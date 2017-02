तमसा को बचाएं

First Published:28-02-2017 08:44:00 PM

तमसा को बचाएं

पतित-पावनी पौराणिक नदी तमसा का अतिक्रमण और उसमें अवैध खुदाई जैसे आम बात हो गई है। प्रशासनिक लापरवाही से अतिक्रमणकारियों का मन बढ़ा हुआ है। इस दिशा में कोई ठोस अभियान न चलाए जाने से नदी का स्वरूप दिनोंदिन सिकुड़ रहा है। इससे भी बड़ी समस्या प्रतिदिन नदी को प्रदूषित करने को लेकर है। करीब 10 नालों के जरिये लाखों लोगों के घरों, कल-कारखानों आदि से निकले कचरे गंदगी के साथ सफाईकर्मियों द्वारा नदी में गिराया जा रहा है, जो इसके जल में प्रदूषण के स्तर को बढ़ाने के साथ-साथ नदी तट को भी पाट रहा है। ऐसे में, ऐतिहासिक महत्व की इस नदी को बचाए रखने के लिए एक विस्तृत कार्य-योजना की फौरन आवश्यकता है। जरूरी यह भी है कि समाज का हर तबका इसके लिए गंभीर चिंतन करे, नहीं तो कुछ ही दिनों में यह ऐतिहासिक नदी इतिहास के पन्नो में सिमटकर रह जाएगी।

डी डी सिंह, आजमगढ गोपनीयता और बैंक

पिछले कुछ समय से एसबीआई के ज्यादातर एटीएम-स्क्रीन पर प्रिंट न देते हुए शेष बैलेंस दिखाया जा रहा है। यह प्राइवेसी के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। सिंगल एटीएम बूथ हो या दो से अधिक एटीएम मशीन वाले बूथ, कहीं मशीनों के बीच आड़ होती है, तो कहीं नहीं भी होती है। ऐसे में निकासी के लिए खड़े खाताधारक के बैलेंस का पता साथ में खड़े बैंक ग्राहक को भी लग जाता है, जिससे खाते में बैलेंस की प्राइवेसी नहीं रह पाती। आजकल साइबर क्राइम बढ़ते ही जा रहे हैं। अत: सुरक्षा की दृष्टि से या तो पहले की तरह बैलेंस की परची दी जाए या फिर पूछने पर ही बैलेंस ‘शो’ किया जाए। स्क्रीन पर किसी भी खाताधारक के खाते में कितना धन बचा है, यह दिखाना सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है।

महेश नेनावा, इंदौर (म.प्र.) सतर्क रहें मतदाता

चुनावी रैलियों में नेताओं के भाषणों का गिरता स्तर वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की सबसे बड़ी विडंबना है। इन दिनों अनर्गल बयानों की बाढ़-सी आई हुई है। कोई कसाब का जिक्र छेड़ रहा है, तो कोई गधे को प्रेरणा-स्रोत मानकर अचानक से उसका शुभचिंतक बन रहा है। नेताओं के ऊपर चुनाव जीतने का जुनून इस कदर सवार है कि उन्हें अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों का भान तक नहीं है। चुनाव आते ही नेताओं की शब्दावली बिगड़ने लगती है। पक्ष-विपक्ष पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते समय वे अपनी पद-प्रतिष्ठा के साथ ही जन-भावनाओं को भी ताक पर रख देते हैं। नेताओं के दिए गए भाषणों से उनके चरित्र की पोल खुलती है। ऐसे मेें, जागरूक मतदाताओं को सही प्रतिनिधि को वोट देना होगा।

देवेंद्रराज सुथार राष्ट्रप्रेम की ठेकेदारी

एक बार यह मान भी लिया जाए कि पिछली फरवरी में जेएनयू में राष्ट्र-विरोधी नारे लगे, इसलिए राष्ट्रवादियों का खून खौल गया था। मगर दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में तो परिचर्चा शुरू भी नहीं हुई थी कि एबीवीपी को मालूम चल गया कि यहां भी राष्ट्र-विरोधी नारे लगाए जाएंगे। इसलिए वहां किसी तरह के नारे लगने से पहले ही हमला कर दिया गया। क्या मई 2014 के पहले भी इस देश में आलोचना करना, भिन्न मत व्यक्त करना एक देशद्रोही कदम था? मुझे तो नहीं लगता। आज ये लोग एक शहीद की बेटी गुरमेहर कौर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया में भगवा ब्रिगेड गुरमेहर कौर को देशद्रोही करार देने से बाज नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद गुरमेहर की तुलना दाऊद इब्राहिम से कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार के एक मंत्री जी को शक है कि इस लड़की के दिमाग में कोई गंदगी भर रहा है। मुझे तो डर इस बात का लग रहा है कि इस नव ‘राष्ट्रवाद’ के उदय से कहीं यह विश्व फिर से मुसोलिनी और हिटलर काल में तो नहीं चला जाएगा?

जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी

