आगरा ने इमरजेंसी के बाद बचाई थी कांग्रेस की लाज

आगरा | राहुल गुप्ता

First Published:13-01-2017 05:03:49 PM Last Updated:13-01-2017 05:10:22 PM

25 जून, 1975 को देश में लागू हुई इमरजेंसी के बाद कांग्रेस के खिलाफ देश में गुस्से का गुबार आने वाले चुनावों में दिखा था। वर्ष 1977 में जहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी हार झेलनी पड़ी वहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस महज 41 सीटों पर सिमट गई थी। ऐसे में आगरा के लोगों ने यहां से तीन सीटें जितवा कर कांग्रेस की लाज बचाई थी। इन सीटों की वजह से ही कांग्रेस वाई इलेक्शन के बाद विपक्ष में जगह बना सकी थी। 21 मार्च, 1977 को इमरजेंसी हटने के बाद जब देश में 6वीं लोकसभा के चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी अपनी सीट भी बचा नहीं सके थे। देश में सत्ता परिवर्तन हुआ। यह गुस्सा यही नहीं थमा, कुछ दिनों बाद देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनावी रणभेरी बजने लगी थी। कांग्रेस ने सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, मगर कांग्रेस के सामने कई पार्टियों ने मिलकर मोर्चा तैयार कर लिया था। लोगों का गुस्सा इस चुनाव में भी दिखा। यहां 200 से अधिक सीटों पर काबिज रहने वाली कांग्रेस महज 41 सीटों पर ही सिमट गई थी, मगर कांग्रेस की लाज उस दौरान आगरा में तीन महत्वपूर्ण सीटें जीत कर बच पाई थी। वर्ष 1977 के चुनाव में तत्कालीन विधायक डॉ. कृष्णवीर सिंह कौशल ने आगरा छावनी विधानसभा से जीत दर्ज की थी। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी जनतापार्टी से खड़े रमेश कांत लवानिया को 1214 वोटों से हराया था। वहीं आगरा पूर्वी सीट से रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष रहे सुरेन्द्र कालरा को कांग्रेस ने टिकट दिया था। उन्होंने कांग्रेस से टूटकर जनता पार्टी में पहुंचे डॉ. प्रकाश नरायन गुप्ता को 556 वोट से शिकस्त दी थी। उधर, आगरा पश्चिम सीट से कांग्रेस के टिकट पर खड़े गुलाब सेहरा ने जनता पार्टी के लक्ष्मन दास को 2419 वोटों से हराया था। उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस विपक्षी की भूमिका में भी खड़ी नहीं हो पा रही थी। उन्हें तीन और सीटें चाहिये थे। इसके बाद वाई इलेक्शन में कांग्रेस ने तीन सीटें जीती। तब जाकर कांग्रेस विपक्ष बन सकी और पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी नेता विरोधी दल बने थे। बने थे अमर-अकबर-एंथनी आगरा से चार बार विधायक रहे डॉ. कृष्णवीर सिंह कौशल बताते हैं कि कांग्रेस के इतने खराब हालातों में भी आगरा से तीन सीटें मिली तो उन्हें लोगों ने अमर, अकबर, एंथनी का नारा दिया था। लोग कहते थे कि ये कांग्रेस के अमर, अकबर, एंथनी हैं। वर्ष 1977 में उत्तर प्रदेश में महज 41 सीटों पर सिमट गई थी कांग्रेस आगरा ने सर्वाधिक तीन सीटें जीत कांग्रेस के खाते में डाली थी। इन सीटों पर ऐसे हुई जीत दर्ज पार्टी उम्मीदवार वोट प्रतिशत आगरा छावनी कांग्रेस डॉ. कृष्णवीर सिंह कौशल 27485 46.05 जपा रमेश कांत लवानियां 26271 44.02 आगरा पूर्वी कांग्रेस सुरेन्द्र कुमार कालरा 25472 45.41 जपा डॉ. प्रकाश नरायन गुप्ता 24916 44.41 आगरा पश्चिम कांग्रेस गुलाब सेहरा 24211 47.29 जपा लक्ष्मण दास 21792 42.59

