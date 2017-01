हैरतंगेज करतबों को देख सभी रह गए दंग

अलीगढ़। कार्यालय संवाददाता

First Published:15-01-2017 10:55:35 PM

धर्म और आस्था के सागर के बीच, हर्ष और उमंग के साथ। ऊपर से गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज की कृपा। विभिन्न रंगों और रूपों में सजी झांकियां और कीर्तन में गुरुवाणी से गुंजायमान होता सारा माहौल। ऐसा ही कुछ नजारा रविवार को गुरु गोविन्द सिंह जी के 350वें प्रकाशोत्सव के अवसर पर दिखा। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धा और विश्वास के साथ महिलाएं, पुरुष, बच्चे गुणगान करते नाचते गाते चलते रहे। गुरु ग्रंथ साहब के अर्चना के साथ बुजुर्गों ने किया शुभारंभ प्राचीन गुरुद्वारा देहली गेट से गुरु ग्रंथ साहब की सरपरस्ती में नगर कीर्तन का शुभारंभ हापुड़ से आए सिख मिशन के सदस्य सरदार हरपाल सिंह ने किया। इस अवसर पर मेयर शकुंतला भारती भी उपस्थित रहीं। झांकियों ने दिलाई गुरु गोविन्द सिंह और पंजाब की याद कहीं पंजाब के गांव की जिंदगी, तो कहीं गुरु गोविन्द सिंह का सिंह से होता मुकाबला। कीर्तनी जत्थे में विभिन्न जगहों की झांकियां निकाली गईं। इसमें विभिन्न गुरुद्वारों से आई झांकियां, दिल्ली से आए मास्टर बैंड, पंजाब से आए पाइप बैंड मुख्य आकर्षण का केन्द्र रहे। खालसा फौज और पंज प्यारों ने मोहा मन पंजप्यारों की अगुवाई में पालकी साहब निकाला गया। घोड़ों पर खालसा फौज सवार होकर निकली। सबसे आगे सफाई करते लोग चलते रहे। घोड़ों पर बैठे पंज प्यारे हर किसी को लुभा रहे थे। इस दौरान गुरु ग्रंथ साहब की पालकी का हर कोई रास्ते-रास्ते दर्शन करता रहा। शक्ति के साथ गुरु गोविन्द सिंह महाराज की सेवा का स्वरूप बने बच्चे चलते रहे। सिक्खी लिबास में खालसा फौज भी पूरा दमखम दिखाती चलती रही। झांकियों के साथ-साथ महिला संगतों ने गुरुवाणी से पूरे माहौल को निहाल किया। गदका पार्टियों ने दिखाए हैरतंगेज करतब कहीं कील के ऊपर लेटे, तो कहीं पेट पर बर्फ रखकर हथौड़ से तोड़ते लोग। कुछ ऐसा हुआ, जिसको देखकर किसी ने आंखें बंद की तो किसी के मुंह से चीख निकल गई। बच्चों द्वारा गदका, तलवारबाजी, ढोल-ढपली, मंजरी, खंजरी, नगाड़े आदि से सभी को हैरतंगेज करतब दिखाए। विभिन्न जत्थे ने भाग लेकर बढ़ाई रौनक नगर कीर्तन के कीर्तनी जत्थे में गुरुद्वारा नयी बस्ती, गुरुद्वारा रामदास नगर, गुरुद्वारा मसूदाबाद, गुरुद्वारा देहली गेट, आदर्श बाल मंदिर स्कूल खैर रोड, गोविन्द नगर गुरुद्वारा का जत्था, गुरुद्वारा पंजाबी क्वार्टर, खालसा जत्था, डोरी नगर गुरुद्वारे का जत्था दलजीत कौर का जत्था व गुरु गोविन्द सिंह स्कूल बैकुंठ नगर आदि के बच्चों ने शोभा बढ़ाई। जगह-जगह हुआ स्वागत पालकियों के गुजरने के समय रास्ते-रास्ते लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया। किसी ने कैंप लगाए, तो किसी ने स्टॉल आदि लगाकर लोगों का और गुरू ग्रंथ साहब का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। विभिन्न मार्गों से गुजरी कीर्तन यात्रा गुरुद्वारा देहली गेट से नगर कीर्तन बड़े ही धूमधाम से निकाला गया। यहा से नगर कीर्तन घुड़ियाबाग, बारहद्वारी, पत्थर बाजार, रेलवे रोड, बस स्टैंड से होते हुए मीनाक्षी पुल के रास्ते सुदामापुरी होते हुए गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा बैकुंठनगर में संपन्न हुई। ये रहे उपस्थित इस मौके पर प्रधान भूपेन्द्र सिंह टूटेजा, गुरबक्श सिंह जुनेजा, निर्मल सिंह, गुर,याल सिंह, महेन्द्र सिंह गुलाटी, संप्रीत सिंह टूटेजा, हरमिंदर सिंह, रिंकी भाटिया, संदीप गांधी, जेपी भाटिया, दलजीत कौर, सीमा कौर, हरपाल सिंह, रविप्रीत सिंह, चरनजीत कौर, हरभजन सिंह, चारू जुनेजा आदि उपस्थित रहे। इन्होंने किया स्वागत अलीगढ़। गुरुमत सत्संग सभा माता कौलांजी के सरदार भूपेन्द्र सिंह ने देहली गेट पर पंज प्यारों का सत्कार किया गया। इस मौके पर जत्थेदार अवतार सिंह, बलविंदर सिंह, हरदीप सिंह, मदनलाल जुनेजा, राजेश अरोरा, तेजपाल सिंह आदि उपस्थित रहे। श्री वाष्र्णेय विष्णुपुरी मंडल द्वारा गुरु गोविन्द सिंह जयंती पर सुदामापुरी में पुष्पवर्षा और उपहार वितरण किया गया। अंत में पंच प्यारों और गुरु ग्रंथ साहब पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर धर्मेन्द्र चन्द्रा, प्रेमचन्द्र प्रेमी, हीरालाल वाष्र्णेय आदि उपस्थित रहे। सपा अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष फरहत खान के आदेशानुसरार प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शादाब जैदी ने सिख समुदाय के लोगों का सवागत किया। इस मौके पर इमरान राजा, सम्मन चौधरी, मो. जावेद, आदिल आदि उपस्थित रहे। जनहित मानव सेवा समिति की ओर से घुड़ियाबाग में एक शिविर लगाया गया। इस दौरान उन्होंने झांकियों का फूलों से स्वागत किया। इस मौके पर शब्बीर, गंगा राम, डाल चन्द्र आदि उपस्थित रहे।

