आज अफसरों को दी जायेंगी ईवीएम मशीन

अल्मोड़ा। हमारे संवाददाता

First Published:14-01-2017 10:45:25 PM Last Updated:14-01-2017 10:51:47 PM

जिले की छह विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव कराने के लिए आज विधानसभा वार ईवीएम मशीनों का वितरण किया जायेगा। अफसरों को इस दौरान जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए जायेंगे। शनिवार को ईवीएम मशीन की कंट्रोल एवं बैलेट यूनिट का विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों के सामने रैंडमाइजेशन किया गया। जिले में कुल 863 मतदेय स्थल हैं, जिनके लिए 535 रिजर्व एवं 167 ट्रेनिंग के लिए कंट्रोल एवं बैलेट यूनिट रखी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी सविन बंसल ने बताया कि विधानसभा वार ईवीएम मशीन का वितरण रविवार यानी आज किया जायेगा। राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के सामने पावर प्वाइंट के माध्यम से इनका प्रदर्शन भी किया गया है। उन्होंने बताया कि रैंडमाइजेशन की एक प्रति सभी दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी रिटर्निंग अफसरों को इस कार्य में लगे कर्मचारियों को पूर्ण सावधानी बरतने के निर्देश जारी करने और काम पर पैनी निगाह रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सीडीओ जेएस नागंयाल, उपनिर्वाचन अधिकारी, केएस टोलिया, एसडीएम विवेक राय, रजा अब्बास, अवधेश कुमार, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी आरसी आर्या, उपपरियोजना प्रबंधक ग्राम्या एसके उपाध्याय, ईवीएम प्रभारी केसी आर्या, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी राजेश तिवारी, प्रभारी अधिकारी कानून पीएस वृतवाल राजनैतिक दल के हेम तिवारी, कृष्ण बहादुर सिंह, मनोज गुप्ता, अनूप तिवारी, संजय कुमार, रफीक अहमद, विपिन जोशी, नवनीत जोशी आदि मौरहे। छह विधानसभा क्षेत्रों के लिए कंट्रोल एवं बैलेट यूनिट विधानसभा क्षेत्र मतदेय स्थल रिर्जव यूनिट ट्रेनिंग के लिए कुल48 द्वाराहाट 144 87 28 259 49 सल्ट 134 88 26 248 50 रानीखेत 133 86 26 24551 सोमेश्वर 139 88 27 25452 अल्मोड़ा 140 90 27 25753 जागेश्वर 173 96 33 30215 एएलएम 14ईवीएम मशीनों का रेंडमाइजेशन करते कर्मचारी एवं अफसर।

