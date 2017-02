सही diet से दें एनीमिया को मात

अगर पिछले कुछ दिनों से आपको भी थकान परेशान कर रहा है। उठने-बैठने और खड़े होने में चक्कर आ रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा, शरीर में तापमान की कमी महसूस हो रही है, त्वचा में पीलापन नजर आ रहा है, दिल में असामान्य धड़कन, सांस लेने मे तकलीफ, सीने मे दर्द, तलवों और हथेलियों में ठंडापन महसूस हो रहा है और सिर में लगातार दर्द बना रहे तो इन लक्षणों को अनदेखा न करें। ये सब शरीर में एनीमिया के लक्षण हैं।

दरअसल, एनीमिया में शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी आ जाती है और हीमोग्लोबिन का बनना कम हो जाता है, जिससे खून में इसकी कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती। राहत की बात यह है कि खानपान में जरूरी बदलाव की मदद से इस बीमारी का इलाज संभव है। एनीमिया को जड़ से खत्म करने के लिए संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लें। मांस, अंडा, मछली, किशमिश, सूखी खुबानी, हरी बीन्स, पालक और हरी पत्तेदार सब्जियों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। मांसाहार से​ होगा फायदेमंद

जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं, उनके लिए एनीमिया से लड़ पाना आसान होता है। पर, ध्यान दें कि आप मांसाहार में भी किडनी, लीवर और ब्रेन जैसे हिस्सों का सेवन करें, क्योंकि इनमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। चाय पीते समय रखें याद

आप चाहती हैं भोजन का भरपूर पोषण आपके शरीर को मिले तो इसके लिए चाय के सेवन से जुड़ी सतर्कता आपको बरतनी होगी। चाय का ज्यादा सेवन वैसे भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। खाने के तुरंत बाद या खाना खाने से पहले चाय न पिएं। ऐसा करने से शरीर खाने के सारे पोषक तत्वों को सोख नहीं पाता है। यानी खाने का सारा पोषण आपके शरीर को नहीं मिल पाता है। चाय में मौजूद टैनिन नाम का केमिकल शरीर को खाने का पूरा पोषण ग्रहण नहीं करने देता है। हरी सब्जी है जरूरी

पालक, ब्रोकली, पत्तागोभी, गोभी, शलजम और शकरकंद जैसी सब्जियां सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इनसे आप न सिर्फ सेहतमंद रहेंगी, बल्कि हीमोग्लोबिन की समस्या भी दूर होगी। यदि आपको स्टोन की परेशानी है तो चिकित्सक की सलाह के बाद ही हरी पत्तेदार सब्जियां खासकर पालक और चौलाई का सेवन करें। विटामिन-सी की अहमियत

शरीर आयरन ग्रहण करे, इसके लिए विटामिन-सी जरूरी होता है। आपकी डाइट आयरन से भरपूर क्यों न हो, अगर उसमें विटामिन-सी शामिल नहीं है तो शरीर आयरन को सोख नहीं पाता। विटामिन-सी के लिए अपनी डाइट में संतरा, आंवला, कीनू और नीबू आदि को शामिल करें। सूखे मेवे और फल भी हैं जरूरी

एनीमिया की शिकायत है तो खजूर, बादाम और किशमिश आदि को अपनी डाइट में शामिल करें। इनमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है। फलों में खजूर, तरबूज, सेब, अंगूर, किशमिश और अनार खाने से खून बढ़ता है। अनार खाना एनीमिया में काफी फायदा करता है। अजवाइन करेगी कमाल

अजवाइन एनीमिया के शिकार लोगों के लिए अमृत की तरह है। अजवाइन को पानी में डालकर उबाल लें और छानकर ठंडा करके पिएं। अजवाइन का पानी पीने और खाने में इसे इस्तेमाल करने से शरीर में सूजन नहीं आएगी और आयरन की कमी भी नहीं होगी। इनको रहना होगा सतर्क

एनीमिया की परेशानी बढ़ते हुए बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ज्यादा होती है। बढ़ते हुए बच्चों को विकास के लिए सभी पोषक तत्व चाहिए, ऐसा न होने पर उन्हें एनीमिया घेर सकता है। वहीं, गर्भवती महिलाओं को भी ज्यादा पोषण की जरूरत होती है। अगर गर्भवती महिला का आहार अच्छा नहीं हो, तो उन्हें भी एनीमिया का खतरा रहता है। (डाइटीशियन और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट डॉ. शिप्रा माथुर से बातचीत पर आधारित)

