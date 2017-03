कहां गया नजीब

First Published:02-03-2017 12:24:58 AM Last Updated:02-03-2017 12:24:58 AM

सौ दिनों से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अब तक नजीब का कोई अता-पता नहीं है। आखिर कहां गया नजीब? क्या हुआ उसके साथ? इन सवालों के जवाब न तो दिल्ली पुलिस के पास हैं और न ही केंद्र सरकार के पास। दिल्ली में कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के ऊपर है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूदा प्रदेश सरकार की सुरक्षा संबंधी और प्रशासनिक चूकों को गिनाते हुए नहीं थक रहे हैं, वहीं अपने द्वारा शासित राज्यों में बढ़ते अपराध और नजीब के अपहरण के सवाल पर, उनको साथ सूंघ जाता है। नजीब का अब तक न मिल पाना दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार की विफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आखिर नजीब की मां के बुरे दिन कब खत्म होंगे?

एहसान खान, गोरखपुर, उत्तर-प्रदेश बदहाल ढांचा

आज भारत के सामने स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी चुनौतियां हैं। भारत में शिशु मृत्यु दर प्रति एक हजार पर 57 है, परंतु इसमें भी काफी क्षेत्रीय व वर्गीय विषमताएं हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, मातृत्व मृत्यु दर प्रति लाख पर 167 है। लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में ये आंकड़े राष्ट्रीय औसत से काफी ऊपर हैं, जबकि केरल में यह दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। आज भी देश में 40 फीसदी बच्चे कुपोषित हैं, वहीं 53 फीसदी महिलाएं खून की कमी से जूझ रही हैं। शहरी क्षेत्रों में उदारीकरण के पश्चात स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सुधार आया है, मगर तीव्र निजीकरण से स्वास्थ्य सुविधाएं आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। आज देश में 93 फीसदी अस्पताल निजी क्षेत्र के हैं, जो इलाज के बदले मोटी रकम वसूल रहे हैं। लेकिन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा स्टाफ की भारी किल्लत है। हजारों पद आज भी खाली पड़े हैं। इन समस्याओं तथा चुनौतियों से निपटने के लिए बहुआयामी तथा बहुस्तरीय प्रयास की जरूरत है।

कैलाश बिश्नोई, दिल्ली सेवा नहीं विशुद्ध कारोबार

हृदय रोग के मरीजों का दर्द वह नहीं, जो सिनेमा के परदे पर दिखाया जाता है। धमनियों में जमे अपने ही खून की पीड़ा सहते मरीजों के सामने राहत की कोई भी कीमत छोटी लगती है। जिनके सीने में ‘स्टेंट’ लगे हों, बड़ी कीमत देकर भी उनके चेहरे पर उदासी नहीं, राहत की मुस्कान दिखती है। मगर जब से पता चला है स्टेंट के लिए उनसे हजार गुना तक ज्यादा कीमत ली गई है, उनका दर्द फिर से उभर आने का खतरा बढ़ गया है। सोचना भी मुश्किल है कि डॉक्टर इतने बेदर्द इंसान हो सकते हैं? गरीबी और पिछड़ेपन के शिकार इस विशाल देश में दर्द से तड़पते मरीजों से उनकी जान की मुहमांगी कीमत कैसे वसूली जा सकती है? आखिर क्यों न इस ‘लाइफगेट’ को दूसरे तमाम स्कैम की तरह ही एक अपराध माना जाए?

एम के मिश्रा, रातू, रांची एक्जिट पोल का सच

पांच राज्यों के लंबे विधानसभा चुनाव से दिमाग थक गए हैं। नतीजों की प्रतीक्षा में आंखें पथरा गई हैं। आठ मार्च के अंतिम मतदान की शाम से शायद एक्जिट पोल शुरू हों, जिन पर अनेक नेताओं, विचारकों और विश्लेषकों की रोचक राय सामने आए। अब तक के इनके आकलन और अंदाजे पर भी लोगों की राय भिन्न है। कुछ लोग इन्हें इसलिए सही नहीं मानते, क्योंकि इधर कई बार ये सही साबित नहीं हुए। लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ है। पिछले चुनावी नतीजों में से अधिकतर सही ही निकले हैं और बहुत मामूली सा अंतर देखने को मिला है। इसलिए यदि ये सर्वे कंपनियां वैज्ञानिक तरीके और ईमानदारी से इसे करती हैं, तो ये सर्वेक्षण और सटीक हो सकते हैं। एक्जिट पोल के इन नतीजों से नेता और पार्टियां अपने जोड़-तोड़ के गणित में लग जाते हैं। अधिकतर ये अनुमान सही होते हैं, इसलिए जनता इन पर अब भी काफी विश्वास करती है, जो शायद गलत नहीं है।

वेद मामूरपुर, नरेला

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web