परिवर्तन संवाद से बदलाव का शंखनाद

आगरा, प्रमुख संवाददाता

First Published:10-01-2017 09:09:06 PM Last Updated:10-01-2017 09:10:28 PM

केंद्रीय मंत्री ने केंद्र की यूपीए सरकार के साथ प्रदेश सरकार की बारी-बारी सर्जरी की। पैंतीस मिनट के भाषण में मेडिकल क्षेत्र से जुड़े शब्दों का खासा समावेश रहा। देश बदल रहा है यूपी को बदलना है से शुरुआत करते हुए उन्होंने परिवर्तन संवाद का आगाज किया। वजीरपुरा स्थित गायत्री पब्लिक स्कूल में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस शब्द काफी प्रचलित था। तब नेताओं के विचार को लकवा मार गया था और उसका असर यूपीए सरकार की योजनाओं पर भी था। ढाई साल पहले जब मोदी सरकार बनीं तो सबका साथ-सबका विकास का नारा दिया। पहले यह किसी की समझ में नहीं आया। लेकिन यह पहली बार था जब किसी सरकार ने खंडित नहीं समूचे देश को समग्रता में देखने और उसके विकास का नारा बुलंद किया। कहा, बदलाव का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि नब्बे के दशक में चीजों को भाजपा से अलग-थलग करके देखा जाता था। आज स्थिति यह है कि हर तरफ भाजपा है और अब इसे रोकने के लिए सब एकजुट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता, नीयत और नीति सही हों तो सबकुछ ठीक हो सकता है। उन्होंने स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, गैस संबंधी केंद्र की योजनाओं को सिलसिलेवार बताया। नोटबंदी की जमकर वकालत नड्डा ने कहा कि कालेधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित था लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली कैबिनेट बैठक में ही इसे लेकर फैसला लिया था। तब विरोधी हल्के में ले रहे थे। पूछते थे कि कालेधन को लेकर क्या हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नोटबंदी अचानक नहीं बल्कि एक बड़ी योजना का हिस्सा है। फिर उन्होंने 15 अगस्त 2014 में लाल किले से जन-धन खाते खुलवाने के आह्वान से लेकर अघोषित आय घोषित करने को लाई गई स्कीम से लेकर नोट बंद करने के फैसले तक को सिलसिलेवार रखा। इसके फायदे भी गिनाए। धन्ना सेठों की सेवा कर रहे थे बैंक उन्होंने कहा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुए 45 साल बीतने पर भी महज सवा तीन करोड़ खाते थे। अब यह संख्या 25 करोड़ से अधिक है। बैंक पहले सिर्फ सरकारी कर्मियों और धन्ना सेठों की सेवा कर रही थीं। कहा कि टैक्स बचाने की कोई कवायद भी अब सफल नहीं होगी। कैशलैस और लैस कैश के जरिए व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी होगी। 200 करोड़ से स्पेशल हो रहा मेडिकल कॉलेज नड्डा बोले, 1960 में दिल्ली में एम्स की स्थापना से लेकर 2000 तक ऐसा कोई दूसरा नहीं बना। सरकार ने सोचा ही नहीं। फिर अटल सरकार ने छह एम्स देश में बनाए। मोदी आए तो 11 एम्स बनाने का फैसला किया। कहा कि सारे देश में एम्स बनाने की जरूरत नहीं। हम देश के मेडिकल कॉलेजों में 70 सुपर स्पेशलिटी ब्लाक बना रहे हैं। इनमें आगरा भी शामिल है। यहां 200 करोड़ से यह काम हो रहा है। देश में 20 कैंसर इंस्टीट्यूट बनेंगे जिसमें एक इलाहाबाद में होगा। यूपी सरकार को घेरा यूपी सरकार को घेरते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हमने यूपी को 3092 करोड़ रुपए दिए थे। प्रदेश सरकार इसमें से 825 करोड़ खर्च नहीं कर पाई। हम चाहते हैं कि वो इसे खर्च करें ताकि लोगों को उनका हक मिल सके। कहा कि कोई आरोप लगाना नहीं चाहता लेकिन यूपी की दुर्दशा देख दु:ख होता है। आह्वान किया कि यूपी में ऐसी सरकार हो जो समग्र यूपी के लिए सोचे। जो लोगों को उनका हक दिलाए। इनकी रही मौजूदगी कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा के प्रदेश सह कोषाध्यक्ष नवीन जैन ने की। विधायक योगेंद्र उपाध्याय व जगन गर्ग, भाजपा के महानगर अध्यक्ष विजय शिवहरे, प्रख्यात चिकित्सक डा. आरसी मिश्रा, डा. शिवानी चतुर्वेदी, कार्यक्रम संयोजक हरिनारायण चतुर्वेदी, सह संयोजक डा. अलका सेन, कवि सोम ठाकुर, महंत योगेश पुरी मंचासीन रहे। डा. नरेंद्र मल्होत्रा, डा. संजय चतुर्वेदी, डा. सुनील शर्मा, डा. आरएस कपूर, डा. अनिल वशिष्ठ, समाजसेवी जितेंद्र चौहान, अवधेश रावत, ललित चतुर्वेदी, अशोक चौबे एड., नवल सिंह फौजदार, भानु महाजन, हेमंत भोजवानी, मनोज राघव, गौरव राजावत, बॉबी वर्मा, दिनेश अगरिया, प्रमेंद्र जैन आदि मौजूद रहे।

