हाड़ कंपा देने वाली ठंड से घरों में रहे दुबके लोग

हाड़ कंपा देने वाली ठंड से घरों में रहे दुबके लोग

इलाहाबाद प्रमुख संवाददाता

First Published:31-12-2016 09:30:19 PM Last Updated:31-12-2016 09:40:09 PM

दो डिग्री और कम हो गया दिन का तापमान इलाहाबाद प्रमुख संवाददाता शहर का मंजर शनिवार को बर्फीली वादियों जैसा हो गया। कोहरे से टपकी बूंदों व ठंडी हवाओं से हड्डियां तक कांप उठीं। तमाम लोग तो घर से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। कोहरे से टपकी बूंदें तो कोढ़ में खाज गईं। सड़कें भी पूरी तरह से भीग गई थीं। बर्फीली हवाएं भी चल रहे हैं। इससे ठंड का ग्राफ काफी बढ़ गया। चौबीस बाद ही दिन का तापमान 17 से 15 डिग्री सेल्सियस हो गया। इससे गलन और बढ़ गई। हाड़ कंपा देने वाली इस ठंड से कटरा, चौक, सिविल लाइंस, मम्फोर्डगंज व शहर के अन्य प्रमख बाजारों में भी सामान्य दिनों की तुलना में भीड़- भाड़ कम रही। दुकानें पूर्वाह्न 11 बजे के बाद ही खुलीं। दुकानदार भी दुकान के पास अलाव लगाकर शरीर को गर्म करने का प्रयास करते रहे। शीतलहर सी चल रही थी। इससे शहर का मंजर ही बदल गया। सब्जी मंडियों में बाहर से आने दुकानदार शाम पांच बजे ही अपनी दुकाने समेटकर घर चले गए। शहर की अधिकांश दुकानें रात आठ बजे तक बंद हो गईं। अस्पतालों में पहुंचे केवल ठंड के मरीज इलाहाबाद: ठंड से शहर के सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की तादाद काफी कम रही। ठंड से पीड़ित एक दर्जन मरीज बेली व एसआरएन अस्पतालों में भर्ती हुए। कस्तूरबागांधी विद्यालय बहरिया की वार्डेंन प्रतिमा शुक्ल की ठंड लगने से हालत काफी गंभीर हो गई। उनको एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। हदय रोगियों की हालत भी बिगड़ गई। इस अस्पताल के हृदय रोग विभाग के आईसीयू में तीन गंभीर मरीजों को भर्ती करना पड़ा। हृदय रोग की ओपीडी के बाहर खड़े मेजा धर्मेन्द्र यादव गश खाकर गिर पड़े। उनको भी इमरजेंसी में भर्ती करना पड़ा। दो घंटे बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। बेली अस्पताल की ओपीडी में कड़ाके की ठंड की वजह से केवल पांच सौ मरीज ही ओपीडी में आए। जबकि बेली में सामान्य तौर एक दिन में 1500 से लेकर 1800 मरीज देखे जाते हैं। कोहरे से चकर्ड प्लेंटे भीगीं, फिसलकर गिरे कई लोग इलाहाबाद: कोहरे की बूंदों से माघ मेले में बिछी चकर्ड प्लेटें भी गीली हो गई थी। इससे फिसलन बढ़ गई। कई बाइक सवार तो फिसलकर गिर पड़े। लोग चकर्ड प्लेटों के बजाय रेत पर चल रहे थे। चकर्ड प्लेटों पर जमा मिट्टी पानी से भीग गई थी। इससे पैदल चलने में भी दिक्कत हो रही थी। संगम क्षेत्र का नजारा तो शिमला की वादियों जैसा हो गया था। साधु संत अपने शिविरों में अलाव के पास बैठे हुए थे। फिर भी ठंड से कांप रहे थे। मजदूर भी अलाव के पास ही बैठे रहे। सैकड़ों मजदूरों ने काम करने से मना कर दिया। प्रशासन की तरफ से आधा दर्जन स्थानों पर ही अलाव लगाए गए थे। इससे लोग ठंड से बेहाल रहे। Denizens stayed back in thier homes due to col waves

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web