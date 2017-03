इनके लिए कुछ भी नहीं नामुमकिन

शाश्वती

First Published:08-03-2017 02:47:58 PM Last Updated:08-03-2017 02:47:58 PM

लड़कियां यह काम नहीं करतीं। तुम यह काम नहीं कर पाओगी। तुमसे यह नहीं हो पाएगा। बड़ी होती लड़की को दुनिया के हर हिस्से में घर वालों से, रिश्तेदारों से और समाज से इस तरह के जुमले सुनने को मिलते हैं। हमें बचपन से यह सिखाया जाता है कि सफल होने के लिए बस एक चीज की जरूरत होती है और वह है कड़ी मेहनत। बावजूद इसके पूरी दुनिया में तरह-तरह के काम करने की क्षमता को लिंग के आधार पर बांटना अभी तक खत्म नहीं हुआ है। लैंगिक आधार पर यह भेदभाव विकसित से लेकर विकासशील और विकास के पैमाने पर अंतिम छोर पर खड़े देशों में आज भी बदस्तूर जारी है। यह मान लिया गया है कि महिलाएं ऐसे काम नहीं कर सकती हैं, जिन्हें करने के लिए शारीरिक और मानसिक ताकत की जरूरत होती है। सिर्फ इस गलत अवधारणा के बूते हमारा समाज बहुत-सी महिलाओं को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा। हम बदल रहे हैं समाज के नियम पर, महिलाएं भी शुरू से जीवट रही हैं। रूढ़ियों को तोड़ना, सफलता के नए पैमाने रचना हमें उतना ही ज्यादा पसंद है, जितना हमारे समाज को हमें बेड़ियों में बांधने की कोशिश करना। यही वजह है कि आज महिलाएं ऐसे क्षेत्रों में भी इतिहास रच रही हैं, जहां एक जमाने में सिर्फ पुरुषों का वर्चस्व था। आज शहर से लेकर गांव तक में रह रही हर महिला ग्लास सीलिंग को तोड़ने के लिए अपनी ओर से अनूठी कोशिश कर रही है। सिर्फ रसोई तक सीमित रहने वाली महिलाएं आज अपने पैर समुद्र से लेकर अंतरिक्ष तक पसार चुकी हैं। अब हम अपनी बच्चियों को छुटपन से सिर्फ एक अच्छी लड़की बनाना ही नहीं सिखाते हैं, बल्कि उसे सपने दिखाना सिखाते हैं। उसके मन में यह बीज डालते हैं कि वह बड़ी होकर जो चाहे वह बन सकती है। जैसी चाहे, वैसी जिंदगी बिता सकती है। आइए जानें कुछ ऐसी ही महिलाओं के बारे में... आग पर काबू पाती हर्षिनी ‘यह कभी मत सोचिए कि कोई काम किसी व्यक्ति के लिए सिर्फ इसलिए ठीक नहीं है, क्योंकि वह महिला है। आज महिलाएं फाइटर प्लेन उड़ाने, ट्रेन चलाने और आग से लड़ने के अलावा और भी न जाने कितने ऐसे काम कर रही हैं, जिन्हें एक जमाने में महिलाओं से जोड़कर देखा ही नहीं जाता था। किसी की भी कार्यक्षमता का आकलन सिर्फ उसके काम के आधार पर किया जाना चाहिए।’ यह कहना है भारत की पहली महिला फायर फाइटर, हर्षिनी कान्हेकर का। परदे पर हम सालों से देखते आ रहे हैं कि जब कहीं आग लगती है तो उसे बुझाने के लिए कोई ताकतवर आदमी आता है। जरूरतमंदों को परेशानी से बाहर निकाल लाने का काम करते हुए हम आज भी महिलाओं की कल्पना नहीं कर पाते। पर, असल जिंदगी में यह काम हर्षिनी कई सालों से करती आ रही हैं। वो नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, नागपुर से ग्रेजुएट होने वाली पहली और एकमात्र महिला हैं। हर्षिनी का अब तक का सफर बहुत आसान नहीं रहा। शुरुआत में उन पर यह भी आरोप लगाए गए कि उन्होंने यह पेशा सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए चुना है। पर, हर्षिनी ने इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अपनी पूरी ऊर्जा एक बेहतरीन फायर फाइटर बनाने में लगा दी। 