महिलाओं का आरक्षण

First Published:04-01-2017 09:13:48 PM Last Updated:04-01-2017 09:13:48 PM

झारखंड सरकार ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए राज्य में प्राथमिक शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया है। यह एक साहसिक व सराहनीय कदम है। मगर शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम योग्यता के लिए अंकों में कोई छूट प्रदान नहीं की गई है और महिलाओं के लिए भी पुरुषों के समान न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में, तो सरकार द्वारा महिला विकास के क्षेत्र में किया जा रहा प्रयास आधा-अधूरा बनकर रह जाएगा। विडंबना है कि ऐसा तब हो रहा है, जब राज्य की शिक्षा मंत्री तथा शिक्षा सचिव, दोनों महिला हैं। सरकार को इस मसले पर तत्काल ध्यान देना चाहिए।

फिरोज दुर्रेज खान, रांची

firozdurriozkhan@gmail.com डगमगाता पहिया

एक कहावत है- अच्छी मति जो चाहो, बूढ़े पूछन जाओ। इसका मतलब है कि बड़े-बूढ़ों के अनुभव का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि उनकी सलाह से कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मगर आज तो हालत यह है कि जिस बेटे को पिता ने गद्दी सौंपी, वही बेटा अब अपने पिता को रास्ता दिखा रहा है। यहां बात हो रही है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के भीतर जारी झगड़े की। वहां मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के बीच तनातनी कुछ इसी तरह की है। एक ही साइकिल पर सवार होकर चलने वाला समाजवादियों का यह परिवार इन दिनों डगमगा रहा है। शायद इनकी साइकिल की हवा निकल चुकी है या फिर साइकिल के टायर ही पुराने हो चुके हैं। अब जब चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है और सभी दल अपनी-अपनी तैयारी में जुट गए हैं, तो यह देखना होगा कि समाजवादी पार्टी चुनाव में कितनी सफल हो पाती है? उत्तर प्रदेश की राजगद्दी कौन संभालेगा, यह तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। पर अटकलों के बाजार गरम हैं।

विकास तिवारी, भोपाल

vikasvickytiwari91@gmail.com देशभक्ति के नाम पर

सोशल मीडिया में अभी भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह दूसरे नेताओं के साथ बैंक की कतारों में लगी जनता का मजाक उड़ाते दिख रहे हैं। किसी भी मुद्दे को देशभक्ति के रंग में रंगकर अपने हित में भुनाने की राजनीति चरम पर है और कुछ लोग इसमें माहिर भी हो गए हैं। यह वीडियो आजकल की राजनीति की पोल खोलता है।

अश्वनी राघव, उत्तम नगर, नई दिल्ली

ashwanikraghav@gmail.com दस रुपये के सिक्के

भारत में नोटबंदी के बाद के दिनों में मानो दस रुपये के सिक्कों के दिन बहुर आए हैं। आजकल आपको हर जगह फुटकर राशि के रूप में दस के सिक्के दिखेंगे, जबकि पहले इसके स्थान पर सामान्य तौर पर दस का नोट ही दिखता था। ऐसे में, सवाल यह है कि क्या नोटबंदी के बाद आम लोगों के मन में नोटों पर से विश्वास उठ गया है, या सिक्के की तरफ बढ़ना हमारे तंत्र की कोई नाकामी है? सवाल यह भी कि आज बढ़ती नकदीविहीन अर्थव्यवस्था में क्या इसका भी महत्व है कि हम वैश्विक अर्थव्यस्था की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नोटबंदी ने हमें बैकफुट पर धकेलकर पुरातन वस्तु-विनिमय की दिशा में अग्रसर कर दिया है?

किशोर कुमार

kishormdp12@gmail.com

युवाओं की भूमिका

चुनावों का एलान हो चुका है। सभी राज्यों में विकास का मुद्दा सबसे बड़ा होगा। मगर देखना यह है कि उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से मुद्दे प्रभावी रहते हैं। नजर तो इस पर रहेगी ही कि रोजगार के मसले पर पार्टियां क्या बोलती हैं, वैसे यहां भ्रष्टाचार और उगाही भी बड़ी समस्या है। यहां भाजपा की संभावना सबसे ज्यादा है। वैसे मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में वही पार्टी सत्ता में आएगी, जो यहां के युवाओं व किसानों का दिल जीतेगी।

अरविंद प्रताप सिंह

mybharat39@gmail.com



लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web