शादी के लहंगे को पहनें इस अंदाज में, हर पार्टी में लगेगा खास

हिन्दुस्तान फीचर टीम

First Published:28-12-2016 07:30:50 PM Last Updated:28-12-2016 07:33:36 PM

बहुत सारी रिसर्च और अच्छी डील के बाद ही हम अपनी शादी का लहंगा खरीदते हैं। महंगी सब्जी या फल खरीदने से पहले हम कई बार सोचते हैं, लेकिन शादी पर हम खुले हाथों से पैसा उड़ाते हैं। सबसे महंगी और भारी ड्रेस ही हमारी पसंद में सबसे ऊपर होती है, जिसे शादी के बाद दोबारा पहना भी नहीं जाता। कई बार हम सिर्फ अपनी शादी की ड्रेस को इसलिए नहीं पहनते, क्योंकि हम उसे दोबारा नहीं पहनना चाहते या फिर वह कई बार फंक्शन के हिसाब से ज्यादा भारी लगती है। ऐसे में आप इन तरीकों को अपनाकर अपनी शादी का लहंगा नए स्टाइल में फिर से पहन सकती हैं: स्टाइलिश ब्लाउज देगा नया लुक अकसर शादी के ब्लाउज काफी पारंपरिक होते हैं। अगर आप घर के किसी फंक्शन में अपनी शादी का जोड़ा पहनने की सोच रही हैं तो लहंगे के साथ प्लेन वेल्वेट ब्लाउज बनवा सकती हैं। ऐसा करने से आपका लहंगा कम भारी-भरकम लगेगा और आपको एक अलग लुक भी मिलेगा। आप लहंगे के साथ स्लीवलेस या ऑफ शोल्डर ब्लाउज भी बनवा सकती हैं। यह स्टाइल आपके लहंगे को मॉडर्न टच देगा। इसके अलावा आप दुपट्टे से एक मीडियम लंबाई का कुर्ता बनवाकर उसे लहंगे के साथ पहन सकती हैं। अगर आप कॉकटेल पार्टी में दूसरों से अलग दिखना चाहती हैं तो ब्लाउज की जगह ब्लेजर पहन लें। दुपट्टे से बनाएं साड़ी अपनी वेडिंग ड्रेस को रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करने का एक और तरीका है दुपट्टे को साड़ी में बदलने का। इसके लिए बस तीन मीटर प्लेन कपड़े को दुपट्टे के साथ सिलवा लें और एक मैचिंग ब्लाउज सिलवा लें। आप ब्लाउज की जगह अपने लहंगे की चोली भी पहन सकती हैं। निश्चित ही आपकी वेडिंग ड्रेस का यह नया अंदाज सभी को बेहद पसंद आएगा। लहंगे की जगह पहनें स्कर्ट शादी की ड्रेस को दोबारा पहनने के लिए कई बार सोचना पड़ता है। लेकिन अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अकसर वेडिंग ड्रेस का लहंगा ही दोबारा पहनने में आफत आती है। लेकिन अगर आपको वेडिंग ड्रेस का ब्लाउज और दुपट्टा पसंद है, तो आप लहंगे की जगह एक प्लेन स्कर्ट बनवा सकती हैं। स्कर्ट में नीचे की ओर चौड़ा बॉर्डर लगवाकर आप उसे मैचिंग लुक भी दे सकती हैं। वहीं, लहंगे के साथ प्लेन ब्लाउज बनवाकर आप उसे दूसरे फंक्शन में भी पहन सकती हैं। थोड़ी-सी रचनात्मकता से आपकी दो स्टाइलिश ड्रेस तैयार हो जाएगी। है ना! कमाल का आइडिया। लंबी जैकेट के साथ पहने लहंगा आपने रैंप पर लहंगे के साथ लंबी जैकेट पहने मॉडल्स को तो देखा ही होगा, तो क्यों न इसी स्टाइल को आजमाया जाए। लंबी जैकेट इन दिनों काफी चलन में है। आप इन्हें किसी भी तरह से पहन सकती हैं। अपने भड़कीले लहंगे को ढकने के लिए आप उसके ऊपर हल्के रंग की पारदर्शी जैकेट पहन सकती हैं। इससे आपके पारंपरिक ड्रेस को इंडो-वेस्टर्न टच मिल जाएगा। ऐसा करने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि लहंगे के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ किए बिना आपको एक नया लुक मिल जाएगा। इससे आपको एक गाउन का भी लुक मिल जाएगा। बेहतर प्रभाव के लिए लहंगे के साथ हमेशा पारदर्शी जैकेट ही चुनें। लहंगे से बनाएं अनारकली फैशन डिजाइनर एम.ए. रहमान बताते हैं कि अगर आपको सलवार सूट या अनारकली पहनना ज्यादा पसंद है तो आप अपने शादी के लहंगे को अनारकली में भी तब्दील कर सकती हैं। ऐसा करने के लिए लहंगे को ब्लाउज के साथ सिलवा लें और उसे स्टाइलिश अनारकली का लुक दे दें। अपनी कमर छुपाने के लिए आप कुछ जरी वर्क या बॉर्डर आदि का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके साथ मैचिंग सलवार या लेगिंग्स ले सकती हैं। इन दिनों लंबे कुरते के साथ पैंट और पलाजो भी फैशन में है। इस तरह आपका लहंगा भी काम आ जाएगा और आपको पार्टी के लिए नई ड्रेस में भी पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। शादी के मौके पर अकसर पार्लर वाली अपने ही स्टाइल में लहंगे के साथ दुपट्टा पहनाती है। पर, किसी और मौके पर भी आप अपने स्टाइल में लहंगे के साथ दुपट्टा पहन सकती हैं। इंटरनेट की मदद से आप लहंगे के साथ दुपट्टे को नए अंदाज में पहनकर अपना पूरा लुक बदल सकती हैं। पुराने लहंगे में ही आपको नया और रिफ्रेशिंग लुक मिल जाएगा।

