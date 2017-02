दान का इस्तेमाल

First Published:28-02-2017 12:26:30 AM Last Updated:28-02-2017 12:26:30 AM

हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने तिरुपति के मंदिर को पांच करोड़ रुपये के स्वर्ण-आभूषण दान में दिए। इससे पहले भी उन्होंने अक्तूबर माह में एक मंदिर में बतौर चढ़ावा तीन करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य के सोने का मुकुट चढ़ाया था। हर दिन न जाने कितने लोग मंदिरों में दान देते हैं। ऐसा हम अक्सर अपनी मन्नत पूरी होने पर करते हैं। दान देना अच्छी बात है, मगर एक सोच यह भी है कि चूंकि ईश्वर इन सब चीजों के नहीं, सिर्फ भक्ति के इच्छुक होते हैं, तो फिर लाखों-करोड़ों रुपये के आभूषण या दान-वगैरह हम उन्हें चढ़ाते ही क्यों हैं? शायद इसलिए कि हम लोग ऐसा करके अपनी प्रतिष्ठा जाहिर करना चाहते हैं। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि ये दान मानव-कल्याण में इस्तेमाल किए जाएं? इससे भगवान भी खुश होंगे और दान दाताओं को भी आत्मिक संतुष्टि मिलेगी। इससे विकास भी खूब हो सकेगा।

शरद कुमार, बुलंदशहर , उत्तर प्रदेश हत्या से उठते सवाल

अमेरिका में एक भारतीय इंजीनियर की हत्या दुखद व चिंतनीय है। जो अमेरिका लोकतंत्र और मानव अधिकारों का प्रबल समर्थक माना जाता रहा हो, वहां किसी शख्स की इसलिए हत्या कर दी जाती है कि वह ‘बाहरी’ है, तो कहीं न कहीं यह अमेरिकी बुनियाद के खिलाफ है। लगता है कि आतंकवाद का विरोध करते-करते अमेरिका वहां पहुंच गया है, जहां वह आतंकी व गैर-आतंकी का अंतर भी भूल गया है। भारत सरकार इस घटना पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराए। अगर सभी ‘बाहरी’ अमेरिका से निकल गए, तो खुद उसके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि उसकी तरक्की में इनका, खासकर भारतीयों का भारी योगदान है।

राकेश कौशिक, नानौता, सहारनपुर नकल का साथ

जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चुनावी जनसभाओं में बोर्ड परीक्षाओं में नकल के समर्थन में बातें कहीं, वे दुर्भाग्यपूर्ण हैं। अगले महीने से उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। आशंका गलत नहीं कि नकल माफियाओं ने भी इसकी पूरी तैयारी कर ली होगी। हम सब जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं में किस तरह नकल का खेल माफियाओं और राजनेताओं के संरक्षण में खेला जाता है। ऐसे वक्त में, जब नकल माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए थे, तब उत्तर प्रदेश के मुखिया चुनावी लाभ के लिए उनका मनोबल बढ़ाते दिख रहे हैं। यह निंदनीय है।

दुर्गेश कुमार गुप्ता, मऊ, उत्तर प्रदेश नस्लीय आतंकवाद

अमेरिका में भारतीय इंजीनियर की हत्या बता रही है कि वहां किस तरह से ‘नस्लीय आतंकवाद’ बढ़ रहा है। यदि समय रहते ऐसी घटनाओं को नहीं रोका गया, तो नस्लीय आतंकवाद पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। इससे मानव जाति पर एक नया संकट आ जाएगा।

जैनुल राशेदीन, श्याम नगर, मेरठ जानवर पर राजनीति

बीते कुछ वर्षों से हमारी राजनीति विकास के मुद्दों के इतर चुनावी रंजिश का अखाड़ा ज्यादा नजर आती है। जानवरों की उपमाओं से विरोधियों पर तंज कसने के साथ अब भारतीय राजनीति में एक नए अध्याय का प्रारंभ हुआ है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्रधानमंत्री मोदी के गृह-राज्य गुजरात के संदर्भ में गदहे की टिप्पणी सामने आई। फिर नोटबंदी जैसे गंभीर मुद्दे पर खामोश रहे मोदी ने इसके जवाब में खुद को मेहनतकश साबित करने की कोशिश की। लगे हाथ कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने एक विवादित बयान दे दिया। अब आलम यह है कि गाय के मसले पर मुखर रहने वाले लोग अब गदहे के महिमामंडन में जुट गए हैं। क्या यह वही राजनीति है, जिसका सपना हमारे पुरखों ने देखा था? उनके बलिदान का क्या यही सिला है? कुछ हो न हो, आगामी पीढ़ियां इस समय को भारतीय लोकतंत्र के भाषायी मर्यादा के पतनकाल के रूप में याद रखेंगी।

चंद्रकांत, एएमयू

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web