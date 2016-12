कटरी कांड: मजिस्ट्रेट जांच के दायरे में आए कटरी के सभी जमीन मामले

कासगंज, निज संवाददाता

First Published:22-12-2016 10:45:54 PM Last Updated:22-12-2016 10:50:12 PM

गंगा की कटरी में जमीन के झगड़े के दौरान हुई पांच मौतों के बाद प्रशासन ने कटरी में किसौल और किलौनी के अलावा अन्य कटरी में चल रहे जमीन के अन्य मामलों को भी मजिस्ट्रेट जांच के दायरे में लाया है। यह आदेश डीएम की ओर से जारी कर दिये गये हैं। इससे कटरी में जमीनी झगड़ों में त्वरित कार्रवाई हो सकेगी। गंगा की कटरी में सुन्नगढ़ी के किसौल और किलौनी में पिछले दिनों हुए पांच लोगों की हत्या के बाद प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। प्रशासन अब कोई और जोखिम उठाना नहीं चाहता। गुरुवार को डीएम के. विजयेंद्र पांडियन ने सुन्नगढ़ी के साथ-साथ कटरी के पूरे इलाके में चल रहे जमीन के विवादों के शिकायती पत्रों को मजिस्ट्रेट जांच को सौंपने का निर्णय लिया है। एसडीएम और तहसीलदारों से शिकायती पत्रों को जांच अधिकारी को सौंपने के लिए कहा है। डीएम का कहना है कि इससे कटरी में जमीन के झगड़ों का निस्तारण होगा और आगामी कार्रवाई तय हो सकेगी। जांच अधिकारी एडीएम सुरेंद्र प्रसाद सिंह का कहना है कि हमारी जांच चल रही है, एसडीएम पटियाली की ओर से हमें किसी प्रकार की सूचना नहीं दी है। इसके अलावा हम जांच के लिए घटना संबंधित लोगों को बयान के लिए बुला रहे हैं, जो भी इस मामले में अपना बयान दर्ज कराना चाहता है, वह बयान दर्ज करा सकता है। भू-राजस्व निरीक्षक सस्पेंड, अभी कईयों पर गिरेगी गाज कासगंज। कटरी में पांच मौतों के बाद चौंकाने वाली जानकारी सरकारी खेमे से सामने आई है। भू राजस्व निरीक्षक को सूचना देने में लापरवाही बरतने पर सस्पेंड कर दिया है। जबकि निरीक्षक पूरे दिन एसडीएम और तहसीलदार के ईद गिर्द ही रहता था। हैरत है कि इसके बाद भी अफसरों को कब्जे की ढंग से जानकारी नहीं मिल पायी। कटरी में पांच ग्रामीणों की आपसी खूनी संघर्ष में मौत के बाद दोषियों पर कार्रवाई की गाज गिरनी शुरू हो गई है। एसडीएम पटियाली ने अपनी प्रारंभिक कार्रवाई में हलका के लेखपाल व भू-राजस्व निरीक्षक का काम संभाल रहे अनार सिंह को सस्पेंड कर डीएम कार्यालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। वहीं दूसरी ओर इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच में भी सस्पेंड किये गये अनार सिंह को तलब किया जाएगा। उधर डीएम के. विजयेंद्र पांडियन ने कहा है कि कटरी के गांवों की जमीन संबंधी सभी शिकायतें मजिस्ट्रेट जांच का हिस्सा बनेंगी। सभी शिकायती पत्रों को जांच अधिकारी को भेजा जा रहा है। जिससे आगे की कार्रवाई तय की जा सकेगी। कटरी में पुलिस प्रशासन का खूफिया तंत्र रहा फेल कासगंज। गंगा की कटरी में किसौल और किलौनी के ग्रामीणों के बीच ग्रामीणों में जमीन का झगड़ा चल रहा था। पुलिस को जानकारी मिल गई और दोनों ओर से लोग पाबंद हो गये, लेकिन हैरानी है झगड़ा पूरी तैयारी के साथ खूनी संघर्ष पर पहुंच गया और जिले के सरकारी खूफिया तंत्र को भनक तक नहीं लगी। अफसरों को आगाह करने वाली कोई ऐसी रिपोर्ट भी नहीं सौंपी गई। जिससे घटना को टाला जा सकता था। गोपनीय सूचनाओं और समाज में क्या हलचल रही है। किसी प्रकरण को लेकर कहीं तनाव पैदा हो सकता है। इन सब पहलूओं पर नजर रखने और समय-समय पर पुलिस और प्रशासन