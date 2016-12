फिरोजाबाद में सचिन हत्याकांड में पुलिस की एफआईआर पर उठे सवाल

फिरोजाबाद। वरिष्ठ संवाददाता

First Published:22-12-2016 11:14:10 PM Last Updated:22-12-2016 11:20:13 PM

दवा कंपनी के मैनेजर सचिन उर्फ सनी पुत्र करमवीर सिंह निवासी मोहल्ला दुली थाना उत्तर की हत्या शनिवार को टूंडला के राजा का ताल स्थित सीएनजी पेट्रोल पंप पर गार्ड ने गोली मारकर की थी। दिनदहाड़े हत्याकांड को लेकर गुस्साए लोगों ने सीएनजी पर हंगामा कर तोड़फोड़ कर दी थी। बाद में रविवार को सचिन का जिला अस्पताल में पोस्टर्माटम हुआ था। रविवार को पोस्टमार्टम के दौरान अस्पताल में सैकड़ों की संख्या में लोग शोक जताने पहुंचे थे। इस दौरान पहुंचे एसएसपी हिमांशु कुमार ने लोगों की भीड़ को भगाने के लिए पुलिस बल का प्रयोग कराया था। मृतक सचिव के परिवार के ठा विश्वदीप सिंह जो बसपा नेता हैं, ने लगाया है कि लोगों द्वारा एसएसपी से हत्याकांड में दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की गई थी, बस इसी बात को लेकर उन्होंने बुजुर्गों से अभद्रता की, पुलिस की मदद से सबको भगाया। एसएसपी उसी समय बोल गए कि सबके खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराएंगे और सोमवार को पुलिस ने ऐसे तथ्य शामिल कर एफआईआर कराई है जिसमें कोई तथ्य तक पुलिस के पास नहीं है। बसपा नेता ने कहा है कि अब एफआईआर की प्रतियां उनके पास आ गई हैं। शुक्रवार से शहर में इनको बंटवाया जाएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि पुलिस ने हाईवे जाम करने, चिकित्सकों को बंधक बनाने, वर्न विभाग के मरीजों के भागने के तथ्य शामिल किए हैं, ये घटनाएं कब हो गई थीं। उन्होंने पुलिस से कहा है कि मुझे एफआईआर में नामजद किया है तो गिरफ्तार करे। हम कोर्ट में जाकर इस मामले में लड़ेंगे। हम शहरभर में कैंडल मार्च कर और मेडिकल की दुकानों को बंद कराकर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर चुके हैं। अब पुलिस के चेहरे को भी उजागर करने का काम शुरू होगा। मृतक के परिवार में पुलिस की कार्यशैली से गुस्सा फिरोजाबाद। सचिन की हत्या से एक ओर परिवार टूटा हुआ है तो दूसरी ओर पुलिस के लगातार हो रहे गलत रवैया को लेकर भी परेशान है। हिन्दुस्तान की टीम को परिजनों ने बताया कि रविवार को जिस तरह एसएसपी ने सादा वर्दी में आकर रौब दिखाया, बुजुर्गों को पुलिस वालों ने डंडों से धक्का मारे, शोक व्यक्त करने आए लोगों को दौड़ाया था। इन सबके बाद उल्टे हमारे ही 250 लोगों के खिलाफ मुकदमा गलत धाराएं लगाकर दर्ज करा दिया है। आखिर पुलिस पीड़ितों की मदद करना चाहती है या फिर हत्यारों की मदद। एफआईआर के इन तथ्यों पर उठ रहे सवाल -पोस्टमार्टम करने वाले कर्मचारियों से अभद्रता, चिकित्सकों को बंधक बनाने की बात एफआईआर में लिखी है जबकि चिकित्सकों द्वारा इस तरह किसी प्रकार की घटना के बारे में सीएमएस को अवगत नहीं कराया था। -मोरचरी के पास बने वर्न विभाग के मरीजों और उनके तीमारदारों के भयभीत होकर भागने की बात लिखी है जबकि वर्न विभाग में पिछले 10 से 12 दिनों पहले से भर्ती मरीजों को न तो हंगामे की जानकारी है और वे भयभीत होकर भागने की बात से भी इंकार कर रहे हैं। -मृतक के परिवार के साथ आए लोगों द्वारा गुस्से में आकर हाईवे जाम करने की बात कही है। दोनों तरफ हाईवे अवरुद्ध होने और राहगीरों में अफरा तफरी मचने की बात लिखी है जबकि एसएसपी के आदेश पर खुद पुलिसकर्मियों ने लोगों को जिला अस्पताल में डंडों के बल पर दौड़ाया था। कई को पुलिस के वाहनों में बिठा लिया था। पोस्टमार्टम के बाद शव को लेकर लोग पुलिस की अभिरक्षा में घर ले गए थे ऐसे में हाईवे कब और किसने जाम कर दिया। पुलिस के पास इसके फोटो या अन्य कोई सबूत तक नहीं है। -थाना उत्तर के उप निरीक्षक जय सिंह कुशवाहा ने अपनी ओर से एफआईआर दर्ज कराई थी और इसमें लिखा है कि उन्होंने मामले की वीडियोग्राफी की है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से मांग की है कि अगर हाईवे जाम हुआ है, वर्ड विभाग के मरीज, तीमारदार भागे हैं और चिकित्सकों की टीम को मोरचरी में बंधक बनाया है तो इसके फुटेज सार्वजनिक किए जाएं। बर्न विभाग में नहीं मालूम कब हुआ हंगामा फिरोजाबाद। पुलिस की एफआईआर में कहा गया है कि वर्न विभाग के मरीजों और तीमारदारों में भगदड़ मच गई थी। जबकि हमने इस शनिवार को हुए हत्याकांड से पहले से भर्ती मरीजों और तीमारदारों से बात की तो मामला उलट निकला। थाना उत्तर के कैलाश नगर निवासी कुसुम पत्नी राजू को वर्न विभाग में 12 दिन पहले भर्ती कराया था। कुसुम ने बताया कि बाहर क्या हंगामा हुआ है, इसके बारे में उनको कुछ नहीं पता। रविवार को कोई मरीज इस विभाग से भयभीत होकर नहीं भागा था। उनके पति राजू ने बताया कि हम तो यहीं हैं और कोई परेशानी नहीं आ रही। लोधीपुरम टापाखुर्द निवासी प्रकाशी देवी पत्नी ग्याप्रसाद को आठ दिन पहले भर्ती कराया था। प्रकाशी देवी गैस से बुरी तरह जली हुई है। उसने बताया कि हंगामा के बारे में उसे नहीं पता है। मैं इतनी जली हूं कि भाग भी नहीं सकती। थाना जसराना के पाढ़म के गांव सैंगुड़ी निवासी पिंकी (15) पुत्री पुत्तू लाल भी गैस से बुरी तरह जली हुई है। वह 9 दिन पहले भर्ती हुई थी। पुत्तू लाल कहते हैं कि पुलिस का गलत आरोप है। हम या हमारी बेटी कहीं नहीं भागे। हमें हंगामे की कोई जानकारी नहीं है। एफआईआर में जो भी तथ्य शामिल किए हैं, उनके आधार पर जांच चल रही है। उसी के अनुसार अग्रिम कार्रवाई होगी। -संजीव वाजपेयी, एसपी सिटी

