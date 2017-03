पति-पत्नी को आपसी प्यार बढ़ाना है तो मानें ये सलाहें

पति-पत्नी को आपसी प्यार बढ़ाना है तो मानें ये सलाहें

हिन्दुस्तान फीचर टीम

First Published:03-03-2017 06:45:38 PM Last Updated:03-03-2017 06:45:38 PM

आज के तनाव भरे माहौल में छोटी-छोटी बातों पर मनमुटाव होना आम बात है। पर अगर तल्खियां ज्यादा बढ़ जाएं तो नौबत अलगाव तक आ जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि एक छोटी सी बात को लेकर बातचीत ही बंद हो जाती है। दो-चार दिन बीत जाने के बाद अगर आपको यह महसूस होने लगे कि आप एक-दूसरे के बिना अधूरे से हैं तो बेशक, आप बातचीत फिर शुरू करने के लिए माफी मांग सकते हैं और आगे फिर ये नौबत न आए, इसके लिए इन बातों को ध्यान में रखें-- खूब बातें करें सबसे पहले एक दूसरे से खुलकर बातचीत करें। बातचीत करने से आपको यह अहसास होगा कि पहले आपसे क्या गलती हुई थी। उन बातों पर भी बातचीत हो जाएगी जो कभी आपको नागवार लगती थी। अगर कोई बात अखरती है तो वह भी सामने आ जाएगी। इससे दोबारा आप वही गलती करने से बच जाएंगी। कमियां छोड़िए, खूबियां सराहिए एक दूसरे को कोसने से बचें। कमियां सबमें होती हैं। अगर आप एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकतीं, तो उन कमियों को भूल जाइए जिनके चलते पहले आप अलग हुए थे। इस बार कमियों की बजाय, खूबियों पर ध्यान दीजिए। थोड़ा बदलने में क्या जाएगा खुद को थोड़ा बदलने की कोशिश कीजिए। अतीत को याद कीजिए। क्या तब आप दोनों के बीच बात न करने की वजह आपका व्यवहार था? अगर ऐसा है तो आपको खुद को बदल लेना चाहिए। आप जिससे प्यार करें, उसके लिए थोड़ा बहुत बदलने में क्या हर्ज है? ‘हां में हां’ मिलाना ही प्यार नहीं अगर आप दोनों के बीच किसी मुद्दे पर किसी किस्म की असहमति है, तो उसे बातचीत से सुलझा लें। और एक बात का ध्यान रखें... किन्हीं दो लोगों की राय हमेशा एक सी नहीं होती। फिर हर बात में एकमत होने का मतलब यह नहीं कि हम एक-दूसरे से प्यार करते हैं। अलग-अलग राय रखकर भी आप दोनों एक-दूसरे से प्यार कर सकते हैं। दुनिया की परवाह ज्यादा नहीं लोग क्या बात करेंगे, क्या सोचेंगे, इसकी ज्यादा परवाह न करें। हर फैसले में एक-दूसरे का साथ दें। अगर आप लोगों के बारे में सोचते रहेंगे तो आप दोनों के बीच कलह पनपेगी। वाद-विवाद भी हो सकता है। इसलिए लोगों से ज्यादा अपने जीवनसाथी, उसकी सोच और अपने परिवार को तवज्जो दें। सच बोलना जरूरी अपने बारे में सब सच बताएं। अगर किसी ने आपके पति या पत्नी के कान भरे हैं, और वे सभी बातें झूठी हैं तो इसका खुलासा करें। अगर उनमें कुछ भी सच्चाई थी, तो उसके बारे में भी बताएं।

पति-पत्नी आपस में करें बातें साझा।

दिन के आखिर में एक-एक कप कॉफी या चाय लेकर साथ बैठे जरूर। ये आदत तकरार के दौरान आप दोनों को फिर मिला देगी।

कभी-कभी एक दूसरे के ऊपर जमकर हंसना भी रिश्ते को एक नया रंग देता है।

दूसरा व्यक्ति जब अपने लिए कुछ ले रहा हो तो उस पर अपनी राय दें, उसे थोपें नहीं।

ऑफिस या बाहर जाते समय एक दूसरे को कॉ्प्लिलमेंट करना ना भूलें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और रिश्ता में प्यार भी।

एक दूसरे की कोई बात मन को खले तो उसे कह दें। ज्यादा दिन तक उसे मन में ना रखें।

