होना हैं सफल, तो बनें अंदर से सुंदर, जानें कैसे?

जयंती रंगनाथन

First Published:08-03-2017 04:44:28 PM Last Updated:08-03-2017 05:44:36 PM

इंग्लैंड की प्रसिद्ध लेखिका एमिली ब्रोंटे सिर्फ तीस साल की थीं, जब बीमारी से उनका देहांत हो गया। उन्होंने मरने से पहले अपनी बहन शैरलेट से कहा था,‘मैं वो समय देखना चाहती हूं जब औरतें अपनी पूरी जिंदगी जी सकें। दूसरे अधिकारों के साथ उन्हें स्वस्थ और जागरूक रहने की भी पूरी छूट मिले।’ फ्रांस की फेमिनिस्ट लेखिका सिमोन द बुआ ने अपने दौर में औरतों के हित के लिए कई लड़ाइयां लड़ीं। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध किताब द सेकेंड सेक्स के बारे में कॉलेज की छात्राओं के सामने बोलते हुए कहा था, ‘हम अकसर इस उधेड़बुन में रह जाते हैं कि कहीं वाकई हमें दूसरों की पसंद की जिंदगी तो नहीं जीनी? हम अंत तक यह नहीं समझ पाते कि अपने लिए जिंदगी जीना कैसा होता है? अगर हम शुरू में ही यह समझ लें तो हम भी खुश रहेंगे और हमारे साथ रहने वाले भी।’ दो हिस्सों में बंटी है महिलाओं की जिंदगी एमिली हों या सिमोन, इन महिलाओं ने ऐसा कुछ रचा, जो आज तक स्त्रियों का रास्ता प्रशस्त करता है। इन रास्तों पर चल कर दुनिया की ना जाने कितनी युवतियों को अपने बारे में सोचने-समझने का मौका मिला है। हमारे आगे भी एक समाज है और पीछे भी। आगे वाले समाज में पढ़ी-लिखी और नौकरीशुदा महिलाओं का प्रतिशत हमसे अधिक है। वहां उन्हें अपनी पसंद का करियर, जीवनसाथी और बच्चे पैदा करने की आजादी है। हमारे पीछे जो समाज है, वहां मासूम लड़कियां कम उम्र में ही अपने से दोगुने उम्र के पुरुष के साथ विवाह करने के लिए मजबूर हैं। यहीं नहीं, आज भी विश्व के कई हिस्सों में बच्चियों पर तमाम तरह के अत्याचार होते हैं। पढ़ना-लिखना तो उनके लिए दूर का सपना है। लेकिन उन क्षेत्रों में भी कुछ महिलाएं पहल कर स्त्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ती हैं। अफगानिस्तान के युद्ध ग्रस्त इलाकों में, तालिबानियों की हिंसा के साए तले नीलोफर इब्राहिमी ने बच्चियों को शिक्षित और जागरूक करने का बहुत बड़ा बीड़ा उठाया। नीलोफर ने अपने एक साक्षात्कार में कहा था, ‘मेरे लिए कम उम्र की महिला का बीमारी से मर जाना बेहद कष्टप्रद था। मैंने पाया कि हमारे देश में कभी लड़कियों को यह नहीं बताया गया कि उन्हें अपने शरीर की देखभाल कैसे करना चाहिए। हमारे देश की औरतें पहले खूब सजती-धजती थीं, अब उन्हें यह करने की इजाजत नहीं है। पर मेरा मानना है कि स्त्रियों को बाहरी सुंदरता का मोह छोड़ अंदर से अपने आपको ताकतवर बनाना चाहिए।’ नीलोफर किशोरियों से कहती हैं, लिपस्टिक के बजाय होंठों पर मलाई लगाओ। संतुलित और पौष्टिक खाना खाओ। सिर्फ घर के अंदर बैठी ना रहो। बाहर निकलो, खेलो, दौड़ लगाओ। जब कोई महिला अंदर से सुदृढ़ बनेगी, तभी वह लंबी और सेहतमंद जिंदगी जी पाएगी। तय करें अपनी प्राथमिकताएं आज भी हमारे देश में स्त्रियों की सबसे बड़ी और पहली प्राथमिकता उनका घर-परिवार है। इसके बाद वे अपने लिए कुछ सोचती हैं। समय के साथ नई पीढ़ी को पहले के मुकाबले निर्णय लेने और अपनी तरह से जीने की आजादी मिली। इस आजादी का क्या हर स्त्री सही तरीके से उपयोग कर रही हैं? हेल्थ काउंसलर और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. अर्चना