बैंकों का काम आसान करेगा नया पैन कार्ड

कानपुर, प्रमुख संवाददाता

First Published:19-01-2017 08:15:49 PM Last Updated:19-01-2017 08:20:25 PM

इलाहाबाद प्रमुख संवाददाता जिले के बारह विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन 30 जनवरी से शुरू हो जाएगा। पर्चा दाखिला कलक्ट्रेट व सदर तहसील के न्यायालय कक्षों में होगा। 254 फाफामऊ विधासभा क्षेत्र के प्रत्याशी कलक्ट्रेट के अपर नगर मजिस्ट्रेट (तृतीय) के न्यायालय कक्ष संख्या-10 में नामांकन करेंगे। 255 सोरांव के उम्मीदवार अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के न्यायालय कक्ष संख्या-4 में, 256 फूलपुर के प्रत्याशी जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय कक्ष संख्या-18 में, 257 प्रतापपुर के उम्मीदवार अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के न्यायालय कक्ष में, 258 हण्डिया के प्रत्याशी मुख्य राजस्व अधिकारी के न्यायालय कक्ष संख्या-5 में, 259 मेजा के प्रत्याशी अपर जिलाधिकारी (ना0आ0) के कक्ष संख्या-36 में पर्चा दाखिल करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि 260 करछना विधान सभा क्षेत्र के उम्मीदवार अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम) के न्यायालय कक्ष संख्या-8 में 261 इलाहाबाद पश्चिम के प्रत्याशी उप जिलाधिकारी सदर के न्यायालय कक्ष संख्या-3 में, 262 इलाहाबाद उत्तरी के उम्मीदवार नगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय कक्ष संख्या-6 में 263 इलाहाबाद दक्षिणी के प्रत्याशी अपर नगर मजिस्ट्रेट (द्वितीय) के न्यायालय कक्ष संख्या-9 में 264 बारा के प्रत्याशी नायब तहसीलदार (उत्तरी) के न्यायालय कक्ष संख्या-7 में तथा 265 कोरांव विधान सभा क्षेत्र के उम्मीदवार तहसीलदार सदर के कक्ष संख्या-2 में पर्चा दाखिल करेंगे। मतदान दिवस 23 फरवरी को मिलेगा सवेतन अवकाश इलाहाबाद: जिला उप निर्वाचन अधिकारी महेन्द्र कुमार राय ने सूचित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 23 फरवरी को मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देय है। केन्द्रीय जागरूकता प्रेक्षक 22 को आएंगी इलाहाबाद: केन्द्रीय जागरूकता प्रेक्षक विधान सभा सामान्य निर्वाचन एन सरोन डिसूजा 22 जनवरी को शाम चार बजे सरकिट हाउस आएंगी। वह 23 से 25 जनवरी तक जनपद प्रतापगढ़ के रामपुर खास, कुण्डा, विश्वनाथगंज, प्रतापगढ पट्टी, रानीगंज विधान सभा क्षेत्रों का दौरा करेंगी। 26 से 28 जनवरी तक प्रेक्षक इलाहाबाद के फाफामऊ, सोरांव, फूलपुर, प्रतापपुर, हंड़िया, मेजा, करछना, बारा, कोरांव, इलाहाबाद शहर उत्तरी, पश्चिमी व दक्षिणी विधान सभा क्षेत्रों का जायाज लेंगी। प्रेक्षक 29 जनवरी को सर्किट हाउस से वाराणसी रवाना हो जाएंगी। डिप्टी आर0एम0ओ0 विवेक कुमार सिंह प्रेक्षक के लाइजन अधिकारी होंगे। लाइजन अफसर का मोबाइल नंबर है -9415214552 शराब का भंडारण व अवैध बिक्री पर लगाम लगाने को खुला कंट्रोल रूम इलाहाबाद: विधान सभा चुनाव के मद्देनजर शराब का वितरण, निर्माण व भंडारण की शिकायत दर्जन कराने के लिए आबकारी विभाग की तरफ से कंट्रोल रूम खोल दिया गया है। जिला आबकारी अधिकारी देव नारायण दूबे ने बताया कि मतदान होने तक कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहेगा। यदि किसी भी व्यक्ति को जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री, तस्करी, संचय एवं वितरण की सूचना मिलती है तो वह आबकारी विभाग में स्थापित कन्ट्रोल रूम के टेलीफोन नम्बर 0532-2640315, पर किसी भी समय शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम व पता व मो0नं0 पूर्णत: गुप्त रखा जायेगा। इसके साथ ही निम्नलिखित मोबाइल नम्बर 9454466148, 9454466149, 9454466150, 9454466151, 9454466152, 9454466153, 9454466154, 9454467024, 9454465614, 9454465592 पर भी सूचना दी जा सकती है।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web