मौत बांटता प्रदूषण

First Published:17-02-2017 10:45:06 PM Last Updated:17-02-2017 10:45:06 PM

मौत बांटता प्रदूषण

शुक्रवार को प्रकाशित सुनीता नारायण का लेख ‘धीरे-धीरे मार रहा है हम सबको जहरीला धुआं’ विचारों से भरा है। इसमें बताया गया है कि प्रदूषण की वजह से किस कदर देश में आकस्मिक मौतें हो रही हैं। यह काफी चिंताजनक है। पिछले वर्ष दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सम-विषम फॉर्मूला अपनाया था, जो समय के साथ दफन हो गया है। दिवाली के ठीक बाद जिस तरह दिल्ली में धुंध की चादर पसरी, वह बताने को काफी है कि समस्या कितनी गहरी हो गई है? ऐसे में, सरकार को चाहिए कि वह प्रदूषण रोकने के लिए वाहन कंपनियों के साथ मिलकर नए प्रावधान तय करे, ताकि उन गाड़ियों पर रोक लगे, जो प्रदूषण की वजह बनती हैं। लेखिका ने यह भी सही लिखा कि लोगों की सोच को बदलना जरूरी है।

गोविंद हरीश फिर लहूलुहान पाकिस्तान

सिंध प्रांत के लाल शाहबाज कलंदर दरगाह के भीतर हुआ आत्मघाती हमला इस साल पाकिस्तान पर पांचवीं चोट है। पाकिस्तान हमेशा से तथाकथित मानवधिकार उल्लंघनों को कश्मीर की समस्या बताता है, जबकि इसमें खुद उसके बच्चे और महिलाएं भी झुलस रही हैं। ऐसे में, दक्षेस राष्ट्रों के साथ हाथ मिलाकर पाकिस्तान को खुलकर आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाने चाहिए। ऐसा करना उसके लिए इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि कई खतरनाक आतंकी संगठनों के बाद अब आईएस भी उसको अपना शिकार बना रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किसी टीका-टिप्पणी से नहीं, बल्कि संगठित तरीके से ठोस कदम उठाकर ही जीती जा सकती है।

औली त्यागी, हरिद्वार

कब मिलेगा इंसाफ

आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर समस्या है, भारत के लिए तो और भी ज्यादा, जो हर वर्ष छोटे-बड़े आतंकी हमलों से जूझता रहता है। मसला यह है कि इन हमलों को अंजाम देने वाले आरोपियों को सुरक्षा एजेंसियां या पुलिस पकड़ तो लेती हैं, मगर पर्याप्त सबूतों के अभाव में उन्हें सजा नहीं दिला पातीं। साल 2005 में दिल्ली में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपी भी इसी कारण अदालत से बरी हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने भविष्य में पुख्ता सबूतों के साथ पेश होने का आश्वासन तो दिया, लेकिन सवाल यह है कि उस बम विस्फोट के शिकार लोगों के परिजनों का कब इंसाफ मिलेगा? अगर ऐसा ही होता रहा, तो वह दिन दूर नहीं, जब लोगों का भरोसा जांच करने वाली एजेंसियों पर से उठ जाएगा।

यशपाल, नई दिल्ली एक साहसिक संदेश

हमारे सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कश्मीर में निरंतर शहीद हो रहे जवानों और अधिकारियों पर चिंता जताते हुए एक सच्चाई व्यक्त की है। उन्होंने सही कहा है कि ‘जो स्थानीय लोग आतंकवाद को जारी रखना चाहते हैं और पाकिस्तानी झंडे लहरा रहे हैं, उन्हें हम देशद्रोही के तौर पर ही देखेंगे और किसी सूरत में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।’

विनोद कुमार सर्वोदय, गाजियाबाद आप क्यों बोलते हैं

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मेरा सवाल यह है कि अगर उनका काम बोलता है, तो फिर वह क्यों बोल रहे हैं? आप रोज बोलते हैं, कई-कई बार बोलते हैं। आखिर आपको बोलने की क्या जरूरत है?

सुरेंद्र सिंह, मेरठ बगलें झांकते नेता

उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है, तमाम नेता एक जगह कुछ कह रहे हैं, तो दूसरी जगह कुछ ंऔर। लेकिन अब मीडिया सीधे उनके भाषणों को आमने-सामने रख दे रहा है, इससे बेचारे नेताओं को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। वक्त का तकाजा यही है कि बड़बोले नेता अब संभल जाएं, वरना जनता खबर लेगी।

विवेक राय वैशाली, गाजियाबाद

