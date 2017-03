नौकरी को लेकर positive एटीट्यूड बनाना है तो इसे पढ़ें

हिन्दुस्तान फीचर टीम

First Published:08-03-2017 03:31:40 PM Last Updated:08-03-2017 03:31:40 PM

यह कोई नई कहानी नहीं होगी, अगर आपको कोई सहेली यह कहे कि उसने नौकरी जॉइन की और फिर कुछ समय बाद अतिव्यस्त दिनचर्या के कारण छोड़ दी। कुछ दशक पहले जहां भारतीय महिलाएं तेजी से वर्कफोर्स का हिस्सा बन रही थीं, वहीं आज के आंकड़े कहते हैं कि 2005 से अब तक कामकाजी उम्र की महिलाओं का प्रतिशत भारत में तेजी से घटा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अध्ययन के मुताबिक 2005 से 2014 के बीच में भारत में कामकाजी महिलाओं की संख्या में 10 फीसदी की कमी आई है। यह प्रतिशत विश्व में सबसे ज्यादा है। अध्ययन के अनुसार जिन वजहों से वो नौकरी छोड़ रही हैं, उनमें सुरक्षा, नौकरी की शर्तें और घर-परिवार की जिम्मेदारी शामिल हैं। सच है, एक महिला होने के नाते ये दबाव हम सब पर होता है, इसलिए उन दबावों से मुक्ति पा लेना ही उचित होता है। पर क्या वाकई में नौकरी छोड़ने का फैसला आपके लिए ठीक होगा? यह माना जाता है कि परिवार की महिला के काम करने के लिए घर से बाहर निकलने पर घर-परिवार अस्त-व्यस्त हो जाता है, लेकिन अध्ययन कुछ और कहते हैं। दरअसल अगर आप कामकाजी हैं तो उससे होने वाले लाभ सिर्फ आपको ही नहीं, आपके परिवार को भी खुशहाल रखेंगे। ज्यादा खुशी, ज्यादा शांति यदि आप खुशहाल नहीं होंगी, तो अपने घर-परिवार को खुश कैसे रख पाएंगी? समय की कमी को आप कई तरीकों से पूरा कर सकती हैं, लेकिन मन की खुशी पाने के विकल्प कम ही होते हैं। खासकर जब आप अपनी खुशी दूसरों की इच्छा पर निर्भर बना दें। अध्ययनों की मानें तो घर में रहने वाली महिलाओं में अवसाद और तनाव का प्रतिशत कामकाजी महिलाओं से कहीं ज्यादा होता है। घर के मामलों को कामकाजी महिलाएं ज्यादा शांति और खुशहाल मन से संभाल लेती हैं। अध्ययन तो यह भी कहते हैं कि घर पर रहने वाली महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य नौकरी शुरू करते ही कई गुना बेहतर हो जाता है। एक अध्ययन के अनुसार मां बनने के बाद जो महिलाएं अपनी नौकरी जारी रखती हैं, उनमें तनाव के लक्षण नहीं दिखे, जबकि वे महिलाएं, जिन्हें इस कारण नौकरी छोड़नी पड़ी थी, कहीं ज्यादा तनावग्रस्त निकलीं। रिश्तों में होता है सुधार यह सच है कि नौकरी करने में साथी के साथ ज्यादा समय बिताने के मौके भी कम होते हैं, लेकिन रिश्ता मजबूत बनता चला जाता है। आप जब अपने साथी के कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं तो आप उसके प्यार ही नहीं, गर्व की भी भागीदार बन जाती हैं। बाहरी दुनिया की आपकी समझ साथी के लिए एक संबल है। अध्ययन भी कहते हैं कि कामकाजी विवाहित जोड़े अपने रिश्ते को लेकर ज्यादा संतुष्ट और खुश रहते हैं। नौकरी के कारण आपके पास अपने होने का एक उद्देश्य होता है, अपनी एक पहचान होती है। बच्चे सीखते हैं आत्मनिर्भरता आमतौर पर पाया गया है कि कामकाजी माताओं के बच्चे तुलनात्मक रूप से ज्यादा आत्मनिर्भर होते हैं। घर-परिवार और ऑफिस के बीच संतुलन बनाने की आपकी लगातार कोशिश बच्चे के लिए प्रेरणा का काम भी करती है। घर और ऑफिस के बीच सामंजस्य बैठाने के दौरान आप अपने बच्चे को जो भी काम सिखाती हैं या उसे खुद करने को कहती हैं, दरअसल वह उसकी आत्मनिर्भर बनने की एक स्वाभाविक ट्रेनिंग होती है। इस तरह आपका बच्चे में विश्वास भी बढ़ता है। बेहतर भविष्य अगर आपके पास नौकरी है तो भविष्य के लिए बेहतर आर्थिक सुरक्षा का आपके पास एक जरिया है। अपनी आय को खर्चों और बचत में सही ढंग से बांटकर आप अपने जीवन की सांझ को खुशहाल और आत्मनिर्भर बनाने में समर्थ होती हैं। बच्चों के बड़े हो जाने और उनके अपनी-अपनी परिवारों में व्यस्त हो जाने के बाद यह आर्थिक सुरक्षा आपको अपने पांवों पर मजबूती से खड़ा रखती है। आपका नजरिया अन्य हमउम्र से कहीं ज्यादा उदारवादी और दूसरों को समझने वाला होता है। नौकरी आपको वक्त के साथ खुद को अपडेट रखने में माहिर कर देती है, इसलिए आप अपने परिवार, समाज या ग्रुप में ज्यादा लोकप्रिय होती हैं।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web