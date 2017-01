बारह विधानसभा क्षेत्रों में बढ़ गए 54135 मतदाता

बारह विधानसभा क्षेत्रों में बढ़ गए 54135 मतदाता

इलाहाबाद प्रमुख संवाददाता

First Published:12-01-2017 08:56:30 PM Last Updated:12-01-2017 09:00:23 PM

जिले की मतदाता सूची प्रकाशित, थर्ड जेंडर भी बढ़े इलाहाबाद प्रमुख संवाददाता जिले की मतदाता सूची का अंतिम का प्रकाशन गुरुवार को दोपहर बाद कर दिया गया। तीन महीने तक चले पुनरीक्षण अभियन के बाद सभी विधानसभा क्षेत्रों में 54135 वोटरों की बढ़ोत्तरी हुई है। बारह विधानसभा क्षेत्रों में पहले मतदाताओं की संख्या 4.28 लाख थी। अब बढ़कर 43.37 लाख हो गई है। नई सूची के मुताबिक सबसे अधिक मतदाता शहर पश्चिमी में है। इस मामले में शहर उत्तरी दूसरे स्थान पर है। आबादी की तुलना में सबसे मतदाताओं की संख्या में सबसे अधिक इजाफा शहर दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में हुआ। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल आबादी का 78.11 फीसदी लोग मतदाता सूची में नाम दर्ज करा चुके है। दूसरे नंबर करछनाविधान क्षेत्र है। विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची का ब्योराविधानसभा क्षेत्र पुरुष महिला कुल मतदाता आबादीफाफामऊ 192210 158803 351029 548902सोरांव 196254 163923 360205 599011फूलपुर 210770 167139 377963 597836प्रतापपुर 204287 168926 373246 593861हंडिया 202922 165368 368335 585145मेजा 170892 138522 309428 516412 करछना 182060 146613 328701 466583शहर पश्चिमी 229809 186455 416299 591205उत्तरी 228884 182569 411519 603586दक्षिणी 214977 176611 391693 501481बारा 174991 144939 319946 514712कोरांव 178382 150354 328755 26618

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web