भूख को कंट्रोल करने से हो सकता है वजन कम, ऐसे लगाएं भूख पर हेल्दी लगाम

हिन्दुस्तान फीचर टीम

First Published:07-02-2017 05:25:44 PM Last Updated:07-02-2017 06:26:16 PM

वजन घटाने के लिए कुछ लोग कड़े उपवास करते हैं तो कुछ लोग खूब एक्सरसाइज करके पसीना बहाते हैं, जबकि ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी भूख को नियंत्रित कर आप अपना वजन कम कर सकती हैं। मोटापा आधुनिक युग का रोग है। यह रोग दूसरी कई बीमारियों को आमंत्रित कर देता है। हालांकि वजन घटाना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन लोग अपने मन पर काबू नहीं रख पाते। पिज्जा, बर्गर, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, नूडल हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। इनकी याद आते ही पेट में जैसे चूहे दौड़ जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि वजन कम होने के बजाय बढ़ जाता है और वह अन्य रोग की गिरफ्त में आ जाता है। पानी का सेवन ज्यादा करें : कुछ लोगों को काम करते हुए या टीवी देखते हुए कुछ खाते रहने की आदत होती है। यूं कह लें कि ऐसे लोगों को थोड़ी-थोड़ी देर पर कुछ खाने की इच्छा होती है। अगर आप इनमें से एक हैं, तो अपने साथ पानी की बोतल रखने की आदत डाल लें। क्योंकि इकलौता पानी ही आपकी इस आदत को दुरुस्त कर सकता है। जब भी कुछ खाने का मन करे, पानी पिएं। इसके कई फायदे हैं। पानी पीने से अपका पेट भरा-भरा लगेगा और कुछ खाने की इच्छा नहीं होगी। शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। और सबसे खास कि पानी पीने से शरीर के विषाक्त तत्व पसीने और पेशाब से निकल जाते हैं और त्वचा खूबसूरत व चमकदार हो जाती है। 20 मिनट करें इंतजार : जिन लोगों को असमय भूख लगती है, उनके लिए यह उपाय कारगर साबित हो सकता है। भूख के एहसास को खत्म होने में कम से कम 20 मिनट का वक्त लगता है। इसलिए जब भी गलत समय या असमय कुछ खाने का मन करे, खुद को किसी काम में व्यस्त कर लें। मसलन, दोस्तों से बात करें, थोड़ी दूरी टहलने चले जाएं आदि। अगर यह वास्तविक भूख नहीं सिर्फ खाने की इच्छा है, तो 20 मिनट में खत्म हो जाएगी। चाय पिएं, पर थोड़ी सी : चाय पीने से भी भूख का एहसास खत्म होता है। इसलिए अगर आपको भूख महसूस हो रही है तो चाय का विकल्प चुन सकते हैं। यह आपको तरोताजा रखती है और इससे थकान कम होती है। लेकिन ध्यान रहे कि जरूरत से ज्यादा चाय का सेवन आपको बीमार भी बना सकता है। यह कई बीमारियों को बुलावा दे सकता है। मसलन, ऐसिडिटी, पेट में जलन आदि हो सकता है। डाइट पर कंट्रोल करें : सर्वप्रथम भोजन की मात्रा कम करते हुए भोजन में सलाद का इस्तेमाल ज्यादा करें। मसालेदार खाने की बजाय ब्रोकली, पत्ते वाली गोभी और कई तरह के सलाद खाएं। दो रोटी की भूख हमेशा बचा कर रखें और सिर्फ दो वक्त का भोजन ही करें, बाकि समय कुछ भी न खाएं। भोजन करने के आधा घंटे बाद ही पानी पिएं। भोजन करने के नियम बनाएं। देर रात को भोजन ना करें। खाने में फाइबर शामिल करें : आधुनिक और भाग दौड़ भरे जीवन में हर चीज रिफाइन्ड खाने की आदत विकसित होती जा रही है। मसलन, रिफाइन्ड आटा, तेल आदि। लेकिन इसका सबसे बुरा असर हमारी सेहत पर ही दिखता है। भोजन से फाइबर के गायब होने से शरीर में कई बदलाव आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह कि भूख के लिए जिम्मेदार हार्मोन की चाल बदल जाती है। असमय भूख लगना, बार-बार कुछ खाने की इच्छा जागृत होना आदि इसकी खास वजहें हैं। यदि आप अपनी भूख पर काबू रखना चाहते हैं तो खाने में फाइबर को शामिल करें। यह देर तक पेट को भरा हुआ महसूस कराने में भी मदद करता है। सेब, केला, ओटमील आदि इसके अच्छे स्रोत हैं। वैसे कई अनाजों से बने आटे में भी फाइबर की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। एक्सरसाइज भी करें : तैरना आता है तो इससे अच्छी एक्सरसाइज दूसरी नहीं। नहीं आता है तो मॉर्निंग वॉक का सहारा ले सकते हैं। सुबह-सुबह किसी हरेभरे स्थान पर निकल जाएं। ऐसा भी नहीं कर सकती हैं, तो फिर योग की शरण में आ जाएं। तैरना या पैदल चलना भी योग ही है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि खुराक और व्यायाम के बीच संतुलन जरूरी है अन्यथा किसी भी प्रकार का व्यायाम फलदाई सिद्ध नहीं होगा। मन पर नियंत्रण रखने के लिए खाने की वस्तुओं पर से ध्यान हटाकर मन को कहीं और लगाएं। योग करें : योग कई मर्ज की इकलौती दवा है। यह ना सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखती है, बल्कि हमारी इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित करने में मदद भी करती है। मन को नियंत्रित करने और आत्मबल बढ़ाने के लिए योग और ध्यान की अहमियत को झुठलाया नहीं जा सकता है। इसलिए यदि आपको अपनी भूख पर नियंत्रण रखना है तो योग का सहारा लें। नियमित योगासन से वजन भी घट जाएगा। किसी योग शिक्षक की सहायता से सूर्य नमस्कार, त्रिकोणासन, कटिचक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, भुजंगासन, मत्स्यासन, हलासन, चक्रासन और हनुमानासन या आंजनेय आसन करें।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web