आईएएस अधिकारियों ने सीखा, कैसे बनाएं ‘स्वच्छ भारत

मथुरा। हिन्दुस्तान संवाद

First Published:21-12-2016 11:22:56 PM Last Updated:21-12-2016 11:30:14 PM

भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय और वर्ल्ड बैंक के संयुक्त तत्वावधान में स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत स्वच्छता सम्मेलन/कार्यशाला हुई। इसमें स्वच्छ भारत अभियान पर मंथन हुआ। बुधवार को मसानी रोड स्थित होटल ब्रजवासी लैंड्स इन में आयोजित दो दिवसीय स्वच्छता सम्मेलन/कार्यशाला के पहले दिन देशभर से करीब 140 जिलाधिकारी, सीडीओ व अन्य आईएएस अधिकारी शामिल हुए। इसमें पर्यावरण मंत्रालय के सचिव के. आयंगर ने सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन की अवधारणा के बारे में बताया। उन्होंने देशभर से आए अधिकारियों से कहा कि अलग-अलग जगह से आए आप लोग अपने यहां भी गांवों में शौचालय आदि बनवाएं। कार्यशाला के आयोजन का यही मकसद है कि भारत सरकार के स्वच्छता कार्यक्रम को किस प्रकार बेहतर ढंग से लागू किया जाए। इसके बाद प्रसिद्ध मार्गदर्शक शिव खेड़ा ने सभी अधिकारियों को लीडरशिप और मैनेजमेंट के गुर सिखाए। उन्होंने संवाद शैली में अधिकारियों से विभिन्न विषयों पर बात की और उनके विचार जाने। व्यक्तित्व विकास को लेकर सभी अधिकारियों से एक फार्म भरवाया, जिस पर विभिन्न मानवीय गुणों पर व्यक्तिगत आंकलन किया जाना था। करीब ढाई घंटे चले कार्यक्रम में शिव खेड़ा ने व्यक्तित्व विकास पर अभिभाषण दिया। इसके बाद अधिकारियों के बीच सामूहिक विचार-मंथन हुआ। करीब दो घंटे चले इस सेशन में सभी अधिकारियों ने स्वच्छ भारत मिशन के कार्यक्रमों को मौजूदा संसाधनों के साथ लागू करने के लिए एक-दूसरे के विचार जाने। इसके बाद शाम करीब सात बजे फिल्म स्टार अक्षय कुमार ने स्वच्छ भारत मिशन को लेकर सभी अधिकारियों से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आप लोगों के पास सरकार और शासन की शक्ति को बेहतर कार्यों में लगाने की योग्यता है। इसका उपयोग जनहित में करना आपकी जिम्मेदारी है। जीतने के लिए इच्छाशक्ति सबसे जरूरी है-शिव खेड़ा जाने-माने मार्गदर्शक व विचारक शिव खेड़ा ने कार्यशाला में कहा कि स्वच्छ भारत मिशन एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। इसे सफल बनाने के लिए हम सभी की जिम्मेदारी है। आईएएस अधिकारियों को व्यक्तित्व विकास के टिप्स देते हुए शिव खेड़ा ने कहा कि जॉब क्वालिफिकेशन एक अलग मुद्दा है, लेकिन क्वालिटी सबसे विशेष बात है। उन्होंने अधिकारियों को मशहूर मुक्केबाज मुहम्मद अली का उदाहरण दिया। शिव खेड़ा ने कहा कि मुहम्मद अली जब पहली बार रिंग में उतरे, तब केवल जीत के बारे में सोचा। उन्होंने खुद से बार-बार कहा कि वह विरोधी मुक्केबाज को हरा सकते हैं और जब मुकाबला हुआ तो मुहम्मद अली ने यह कर दिखाया। हर जीत में बुद्धि काम नहीं आती, लेकिन इच्छाशक्ति हर बार काम आती है। शिव खेड़ा ने कहा कि सकारात्मक विचारधारा ही सफलता की गारंटी नहीं है, बल्कि सकारात्मक क्रियाकलाप भी बहुत जरुरी हैं। उन्होंने कार्यक्षेत्र में ईमानदार नजरिये को लेकर भी कई सवाल-जवाब किए। इनसेट-ये रहे मौजूद केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के संयुक्त सचिव अरविंद कुमार, स्वच्छ भारत मिशन उत्तर प्रदेश के सहायक निदेशक विजयकिरन आनंद, डीएम मथुरा नितिन बंसल, सीडीओ मनीष कुमार वर्मा, डीएम मेरठ बी. चंद्रकला, सीडीओ आगरा नागेंद्र प्रताप, आईएएस अनुनय झा और पर्यटन अधिकारी अनुपम श्रीवास्तव आदि मौजूद थे। इनसेट-मुड़ेसी गांव का स्थलीय भ्रमण आजआईएएस अधिकारियों का दल गुरुवार को सुबह सात हाइवे थाना क्षेत्र के गांव मुड़ेसी जाएगा। यहां स्वच्छता मिशन के तहत उठाए गए सरकारी कदमों के साथ साथ जनसहयोग से हुए कार्यों का अवलोकन किया जाएगा।क्रॉशर- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और वर्ल्ड बैंक के संयुक्त तत्वावधान में कार्यशाला हुई आयोजित- देशभर के 140 डीएम, सीडीओ और आईएएस अधिकारी हुए शामिल - प्रसिद्ध मार्गदर्शक शिव खेड़ा ने अधिकारियों को अभियान के लिए प्रेरित किया-------------------------------------फोटो-15, 16 नोट : अक्षय कुमार का आना प्रस्तावित है। आते हैं तो फोटो और मिलेगी।

