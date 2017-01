मतदान को लेकर पुरुषों से अधिक जागरूक महिलाएं

इलाहाबाद राजकुमार सिंह

First Published:07-01-2017 09:11:14 PM Last Updated:07-01-2017 09:20:15 PM

वोटर बनने में पुरुषों से आगे रही महिलाएं इलाहाबाद राजकुमार सिंह महिलाओं की आबादी पुरुषों से भले ही कम हो लेकिन मतदान को लेकर महिलाएं अधिक गंभीर हैं। तभी तो मतदाता सूची में नाम दर्ज के मामले में महिलाएं पुरुषों से काफी निकल गईं। हर विधान सभा क्षेत्र में नए वोटरों में महिलाओं की तादाद अधिक है। जिले में 15 सितंबर 2016 से 15 नवंबर 16 तक मतदाता बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया था। इस दौरान फार्म छह भरकर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के मामले में महिलाओं की भागीदारी अधिक रही। जिले के सभी 12 विधान सभा क्षेत्रों में पुरुषों से अधिक महिलाओं ने फार्म छह भरकर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराए। प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र की महिलाएं तो इस मामले में सबसे आगे रहीं। दूसरे नंबर पर रहीं फूलपुर क्षेत्र की महिलाएं। इसकी दूसरी वजह यह भी है कि वयस्क बेटियों का नाम लोग मतदाता सूची में नहीं दर्ज कराने से परहेज करते थे। लेकिन अब महिलाएं काफी जागरूक हो गई हैं। शिक्षा की वजह से यह सुधार आया है। इसका असर मतदाता सूची में भी दिख रहा है। जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी केके वाजपेई का भी कहना है कि अब दौर बदल चुका है। पढ़ी लिखी युवतियां खुद फार्म भरकर वोटर बन रही हैं। महिला डिग्री कॉलेजों में वोटर बनाने के लिए लगाए शिविरों से भी महिला मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है। अभियान के दौरान मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने वालों की तादादविधान सभा क्षेत्र पुरुष महिलाफाफामऊ 4002 5838सोरांव 4963 6080फूलपुर 7770 8505प्रतापपुर 6809 8549हंडिया 5605 6821मेजा 5876 7002करछना 4603 6347शहर पश्चिमी 5965 6485शहर उत्तरी 5323 5368शहर दक्षिणी 4040 4779बारा 5712 6738कोरांव 5428 6104 कुल संख्या- 66096 78616

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web