अग्रवाल कहती हैं,‘नए जमाने की लड़कियां बाहरी तौर पर तो अपनी खूब देखभाल करती हैं। लेकिन अंदर से वे अपनी प्रति आज भी लापरवाह हैं। मेरी मां अपनी किसी भी बीमारी का जिक्र तभी करती थीं, जब मामला हद से बढ़ जाता था। हमारी पीढ़ी ने समय पर अपना हेल्थ चेकअप करवाना शुरू किया। हमने अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी करवाया। आज की युवा लड़की अपने को स्लिम-ट्रिम रखने के लिए जिम जाती है। उनकी कोशिश रहती है कि जब वे कोई वेस्टर्न परिधान पहनें तो वे बिल्कुल एक मॉडल की तरह लगें। लेकिन क्या वे संतुलित आहार लेती हैं, योग करती हैं या अपनी सेहत का ध्यान रखती हैं, मुझे लगता है इसका प्रतिशत कम होगा।’ सेहत के अलावा भी जिंदगी में और कई पहलू हैं, जहां महिलाएं आज भी कमजोर नजर आती हैं। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में मात्र 17 प्रतिशत स्त्रियों के नाम पर घर हैं। लगभग इतनी ही प्रतिशत महिलाएं अपनी पसंद का काम करती हैं। उसी तरह स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली 28 प्रतिशत लड़कियों में आत्मविश्वास में कमी देखी जाती है। सबको करनी होगी कोशिश महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ एक दिन कोशिश करने से बात नहीं बनेगी। शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता जैसे अस्त्र-शस्त्र को पैना करने के लिए साल के 365 दिन भी कम हैं। बेटियों को हर तरह से मजबूत करने की जिम्मेदारी सिर्फ मां की नहीं है, इसमें पिता की भी भूमिका होनी चाहिए। घर के पुरुष सदस्य जब तक यह महसूस नहीं करेंगे कि उनकी बेटी को उन्हें बाहर से ही नहीं, अंदर से भी मजबूत और सुंदर बनाना है, तब तक यह मुहिम अधूरी रहेगी। भविष्य के अस्त्र-शस्त्र सेहत 1990 की तुलना में भारतीय महिलाएं दस साल अधिक जी रही हैं। सेहत अब हर महिला के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। छोटी उम्र में कुपोषण की शिकार लड़कियां बड़ी होते-होते बीमार पड़ जाती हैं। हर उम्र में संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, योग और सकारात्मक सोच उन्हें अंदर और बाहर से मजबूत बनाती है। करियर बदलते वक्त में उचित शिक्षा और करियर हर एक के लिए जरूरी है। आर्थिक आत्मनिर्भरता स्त्री को जागरूक बनाती है। इसका फायदा पूरे परिवार को मिलता है। बच्चों की अच्छी शिक्षा, बेहतर जीवनशैली परिवार में पति-पत्नी दोनों के काम करने से ही संभव हो पाता है। नौकरी से स्त्री की आत्मचेतना विकसित होती है। भविष्य जिंदगी कभी किसी मोड़ पर थक कर बैठती नहीं है। हर उम्र में जिंदगी का भरपूर आनंद लेने के लिए जरूरी है भविष्य की सही प्लानिंग। रहने के लिए अपना घर, अपने हाथ में पैसे की कमान और रिटायरमेंट के बाद पैसे की कमी ना होना कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं, जिनके बारे में हर स्त्री को समय रहते सोचना और अमल कर लेना चाहिए। अस्तित्व हर स्त्री अपने आप में खास होती है। क्या आपको पता है आपके अंदर की स्त्री कौन है और क्या चाहती है? पहचानिए और उसकी इच्छाओं का सम्मान कीजिए। इस तरह आप अपने अस्तित्व के प्रति संवेदनशील बनेंगी। अपने लिए हमेशा समय निकालें, अपनी पसंद का काम करें और समाज को बेहतर बनाने में योगदान दें।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web