38 साल की हर्षिनी आज कई लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। डिस्कवरी चैनल उनकी जिंदगी पर एक कार्यक्रम बना चुका है। अभी वो फायर सर्विस डिपार्टमेंट में डिप्टी मैनेजर के पद पर काम कर रही हैं। समुद्र की लहरों से खेलती इशिता इशिता मालवीय, भारत की पहली महिला सर्फर। समुद्र की लहरों को अपने काबू में करने वाली भारत की पहली महिला। मुंबई में पली-बढ़ी इशिता ने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें समुद्र की लहरों से इतना प्यार हो जाएगा। दक्षिण भारत में पढ़ाई के दौरान स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत भारत आए एक जर्मन लड़के को उन्होंने पहली बार सर्फिंग करते देखा। धीरे-धीरे समुद्र की लहरों से उन्हें इतना प्यार हो गया कि पढ़ाई करने के बाद न तो कभी नौ से पांच की नौकरी करने का खयाल आया और न ही धूप में समय बिताकर त्वचा सांवली होने की चिंता। परिवार के शुरुआती विरोध के बावजूद इशिता अब गोवा के पास सर्फिंग सिखाने का अपना स्कूल चला रही हैं और आने वाली पीढ़ी को समुद्र की लहरों के साथ अठखेलियां करना सिखा रही हैं। हवा से बातें करतीं अलीशा ‘उन्होंने मुझसे कहा कि मैं लड़की हूं, इसलिए ये काम नहीं कर सकती। उनका कहना था कि लड़कियों को शादी कर लेनी चाहिए। समाज के इन तानों को मैंने चुनौती के रूप में लिया। अपनी हर रेस के लिए मैंने कड़ी मेहनत की और पहले बेहतर प्रदर्शन की कोशिश भी।’ आज भी सड़क पर कोई गाड़ी गलत तरीके से चला रहा हो तो लोगांे की पहली प्रतिक्रिया होती है- जरूरी कोई लड़की चला रही होगी। इस सोच वाले समाज में किसी महिला का कार रेस ड्राइवर बनना एक बहुत ही बड़ी बात है। और यह कारनामा कई सालों से कर रही हैं, चेन्नई की अलीशा अब्दुल्ला। कम उम्र से अलीशा को रेसिंग का चस्का लग गया और उन्होंने गो-कार्टिंग चैंपियनशिप में दाखिला लिया। यहां अलीशा का प्रदर्शन लाजवाब रहा। सिर्फ 13 साल की उम्र में अलीशा ने एमआरएफ नेशनल गो-कार्टिंग चैंपियनशिप और राष्ट्रीय स्तर के फॉर्मूला कार रेसिंग के ओपन क्लास में बेस्ट न्यूकमर का खिताब जीता। 2004 के बाद से अलीशा ने कार की जगह बाइक से रेसिंग करनी शुरू कर दी। आज वो भारत की बेहतरीन रेसिंग ड्राइवर और पहली नेशनल रेसिंग चैंपियन हैं। वो रेसिंग ट्रैक पर धड़ल्ले से समाज द्वारा तय मानकों को धराशायी कर रही हैं। अलीशा ने अपनी ट्रेनिंग एकैडमी भी खोली है, जहां वे युवा लड़कियों को ट्रेनिंग दे रही हैं। यह भारत की पहली महिला रेसिंग एकैडमी है। उन्होंने 18 लड़कियों वाली अपनी एक टीम भी बनाई है।

