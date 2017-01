मैनपुरी में खंदी लगने से परेशान किसानों ने हाईवे पर लगाया जाम

बेवर। हिन्दुस्तान संवाद

First Published:12-01-2017 09:18:29 PM Last Updated:12-01-2017 09:20:37 PM

रजवाह में खंदी लगने से नाराज किसानों ने कानपुर दिल्ली हाईवे पर जाम लगा दिया। हाईवे लगभग डेढ़ घंटे तक जाम लगा रहा, जिस कारण सड़क के दोनों और वाहनों की लाइने लग गई। जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसानों को समझाबुझा कर जाम को खुलवाया। हाईवे पर जाम लगा कर प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना था कि तीन दिन पूर्व बेवर के मझोला पुल से कन्नौज जाने वाले रजवाह में खंदी लगने से फसल डूब कर बर्बाद हो गई है। अधिकारियों से इसकी शिकायत की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रदर्शन के दौरान किसानों में अधिकारियों को लेकर जबरदस्त गुस्सा था। बीते 9 जनवरी को इस रजवाह में खंदी लगी थी। किसानों का कहना था कि मामले की सूचना सिंचाई विभाग को छिबरामऊ व बेवर दोनों जगह दी गई बावजूद इसके कोई कदम नहीं उठाया गया। जब कोई कार्रवाई नहीं की गई तो ग्रामीणों ने अपने स्तर से ही खंदी को पाटकर बंद कर दिया लेकिन बुधवार रात्रि पानी के तेज बहाव के चलते एक बार फिर खंदी कट गयी, जिससे आधा सैकडा से अधिक बीघा फसल जलमग्न हो गयी। गुरुवार को मामले की फरियाद ग्रामीणों ने एसडीएम से की लेकिन शाम तक कोई कार्रवाई न होने से फसल को डूबता देख ग्रामीणों का पारा चढ़ गया हाईवे उतर आए और जाम लगा दिया। जाम लगने से वाहनों में सवार लोग सर्दी में परेशान दिखे। किसानों ने मुआवजे की मांग की बेवर। ग्राम प्रधान अजय कुमार ने बताया कि जल्द की खंदी को बंद नहीं किया गया तो हजारों बीघा फसल नष्ट हो सकती है। मामले पर उपजिलाधिकारी संदीप कुमार का कहना है कि एटा में एक्सईएन से बात कर पानी के बहाव को कम करने के लिए कहा गया है। सुबह होते ही जल्द ही खंदी को बंद कराने का प्रयास किया जायेगा। दीपचन्द्र, राजू, रामरतन, विजय, रनधीर, महेश, बालकिशन, श्यामबाबू, साहब सिंह, पूरन, मोहन, पकंजकिशोर, आलोक आदि किसानों ने जल्द से जल्द खंदी बन्द करा नुकसान की भरपाई की मांग की है।

Web Title: cuts kainal farmers Fed up and put the jam on highway in mainpuri

