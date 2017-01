तिरंगे की ताकत

वैसे तो गुरुवार को हर जगह तिरंगा फहराया गया, मगर राजपथ पर जिस तरह हमारी आन-बान और शान का प्रदर्शन हुआ, वह काबिले तारीफ है। शुरुआत तिरंगे के फहराए जाने से हुई। फिर सेना की टुकड़ियों ने मार्च-पास्ट किया, सैन्य साजो-सामान का प्रदर्शन हुआ, राज्यों की झांकियां दिखाई गईं और जंगी विमानों की कलाबाजियां हुईं। इसने हर किसी का मन मोह लिया। इन सब चीजों को देखने के बाद बरबस ही राष्ट्र-प्रेम हिलोरें मारने लगता है, और गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। हमारा समाज जिस तरह से विविधताओं को समेटे हुए है, उसे देख दूसरे देश वाकई आश्चर्य करते होंगे कि आखिर कैसे भारत एक सफल गणतंत्र है और किस तरह इसने सभी वर्ग को अपने में समेट लिया है? मेरा मानना है कि यह सिर्फ तिरंगे की वजह से है। तिरंगे में ही वह ताकत है, जो हमें एक किए हुए है और जिसकी छाया में हम लगातार तरक्की कर रहे हैं।

रवींद्रनाथ, महरौली, नई दिल्ली असली गणतंत्र

68वां गणतंत्र दिवस जोर-शोर से मनाया गया। मगर दुखद है कि साल भर में सिर्फ दो दिन देशभक्ति जगाना भारतीयता की पहचान बनती जा रही है। भले ही कुछ भी कहने और करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, लेकिन नित्य होते दुष्कर्म, बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती जैसे कृत्यों को अनदेखा करना भी क्या देशभक्ति है? असल देशभक्ति तो यह है कि हम संविधान की कद्र करें और सभी बुराइयों को खत्म करें। ऐसे ऐतिहासिक दिनों का राजनीतिकरण बंद होना चाहिए।

विकास तिवारी, भोपाल ट्रेनों में न हो फिल्म प्रमोशन

अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए अभिनेता शाहरुख खान ने मुंबई से दिल्ली तक ट्रेन में यात्रा की और इस क्रम में मची भगदड़ में एक शख्स की जान चली गई। अभिनेता की यात्रा तो सफल हो गई, लेकिन एक का परिवार दुख की खाई में पहुंच गया। इस हादसे से सबक लेते हुए यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि भविष्य में कोई अभिनेता या अभिनेत्री सार्वजनिक व्यवस्था का उपयोग करके अपने फिल्म का प्रमोशन न करे। कुछ प्रयास करके ऐसी घटनाओं को टाला जा सकता है, इसलिए बिना वक्त गंवाए इन्हें टालने की कोशिश हो।

जयेश राणे, मुंबई,महाराष्ट्र इच्छाशक्ति की कमी

गंगा जैसी पवित्र नदी को प्रदूषित करने में हम सबकी भूमिका है। एक तरफ लोग बच्चे के मुंडन के बाल से लेकर चिता भस्म तक इस नदी में बहाते हैं, तो वहीं बेहतर तंत्र के अभाव में शहरों की सारी गंदगी और कारखानों का रासायनिक कचरा इसी नदी में डाल दिया जाता है। नतीजतन, गंगा का पानी काला पड़ रहा है। विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश की 12 प्रतिशत बीमारियों की वजह प्रदूषित गंगा का जल है। यर्ह ंचता की बात है कि गंगा जल न अब पीने के योग्य रहा, न स्नान के योग्य, और न ही सिंचाई के योग्य। ऐसे में, जरूरी है कि इसकी सफाई की ईमानदार कोशिश हो। गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने कई योजनाएं बनाई हैं, पर गंगा का पानी साफ नहीं हो सका है। दरअसल, जरूरत मजबूत प्रतिबद्धता और योजनाओं के सही क्रियान्वयन की है। अगर हम दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाएं, तो हमारी गंगा अपने पुराने वैभव को पा सकती है।

संतोष पटेल, परवेजपुर, मऊ पिसती जनता

उत्तर प्रदेश में चुनाव की तिथि घोषित होते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टियां साम-दाम-दंड-भेद की नीति अपना रही हैं। कांग्रेस पार्टी बिहार में सत्ता पाने के लिए जहां जद (यू) के साथ चली गई थी, तो उत्तर प्रदेश में वह समाजवादी पार्टी के साथ हो गई है। सपा में सत्ता के लिए बाप-बेटे, चाचा-भतीजे में तलवार खिंची हुई है। नेता तो खैर गद्दी पा ही लेंगे, मगर पिस तो जनता रही है।

