनाने में ऐसे केमिकल का इस्तेमाल होता है, जिससे थॉयराइड की समस्या हो सकती है। ऐसा हैंड सेनिटाइजर चुनें, जिसमें प्राकृतिक तेल जैसे टी ट्री ऑयल, ऐलोवेरा आदि का इस्तेमाल किया गया हो।

ऐसे टूथपेस्ट का उपयोग ना करें जिसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट और फ्लोरइड हो। आपको ऐसा टूथपेस्ट चुनने में एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप हमेशा के लिये हानिकारक रसायनों से बच जाएंगी।

डिओडरेंट चुनते वक्त भी इस बात का ध्यान रखें कि उसमें एल्यूमीनियम न हो। ऐसे डिओडरेंट के इस्तेमाल से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web