के सूचनाएं देकर अलर्ट करने के लिए स्थानीय अभिसूचना इकाई कार्यरत है। जो कि जनपद भर में जनता के बीच फैली रहती है, लेकिन किसौल और किलौनी के ग्रामीणों के बीच क्या चल रहा था, इसकी जानकारी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं मिली, यदि समय से सूचना मिली होती तो समय रहते बहुत कुछ प्रबंध किये जा सकते थे। कटरी में हथियार एकत्र होने और आए दिन होने वाली फायरिंग के मामलों से स्थिति का आंकलन किया जा सकता था। ऐसा नहीं हो सका। नतीजा दोनों गांवों के ग्रामीण दबंगों के प्रभाव में आकर हथियारों से लैस होकर आमने सामने आ गए। जमकर गोली बारी हुई और पांच लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद से गांव में मृतकों के घरों में कोहराम मचा हुआ है, लोगों के चेहरे पर गम और शोक की लकीरें साफ झलक रही हैं। फायरिंग से बचने को कटरी में बनाये थे बंकर कासगंज। सुन्नगढ़ी के किसौल और किलौनी के ग्रामीण युवा खेती करने के चक्कर में दबंगों के प्रभाव में आ गये। प्रभावशाली लोगों ने सैंकड़ों बीघा जमीन पर खेती करा रखी थी। एक दूसरे के खेती भी दूरी पर थी। खेती करने के लिए दोनों ओर से सुरक्षा इंतजाम रखने पड़ते थे। एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए मौका लगते ही फायरिंग करते थे। निशाने से बचने के लिए बाकायदा कटरी में बंकर बना लिये थे। सुन्नगढ़ी के गांव किसौल और किलौनी के ग्रामीणों के बीच जिस तरह से गोली बारी 17 दिसंबर की सुबह हुई उसके बाद के नजारे को देखने को मिला उसे देखकर पुलिस अधीक्षक से लेकर एएसपी, सीओ और आसपास के थानों के प्रभारी भी हैरान रह गये थे। कारतूसों की बेल्ट कसकर हथियार चलाए जाते। उस समय सुबह से रुक रुककर फायरिंग हुई थी, जो कि तीन घंटे बाद सुबह नौ बजे जाकर बंद हुई। बताया गया है कि इससे पहले भी फायरिंग होती थी। मगर एक दूसरे को निशाना बनाने में बचाव के लिए बंकर जैसे ऊंचे ढेर बना रखे थे। छान झोपड़ी भी कुछ गहराई में बनाए गये थे। जिससे आसानी से कोई गोली का शिकार नहीं बन सकता था। कटरी के दुश्मन कासगंज में भी, तो बदायूं में भी कासगंज। गंगा की कटरी में जमीनों को खेती के लिए घेरने के मामले अकेले कासगंज जिले में ही नहीं है, बल्कि गंगा के उस पार बदायूं जिले में भी हालत यही है। दोनों जिले का पुलिस प्रशासन इस स्थिति से जूझ रहा है। हालात दोनों ओर एक जैसे ही हैं। कटरी का इस्तेमाल अपराध के लिए बदायूं में भी होता है। कासगंज जनपद के थाना सिकंदरपुर वैश्य और सुन्नगढ़ी में सबसे ज्यादा कटरी का इलाका पड़ता है। जबकि गंजडृंडवारा और पटियाली में ये आंशिक है। कासगंज जिले में ही कटरी की करीब 5000 बीघा जमीन है, जिसमें से पटियाली तहसील के राजस्व अधिकारी मानते हैं कि करीब 2000 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा ग्रामीणों ने कर रखा है और उस पर खेती की जा रही है। यहां कटरी को कब्जाने और अवैध शराब बनाने के अलावा अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री भी संचालित की जाती रही हैं। कमोवेश इन्हीं हालातों से गंगा के उस पार बदायूं जनपद की कटरी की जमीन पड़ती है। जिसमें ठीक ऐसी ही गतिविधियां वहां संचालित होती है। यहां तक कि अपराधी इसका पूरा फायदा उठाते आ रहे हैं। अपराध करने के बाद गंगा पार अपना ठिकाना बना लेते हैं, जिससे पुलिस को चकमा देने में उन्हें आसानी होती है। कटरी को अपराध मुक्त रखने के लिए बदायूं पुलिस भी कासगंज की तरह समय-समय पर कटरी में कॉम्बिंग करती है।

