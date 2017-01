अदालत से मिली राहत

सर्वोच्च न्यायालय ने निजी स्कूलों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए यह साफ कर दिया है कि डीडीए की जमीन पर चल रहे निजी स्कूल बिना दिल्ली सरकार की मंजूरी के फीस नहीं बढ़ा सकते। दिल्ली में लगभग चार सौ निजी स्कूल डीडीए की जमीन पर हैं और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार शुरू से ही इन स्कूलों की मनमर्जी पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। शीर्ष कोर्ट का यह फैसला निजी स्कूलों की मनमानी रोकेगा। ये स्कूल वर्षों से मोटी-मोटी फीस के अलावा एडमिशन के समय लाखों रुपये अभिभावकों से वसूल रहे हैं। समय-समय पर आउटडोर और अन्य गतिविधियों के नाम पर भी ये मनमाना पैसा मांगते रहते हैं। यह किसी भी अभिभावक को दुखी कर सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दिल्ली वालों को बड़ी राहत मिली है।

चीनी समाचारपत्र चाईना डेली की एक खबर, जिसके लेखक जियाओ नन थे, के बारे में आपका संपादकीय पढ़ने पर ज्ञात हुआ कि इसका लेखक एक रोबोट था, कोई व्यक्ति नहीं। निश्चित रूप से विज्ञान का एक चमत्कार है। मगर सवाल यह है कि क्या मानवीय लेखन कला बीते युग की बात हो जाएगी? क्या मशीनें इंसानों से उनके सभी प्रकार के कार्य छीनने के प्रयास कर रही हैं। रोबोट कितने भी समझदार क्यों न हो जाएं, वे पूरी तरह से साहित्यकार अथवा लेखक नहीं हो सकेंगे, क्योंकि उनके कार्यों की जांच-परख के लिए तो मानव मस्तिष्क की आवश्यकता होगी। विज्ञान के इस आविष्कार से इंटरव्यू, रिपोर्टिंग, न्यूज संकलन बेशक जल्दी हो जाए, लेकिन इसकी विश्वसनीयता पर संदेह बना रहेगा। रोबोट पत्रकार तो आखिरकार उतना ही करेंगे, जितना कंप्यूटर द्वारा उसमें फीड किया जाएगा। इसके ठीक उलट, मानव के लिए कोई सीमा नहीं है। भारत जैसे देश में मीडिया आधुनिक दौर में है, लेकिन मानवीय शक्ति के आगे विज्ञान आज भी बौना है। आवश्यकता इसी बात की है कि हम खुद को पहचानें और विज्ञान के वशीभूत न हो जाएं।

क्षमा शर्मा का लेख ‘कहीं खो न जाएं साइबर दुनिया में टहलते हमारे बच्चे’ पढ़ा, तो इंटरनेट के दुरुपयोग के भयावह परिणामों का एहसास हुआ। निस्संदेह टेक्नोलॉजी हमारे लिए असीम संभावनाओं के द्वार खोलती है, उसमें ज्ञान का भंडार भी है, लेकिन इसके दुष्प्रभावों से हम घिरे हुए भी हैं। इंटरनेट का सीमित उपयोग करने में कोई बुराई नहीं है। समस्या तब शुरू होती है, जब हम इसका असीमित प्रयोग करने लगते हैं। जिस तरह हम घर पर अपनी पढ़ाई का समय तय करते हैं, तो क्यों न इंटरनेट के उपभोग के लिए भी एक निश्चित समय निर्धारित करें।

चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त की सौगात बांटने का तरीका कितना सफल हो सकता है, यह 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजे को देखकर लगता है। चुनाव के समय राजनीतिक दल दिल खोलकर फ्री का सामान बांटने का वादा करते हैं, मगर जीतने के बाद पूछते तक नहीं। अगर सत्ता में आने के बाद ये लोग नाममात्र भी जनता का ख्याल करें, तो चुनाव में उन्हें ऐसे लुभावने वादों की जरूरत ही नहीं पड़े। चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों की इन हरकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हैरत तो यह भी है कि जो जनता पूरे साल भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, शिक्षा अदि जैसी जरूरतों के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती रहती है, वह चुनाव के समय मुफ्त-सौगातों के वशीभूत होकर सब कुछ भुला देती है। आज के दौर में भी अगर शिक्षित तबका यही करेगा, तो फिर लोकतंत्र का अर्थ क्या रह जाएगा?

