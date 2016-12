हिन्दुस्तान महोत्सव: शॉपिंग संग मनोरंजन का अनोखा संगम

आगरा। वरिष्ठ संवाददाता

First Published:24-12-2016 09:37:42 PM Last Updated:24-12-2016 09:40:27 PM

आपके अखबार हिन्दुस्तान ने पूरे परिवार के लिए बल्केश्वर पार्क में अनूठी महफिल सजाई है। घर-घर में इस्तेमाल होने वाले सामान का जोरदार संग्रह है। जेब को सुकून देने वाले ऑफर हैं। नन्हे-मुन्नों के लिए ऊंट की सवारी है। नए जमाने के ढेर सारे झूले हैं। तमाम तरह की प्रतियोगिताएं हैं। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हैं। यही नहीं, महोत्सव में आपको अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का भी मौका रहेगा। मनोरंजक प्रस्तुतियों में तो आप शिरकत कर ही सकेंगे, इसके साथ आपको मेहंदी प्रतियोगिता में अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। पूरे परिवार को मौज मस्ती देने वाली इन गतिविधियों के लिए समय तय किया गया है, दोपहर दो बजे से लेकर रात 10 बजे तक। परिवार संग बल्केश्वर पार्क आइये और हिन्दुस्तान महोत्सव का लुत्फ उठाइये। महोत्सव का समय : दोपहर दो बजे से रात दस बजे तकखरीदारी का भरपूर मौकाहिन्दुस्तान महोत्सव में आपको बेहिसाब खरीदारी का मौका मिलेगा, क्योंकि देश के विभिन्न हिस्सों से आ रहे प्रदर्शक आपकी ढेर सारी खरीद के लिए चयन के विकल्प देने जा रहे हैं। साथ में होंगे आकर्षक छूट ऑफर जो आपकी जेब को सुकून देंगे। देश भर की वेराइटी- -सहारनपुर का बेहतरीन फर्नीचर जिससे आप अपने घर को सजा सकते हैं। -खुर्जा की खास क्रॉकरी और पॉटरी के डिजाइन उपलब्ध हैं। संग्रह विशाल है। -भदोही के कार्पेट की रेंज जोरदार है। बिक्री की दर भी जेब की पहुंच में है। -भागलपुर की टसर सिल्क के कपड़े महिलाओं को लुभाने के लिए तैयार हैं। -कश्मीर की पश्मीना शॉल और अफगान से आए सूखे मेवे की भरपूर रेंज है। -महिलाओं के लिए खास डिजाइन के पाकिस्तानी सूट की बड़ी रेंज उपलब्ध है। -राजस्थान की नमकीन, चूर्ण, सुपारी सहित अन्य आइटम आपको पसंद आएंगे। -दिल्ली की जुराबें, मेरठ की खादी और पुरदिल नगर की इमीटेशन ज्वैलरी है। -विभिन्न रियल एस्टेट कंपनियों के स्टॉल यहां लगे हैं। उचित दर पर बुकिंग का मौका आयोजन में इनका सहयोग फेयर आयोजन में अहम सहयोग ओपी चेंस ग्रुप का है। नवीशा ग्रुप ऑफ कंपनीज भी सहयोगी है। अन्य सहयोगियों में गणपति ग्रुप, पुष्पांजलि ग्रुप, कृष्णभूमि इन्फिनिटी, डॉ. एमपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अपर्णा प्रेम, आगरा एग्रो एलएलपी, मुंशी पन्ना, जेआर यामाहा, पतंजलि मेगा स्टोर नेहरू नगर शामिल है। कुछ हटकर दिखेगा आयोजन हम लोगों ने मौसम और वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए यह महोत्सव तैयार किया है। नोटबंदी के दौर में लोगों को घर गृहस्थी के सामान वाजिब दामों पर मिलेंगे। साथ ही यहां की भव्यता और माहौल अलग ही आनंद देगा। नीरज धामा, सचिव, इंडियन डवलपमेंट फाउंडेशन शाम को क्रिसमस पार्टी हिन्दुस्तान महोत्सव के बल्केश्वर स्थित परिसर में रविवार शाम क्रिसमस पार्टी होगी। खास सज्जा वाली बग्घी यहां पहुंचेगी। बच्चों को सेंटा क्लॉज उपहार बांटेंगे।

