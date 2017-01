मैनपुरी में दमन दल, शक्ति परी ने दबोचे चार मनचले

करहल (मैनपुरी), हिन्दुस्तान संवाद

First Published:12-01-2017 09:58:58 PM Last Updated:12-01-2017 10:00:50 PM

जैन इंटर कालेज के निकट और सड़कों पर छात्राओं से अभद्रता करने वाले मनचलों पर शिकंजा कसा गया। गुरुवार को एसपी के निर्देश पर मैनपुरी से दबंगई दमन दल और शक्ति परी करहल पहुंची। स्कूल तथा कस्बे में विभिन्न स्थानों पर मनचलों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान चार मनचले पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिए। गुरुवार को जैन इंटर कालेज के प्रधानाचार्य यदुवीर नरायन दुबे की शिकायत पर हिन्दुस्तान ने मनचलों के आतंक की खबर को अधिकारियों के सामने रखा। अखबार में छपने के बाद एसपी सुनील कुमार सक्सेना ने मामले को गंभीरता से लिया और गुरुवार को ही दबंगई दमन दल के प्रभारी आरएन यादव के साथ पुलिस बल को करहल भेजा। मनचलों पर शिकंजा कसने के लिए शक्ति परी की तीन टीमें भी करहल भेजी गईं। जैन इंटर कालेज के निकट दोनों टीमों ने घेराबंदी कर धरपकड़ शुरू कर दी। इस दौरान दोनों टीमों ने चार मनचलों को दबोच लिया। इन सभी को पकड़कर कोतवाली भेज दिया गया। कोतवाली पुलिस ने पकड़े गए विजयप्रताप, अमित कुमार, कल्लू, और मंजेश पर शांतिभंग की कार्रवाई की। एसपी की कार्रवाई की कस्बे के लोगों ने की सराहना करहल। पुलिस की इस कार्रवाई से गुरुवार को पूरे दिन मनचलों में हड़कंप नजर आया। लोगों ने पूरे दिन हिन्दुस्तान की खबर की सराहना की। कस्बा के लोगों ने एसपी द्वारा कराई गई कार्रवाई की तारीफ भी की। मनचलों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई करती रहेगी। कोतवाली प्रभारी समरेश कुमार ने बताया कि करहल पुलिस की तीन टीमें अराजकतत्वों और मनचलों को पकड़ने के लिए लगाई गई हैं। हिन्दुस्तान में प्रधानाचार्य की शिकायत से जुड़ी खबर को पूरी गंभीरता से लिया गया। करहल ही नहीं बल्कि पूरे जिले में मनचलों पर शिकंजा कसा जाएगा। यदि किसी को कोई शिकायत है तो 100 नंबर डायल कर जानकारी दें। कड़ी कार्रवाई होगी। -सुनील सक्सेना एसपी, मैनपुरी

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें Web Title: India a major impact, suppression team, power was finally picked up by fairy four Mncle

From around the Web