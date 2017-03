उत्तम बनता प्रदेश

First Published:23-03-2017 12:16:13 AM

उत्तर प्रदेश के नए मुखिया के रूप में योगी आदित्यनाथ के शपथ लेने के साथ ही पूर्वाग्रह पीड़ित लोगों ने उल्टी-सीधी बयानबाजी शुरू कर दी है। हालांकि इन सबकी शुरुआत बतौर मुख्यमंत्री उनका नाम सामने आने के साथ ही हो गई थी। मगर सूबे की नई सरकार ने साफ कर दिया है कि उसकी प्राथमिकता में कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करना और सबके लिए विकास के दरवाजे खोलना है। जो लोग योगी को नजदीक से जानते होंगे, उन्हें पता है कि वह अपने काम में कितने कुशल हैं। उन्होंने सत्ता संभालते ही अपने सभी मंत्रियों को अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने की बात कही, जो जनता के प्रति जवाबदेही की उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। इसी तरह, उन्होंने युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए रोजगार के नए दरवाजे खोलने की बात कही है। उन्होंने मंत्रियों को अनाप-शनाप बयानों से दूर रहने को भी कहा है। साफ है कि अपनी टीम के बूते योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के कार्य में जुट गए हैं। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ के सपने को भी गति मिलेगी।

सौरभ त्यागी, बुराड़ी, दिल्ली सिर्फ गंगा पर नजर

हर समय सिर्फ गंगा की सफाई और नमामि गंगे योजना की बातें देख-सुनकर हैरानी होती है। क्या देश में कोई दूसरी नदी नहीं है? दरअसल, देश में नदी-नालों की सफाई-खुदाई का कार्य बहुत व्यापक है, जिसे दुर्भाग्य से अब तक पूरा नहीं किया जा सका है। इसके लिए बहुत बड़ी जनशक्ति की जरूरत है। ऐसे में, नैनीताल हाईकोर्ट ने गंगा-यमुना पर जो टिप्पणी की है, वह उम्मीद जगाती है। उसने कहा है कि इन्हें जीवित मानव का दर्जा मिले। यह दर्जा महज कहने से नहीं मिल सकेगा। जब तक असंख्य उद्योगों से निकलते कचरे और नगरों-महानगरों के गंदे पानी के निस्तारण की ठोस व्यवस्था नहीं होगी, ऐसा संभव नहीं हो सकेगा।

वेद मामूरपुर, नरेला पहला कदम बढ़ाए कौन

राम जन्मभूमि विवाद पर बातचीत से हल निकालने के लिए सर्वोच्च न्यायलय ने कहा है। साफ लफ्जों में कहें, तो यह बिल्कुल संभव नहीं लगता। इस विवाद पर न्यायालय को ही गौर करना चाहिए। चूंकि इस विवाद में हम काफी वक्त से उलझे हुए हैं, इसलिए देशवासियों की यही इच्छा होगी कि इस मामले का तुरंत कोई अंतिम हल निकले। प्रधान न्यायाधीश ने आपसी बातचीत की बात कही है। अगर यह विवाद बातचीत से सुलझ पाता, तो अभी तक यह यूं उलझा नहीं रहता। मैं यहां इस पहल को गलत नहीं बता रहा। यह वाकई एक आदर्श स्थिति होगी, अगर सभी पक्ष आपस में मिल-जुलकर कोई समाधान निकाल लें। मगर सवाल यह है कि अदालत ने जो राह दिखाई है, उस पर पहला कदम बढ़ाएगा कौन?

मनीषा चंदराणा उचित सलाह

अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सही सलाह दी है। वैसे भी मामला मंदिर-मस्जिद के निर्माण का कम हो गया है, केवल जमीनी विवाद का है। इसलिए सभी पक्ष सोच-विचारकर आम राय बना लें। इसे अपनी जिद या अपने अहं का मसला बनाना किसी भी पक्ष के लिए अच्छा नहीं है। कुछ स्वार्थी लोगों को छोड़ दें, तो सरकार व समाज, सभी इस विवाद का शीघ्र और शांतिपूर्वक समाधान चाहते हैं। लिहाजा जरूरी है कि इससे जुड़े सभी लोग देशहित और जनहित में गांधी जी के सूत्र ‘ईश्वर-अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान’ पर चलें और आपसी बातचीत या कोर्ट की मध्यस्थता से विवाद का हल निकालकर दुनिया को एकता और भाईचारा का संदेश दें। इसी में सभी पक्षों की भलाई है। अदालत अपने अंतिम फैसले पर पहुंच गई, तो उसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और सभी पक्ष को मन या बेमन से उसे मानना ही होगा।

महेश नेनावा, इंदौर, मध्य प्रदेश

